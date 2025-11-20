РУС
Новости Санкции США против России
Румыния готовится присоединиться к санкциям США против российского "Лукойла"

Румынское правительство готовит решение, которое позволит стране применить санкции Соединенных Штатов против российской нефтяной компании "Лукойл".

Об этом сообщила пресс-секретарь правительства Иоана Догою, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Digi24.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По ее словам, Румыния "будет солидарна в применении санкций" и уже работает над соответствующим документом.

"К следующей неделе будет подготовлен проект, скорее всего постановления, которое установит общий механизм, который будет применяться в таких ситуациях. Этим вопросом занимается рабочая группа, координируемая Министерством иностранных дел", - сказала Догою.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Санкции США парализовали крупнейшие нефтяные порты России на Балтийском море, – росСМИ

Что предшествовало?

  • Напомним, что 23 октября Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

  • Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет законопроект об усилении санкций против России, если окончательное решение об их применении будет принадлежать президенту.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цены на нефть упали на фоне мирных инициатив США и возможной отмены санкций против России, – Reuters

О, румуни ще ті поЦреоти!)) Ніколи не зрадять...як Гітлеру прислуговували)))
20.11.2025 17:58 Ответить
Лапоть осилил перевод на украинский, как мило)
20.11.2025 18:40 Ответить
 
 