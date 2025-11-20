Румынские власти задержали наемника, который планировал антизападный переворот

В Румынии взяли под стражу наемника Горацио Потру, которого подозревают в попытке организации государственного переворота. Как сообщает Цензор.НЕТ, вместе с ним экстрадировали его сына Дориана и племянника Александру Космина Потру.

Экстрадиция и сотрудничество с Дубаем

Министерство юстиции Румынии сообщило, что Потру и его родственников передали румынским властям благодаря быстрому сотрудничеству с коллегами из Дубая.

"Указанные выше граждане Румынии были переданы благодаря усилиям Министерства юстиции страны в рекордно короткие сроки и благодаря плодотворному сотрудничеству с эмиратскими коллегами", – говорится в сообщении.

Обвинение и ход дела

Горацио Потру, его родственники и еще 21 человек были задержаны во время полицейской операции в декабре 2024 года. По версии прокуратуры, группа планировала насильственный переворот и угрожала безопасности Румынии.

Основные факты дела:

Потру и родственники подозреваются в попытке переворота в конце 2024 года;

Некоторые задержанные были вооружены ножами и пистолетами;

Среди подозреваемых – бывший кандидат в президенты Румынии Келин Джорджеску;

Джорджеску сняли с выборов из-за подозрений во вмешательстве со стороны России.

16 сентября 2024 года прокуратура официально выдвинула обвинение в попытке насильственного переворота.

Экстрадиция Потру и его родственников позволяет румынским властям продолжить расследование и судебный процесс по делу об угрозе конституционному порядку страны.

