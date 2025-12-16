Заседание "Рамштайна": партнеры Украины объявят о новых оборонных взносах, - Минобороны. ИНФОГРАФИКА

Партнеры Украины во время заседания в формате "Рамштайн" объявят о новых взносах для усиления Сил обороны и военной поддержки Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны Украины.

"Сегодня в формате видеосвязи состоится 32 заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Благодарны каждому из партнеров, которые участвуют в этом формате", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках заседания министр обороны Денис Шмыгаль проинформирует союзников о текущей ситуации на поле боя, а также ключевых потребностях Украины для укрепления обороны и приближения длительного мира. В то же время партнеры объявят о новых взносах в усиление возможностей Сил обороны Украины.

Что известно о "Рамштайне"

"Рамштайн" - это неофициальное название формата международных встреч партнеров Украины по вопросам обороны, официально - Контактная группа по вопросам обороны Украины.

Формат был создан в апреле 2022 года после полномасштабного вторжения РФ. Первая встреча состоялась на авиабазе Рамштайн в Германии, отсюда и название.

На "Рамштайне" согласовывают:

поставки вооружения и боеприпасов;

ПВО, артиллерию, ракеты, танки, авиацию;

обучение украинских военных;

ремонт техники, логистика;

долгосрочную поддержку ВСУ.

Решения, объявленные после заседаний "Рамштайна", часто означают:

новые пакеты военной помощи;

передачу критически важных систем (Patriot, HIMARS, танки, F-16);

усиление обороноспособности Украины.

"Рамштайн" - это главная международная площадка, где партнеры координируют военную помощь Украине.

