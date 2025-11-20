Румынские власти задержали наемника, который планировал антизападный переворот
В Румынии взяли под стражу наемника Горацио Потру, которого подозревают в попытке организации государственного переворота. Как сообщает Цензор.НЕТ, вместе с ним экстрадировали его сына Дориана и племянника Александру Космина Потру.
Экстрадиция и сотрудничество с Дубаем
Министерство юстиции Румынии сообщило, что Потру и его родственников передали румынским властям благодаря быстрому сотрудничеству с коллегами из Дубая.
"Указанные выше граждане Румынии были переданы благодаря усилиям Министерства юстиции страны в рекордно короткие сроки и благодаря плодотворному сотрудничеству с эмиратскими коллегами", – говорится в сообщении.
Обвинение и ход дела
Горацио Потру, его родственники и еще 21 человек были задержаны во время полицейской операции в декабре 2024 года. По версии прокуратуры, группа планировала насильственный переворот и угрожала безопасности Румынии.
Основные факты дела:
-
Потру и родственники подозреваются в попытке переворота в конце 2024 года;
-
Некоторые задержанные были вооружены ножами и пистолетами;
-
Среди подозреваемых – бывший кандидат в президенты Румынии Келин Джорджеску;
-
Джорджеску сняли с выборов из-за подозрений во вмешательстве со стороны России.
-
16 сентября 2024 года прокуратура официально выдвинула обвинение в попытке насильственного переворота.
Экстрадиция Потру и его родственников позволяет румынским властям продолжить расследование и судебный процесс по делу об угрозе конституционному порядку страны.
тим що варто впровадити смерну кару за: зраду, і диверсії.
Нехай навіть з відсрочкою у наприклад 5 років після винесення вироку.
Ну щоб перестрахуватися від судової помилки.
Але це вже на часі запізніло.
... А в нас бойко- гнида з мордою супермена сидить при владі! ... А повинен висіти ..., і вже давно, навіть за попередньої влади!...
" Слабкість - привід для насильства !" Ф.Ніцше.