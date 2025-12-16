Заседание "Рамштайна": партнеры Украины объявят о новых оборонных взносах, - Минобороны. ИНФОГРАФИКА
Партнеры Украины во время заседания в формате "Рамштайн" объявят о новых взносах для усиления Сил обороны и военной поддержки Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны Украины.
"Сегодня в формате видеосвязи состоится 32 заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".
Благодарны каждому из партнеров, которые участвуют в этом формате", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках заседания министр обороны Денис Шмыгаль проинформирует союзников о текущей ситуации на поле боя, а также ключевых потребностях Украины для укрепления обороны и приближения длительного мира. В то же время партнеры объявят о новых взносах в усиление возможностей Сил обороны Украины.
Что известно о "Рамштайне"
"Рамштайн" - это неофициальное название формата международных встреч партнеров Украины по вопросам обороны, официально - Контактная группа по вопросам обороны Украины.
Формат был создан в апреле 2022 года после полномасштабного вторжения РФ. Первая встреча состоялась на авиабазе Рамштайн в Германии, отсюда и название.
На "Рамштайне" согласовывают:
-
поставки вооружения и боеприпасов;
-
ПВО, артиллерию, ракеты, танки, авиацию;
-
обучение украинских военных;
-
ремонт техники, логистика;
-
долгосрочную поддержку ВСУ.
Решения, объявленные после заседаний "Рамштайна", часто означают:
-
новые пакеты военной помощи;
-
передачу критически важных систем (Patriot, HIMARS, танки, F-16);
-
усиление обороноспособности Украины.
"Рамштайн" - это главная международная площадка, где партнеры координируют военную помощь Украине.
