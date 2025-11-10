Російські пропагандисти використовують ШІ для фейків про "оточення Куп’янська"

Російські пропагандисти запустили у соцмережі TikTok серію фейкових відео, згенерованих штучним інтелектом, у яких нібито "бійці ЗСУ" говорять про "повне оточення Куп’янська".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Центр протидії дезінформації при РНБО.

Фейки про "окупований Куп’янськ" створені штучним інтелектом

За даними ЦПД, ці відео є повністю штучними, створеними за допомогою генеративних технологій. У "роликах" використано синтетичні зображення й голоси, що мають імітувати українських військових.

"Ворожа пропаганда запустила у TikTok серію фейкових відео про "повне оточення Куп’янська" російськими військовими. У роликах згенеровані штучним інтелектом "бійці ЗСУ" говорять про "критичну ситуацію" на цій ділянці фронту", - йдеться у повідомленні Центру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Куп’янському напрямку росіяни тиснуть малими групами. Вовчанськ повністю зруйнований, місць для облаштування позицій немає,- Трегубов

Фахівці зазначають, що фейки легко розпізнати за неприродною мімікою, шаблонним голосом і типовими для штучного інтелекту помилками. Зокрема, "військові" у відео неправильно ставлять наголос у слові Куп’янськ - на "я" замість правильного "у".

Українські сили стримують ворога — ЦПД

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що повідомлення про "повне оточення Куп’янська" не відповідають дійсності. На цьому напрямку тривають запеклі бої, а українські сили продовжують стримувати наступ противника.

Такі публікації, зауважили в ЦПД, є частиною інформаційної операції РФ, спрямованої на деморалізацію українців і посилення панічних настроїв.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони 14-ї бригади знищили 16 окупантів і 15 мотоциклів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Фахівці закликають громадян критично ставитися до "сенсаційних" відео в соцмережах і перевіряти джерела інформації, адже російські фейки стають дедалі технологічнішими та складнішими для розпізнавання.

Раніше ми писали, що ЗСУ витіснили росіян із північної частини Куп’янська, але ситуація залишається складною. Російські війська намагаються закріпитися в будівлях, щоб накопичити там живу силу і просунутися далі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі