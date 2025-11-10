Российские пропагандисты используют ИИ для фейков об "окружении Купянска"

Российские пропагандисты запустили в соцсети TikTok серию фейковых видео, сгенерированных искусственным интеллектом, в которых якобы "бойцы ВСУ" говорят о "полном окружении Купянска".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Фейки об "оккупированном Купянске" созданы искусственным интеллектом

По данным ЦПД, эти видео являются полностью искусственными, созданными с помощью генеративных технологий. В "роликах" использованы синтетические изображения и голоса, которые должны имитировать украинских военных.

"Вражеская пропаганда запустила в TikTok серию фейковых видео о "полном окружении Купянска" российскими военными. В роликах, сгенерированных искусственным интеллектом, "бойцы ВСУ" говорят о "критической ситуации" на этом участке фронта", - говорится в сообщении Центра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Купянском направлении россияне давят небольшими группами. Волчанск полностью разрушен, мест для обустройства позиций нет, - Трегубов

Специалисты отмечают, что фейки легко распознать по неестественной мимике, шаблонному голосу и типичным для искусственного интеллекта ошибкам. В частности, "военные" в видео неправильно ставят ударение в слове Купянск - на "я" вместо правильного "у".

Украинские силы сдерживают врага — ЦПД

В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что сообщения о "полном окружении Купянска" не соответствуют действительности. На этом направлении продолжаются ожесточенные бои, а украинские силы продолжают сдерживать наступление противника.

Такие публикации, отметили в ЦПД, являются частью информационной операции РФ, направленной на деморализацию украинцев и усиление панических настроений.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны 14-й бригады уничтожили 16 оккупантов и 15 мотоциклов на Купянском направлении. ВИДЕО

Специалисты призывают граждан критически относиться к "сенсационным" видео в соцсетях и проверять источники информации, ведь российские фейки становятся все более технологичными и сложными для распознавания.

Ранее мы писали, что ВСУ вытеснили россиян из северной части Купянска, но ситуация остается сложной. Российские войска пытаются закрепиться в зданиях, чтобы накопить там живую силу и продвинуться дальше.

Больше читайте в нашем Telegram-канале