На "Рамштайні" Україна отримала важливі зобов’язання від партнерів щодо довгострокової підтримки: внески країн, - Шмигаль
2025 рік став рекордним за обсягами допомоги і Україна розраховує на збереження динаміки у 2026 році. Зокрема, під час засідання "Рамштайну" низка країн оголосила свої зобов’язання щодо підтримки нашої країни.
Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"У 2025 році партнери взяли на себе зобов’язання спрямувати майже 5 млрд доларів на українське оборонне виробництво та ще близько 5 мільярдів – на закупівлю американського озброєння для України. Обидва показники стали рекордними, і ми прагнемо підтримувати таку динаміку у 2026 році", - йдеться в повідомленні.
Так, сьогодні у межах засідання формату "Рамштайн" Україна отримала важливі зобов’язання від партнерів щодо довгострокової підтримки.
Німеччина
- 11,5 млрд євро у 2026 році на підтримку оборони України. Фокус - ППО, БпЛА, артилерійські постріли.
- Україні вже передані нові системи Patriot та IRIS-T.
Велика Британія
- Посилення спроможностей ППО України на суму 600 млн фунтів за рахунок заморожених активів рф, коштів партнерів та власного бюджету загалом у 2025 році.
Канада
- Додаткові 30 млн канадських доларів на українські дрони.
- Ракети AIM-9.
- Поставки електрооптичних сенсорів та іншої військової допомоги.
Нідерланди
- 700 млн євро на БпЛА, зокрема 400 млн євро на вироби українського виробництва
Чорногорія
- Готує внесок у PURL та фонд NSATU на підтримку України.
Данія
- Новий внесок у PURL з фокусом на авіаційні спроможності України.
- Передача 29-го пакета підтримки на 250 млн євро – дрони, ППО та підтримка української авіації.
Естонія
- Продовження підтримки на рівні не менш ніж 0,25% ВВП (142 млн євро).
- Внесок в IT-Коаліцію розміром в 9 млн євро.
Латвія
- Продовження підтримки на рівні не менш ніж 0,25% ВВП (110 млн євро) - фокус на БпЛА, РЕБ, PURL
Литва
- Понад 220 млн євро у 2026 році на військову підтримку України на рівні не менш ніж 0,25% ВВП, зокрема внески на PURL, програму Patriot для України, "чеську ініціативу" та коаліцію розмінування.
Люксембург
- 100 млн євро у 2026 на підтримку України.
- Другий внесок розміром у 15 млн євро на PURL.
Нова Зеландія
- 15 млн доларів на PURL.
Норвегія
- Близько 7 млрд доларів загальної військової допомоги у 2026 році
- Внески на підтримку американських систем ППО та "чеську ініціативу"
Польща
- Поставки 155-мм снарядів.
- Реалізація спільних з Україною проєктів у межах SAFE.
Португалія
- Внесок у "чеську ініціативу".
- 10 млн євро на БпЛА.
Чехія
- У межах "чеської ініціативи" на 2026 рік вже профінансовано постачання 760 тисяч артилерійських снарядів.
"Дякую партнерам за ці внески, які рятують життя, посилюють усю Європу та наближають справжній мир", - додав Шмигаль.
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