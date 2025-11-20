РУС
Румынские власти задержали наемника, который планировал антизападный переворот

Румыния взяла под стражу наемника за попытку госпереворота

В Румынии взяли под стражу наемника Горацио Потру, которого подозревают в попытке организации государственного переворота. Как сообщает Цензор.НЕТ, вместе с ним экстрадировали его сына Дориана и племянника Александру Космина Потру.

Экстрадиция и сотрудничество с Дубаем

Министерство юстиции Румынии сообщило, что Потру и его родственников передали румынским властям благодаря быстрому сотрудничеству с коллегами из Дубая.

"Указанные выше граждане Румынии были переданы благодаря усилиям Министерства юстиции страны в рекордно короткие сроки и благодаря плодотворному сотрудничеству с эмиратскими коллегами", – говорится в сообщении.

Обвинение и ход дела

Горацио Потру, его родственники и еще 21 человек были задержаны во время полицейской операции в декабре 2024 года. По версии прокуратуры, группа планировала насильственный переворот и угрожала безопасности Румынии.

Основные факты дела:

  • Потру и родственники подозреваются в попытке переворота в конце 2024 года;

  • Некоторые задержанные были вооружены ножами и пистолетами;

  • Среди подозреваемых – бывший кандидат в президенты Румынии Келин Джорджеску;

  • Джорджеску сняли с выборов из-за подозрений во вмешательстве со стороны России.

  • 16 сентября 2024 года прокуратура официально выдвинула обвинение в попытке насильственного переворота.

Экстрадиция Потру и его родственников позволяет румынским властям продолжить расследование и судебный процесс по делу об угрозе конституционному порядку страны.

Ранее мы писали, что Кремль разработал план фейков, протестов и подкупа для выборов в Молдове, которые состоятся в сентябре этого года, а еще российские пропагандисты используют ИИ для фейков об "окружении Купянска".

По ходу що Україні, що ЄС вже потрібно задуматись над
тим що варто впровадити смерну кару за: зраду, і диверсії.
Нехай навіть з відсрочкою у наприклад 5 років після винесення вироку.
Ну щоб перестрахуватися від судової помилки.
Але це вже на часі запізніло.
Молодці румуни - з внутрішніми ворогами, колаборанти і рос.найманцями не пан каються, як в нас! Хап - і в каталажку!...
... А в нас бойко- гнида з мордою супермена сидить при владі! ... А повинен висіти ..., і вже давно, навіть за попередньої влади!...
" Слабкість - привід для насильства !" Ф.Ніцше.
Ага. 21 особа з ножами і пістолетами проти якої - не якої, але армії за стандартами нато, про поліцію та сіґуранцу вже мовчу. Держпереворот... Чи виборці Джорджеску мали по команді з москви "над всєй Романієй бєзоблачноє нєбо" вивалиьи на вулицю і затоптати прихильників "праґнівших западних дємакратій"?
