РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9574 посетителя онлайн
Новости Заседание Рамштайна
154 0

Заседание "Рамштайна": партнеры Украины объявят о новых оборонных взносах, - Минобороны. ИНФОГРАФИКА

Партнеры Украины готовят новые оборонные взносы на "Рамштайне"

Партнеры Украины во время заседания в формате "Рамштайн" объявят о новых взносах для усиления Сил обороны и военной поддержки Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Сегодня в формате видеосвязи состоится 32 заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Благодарны каждому из партнеров, которые участвуют в этом формате", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках заседания министр обороны Денис Шмыгаль проинформирует союзников о текущей ситуации на поле боя, а также ключевых потребностях Украины для укрепления обороны и приближения длительного мира. В то же время партнеры объявят о новых взносах в усиление возможностей Сил обороны Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рютте примет участие в заседании "Рамштайна" 16 декабря

Что известно о "Рамштайне"

"Рамштайн" - это неофициальное название формата международных встреч партнеров Украины по вопросам обороны, официально - Контактная группа по вопросам обороны Украины.

Формат был создан в апреле 2022 года после полномасштабного вторжения РФ. Первая встреча состоялась на авиабазе Рамштайн в Германии, отсюда и название.

На "Рамштайне" согласовывают:

  • поставки вооружения и боеприпасов;

  • ПВО, артиллерию, ракеты, танки, авиацию;

  • обучение украинских военных;

  • ремонт техники, логистика;

  • долгосрочную поддержку ВСУ.

Решения, объявленные после заседаний "Рамштайна", часто означают:

  • новые пакеты военной помощи;

  • передачу критически важных систем (Patriot, HIMARS, танки, F-16);

  • усиление обороноспособности Украины.

"Рамштайн" - это главная международная площадка, где партнеры координируют военную помощь Украине.

Факты о Рамштайне

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За последние шесть месяцев Великобритания поставила в Украину более 85 тысяч беспилотников, - Гилли

Автор: 

Минобороны (9689) Шмыгаль Денис (2923) Рамштайн (192)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 