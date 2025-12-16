На "Рамштайні" Україна отримала важливі зобов’язання від партнерів щодо довгострокової підтримки: внески країн, - Шмигаль

2025 рік став рекордним за обсягами допомоги і Україна розраховує на збереження динаміки у 2026 році. Зокрема, під час засідання "Рамштайну" низка країн оголосила свої зобов’язання щодо підтримки нашої країни.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

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"У 2025 році партнери взяли на себе зобов’язання спрямувати майже 5 млрд доларів на українське оборонне виробництво та ще близько 5 мільярдів – на закупівлю американського озброєння для України. Обидва показники стали рекордними, і ми прагнемо підтримувати таку динаміку у 2026 році", - йдеться в повідомленні.

Так, сьогодні у межах засідання формату "Рамштайн" Україна отримала важливі зобов’язання від партнерів щодо довгострокової підтримки.

Німеччина

11,5 млрд євро у 2026 році на підтримку оборони України. Фокус - ППО, БпЛА, артилерійські постріли.

Україні вже передані нові системи Patriot та IRIS-T.

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Велика Британія

Посилення спроможностей ППО України на суму 600 млн фунтів за рахунок заморожених активів рф, коштів партнерів та власного бюджету загалом у 2025 році.

Канада

Додаткові 30 млн канадських доларів на українські дрони.

Ракети AIM-9.

Поставки електрооптичних сенсорів та іншої військової допомоги.

Нідерланди

700 млн євро на БпЛА, зокрема 400 млн євро на вироби українського виробництва

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Чорногорія

Готує внесок у PURL та фонд NSATU на підтримку України.

Данія

Новий внесок у PURL з фокусом на авіаційні спроможності України.

Передача 29-го пакета підтримки на 250 млн євро – дрони, ППО та підтримка української авіації.

Естонія

Продовження підтримки на рівні не менш ніж 0,25% ВВП (142 млн євро).

Внесок в IT-Коаліцію розміром в 9 млн євро.

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Латвія

Продовження підтримки на рівні не менш ніж 0,25% ВВП (110 млн євро) - фокус на БпЛА, РЕБ, PURL

Литва

Понад 220 млн євро у 2026 році на військову підтримку України на рівні не менш ніж 0,25% ВВП, зокрема внески на PURL, програму Patriot для України, "чеську ініціативу" та коаліцію розмінування.

Люксембург

100 млн євро у 2026 на підтримку України.

Другий внесок розміром у 15 млн євро на PURL.

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Нова Зеландія

15 млн доларів на PURL.

Норвегія

Близько 7 млрд доларів загальної військової допомоги у 2026 році

Внески на підтримку американських систем ППО та "чеську ініціативу"

Польща

Поставки 155-мм снарядів.

Реалізація спільних з Україною проєктів у межах SAFE.

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Португалія

Внесок у "чеську ініціативу".

10 млн євро на БпЛА.

Чехія

У межах "чеської ініціативи" на 2026 рік вже профінансовано постачання 760 тисяч артилерійських снарядів.

"Дякую партнерам за ці внески, які рятують життя, посилюють усю Європу та наближають справжній мир", - додав Шмигаль.