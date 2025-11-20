Румыния готовится присоединиться к санкциям США против российского "Лукойла"

Румынское правительство готовит решение, которое позволит стране применить санкции Соединенных Штатов против российской нефтяной компании "Лукойл".

Об этом сообщила пресс-секретарь правительства Иоана Догою, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Digi24.

По ее словам, Румыния "будет солидарна в применении санкций" и уже работает над соответствующим документом.

"К следующей неделе будет подготовлен проект, скорее всего постановления, которое установит общий механизм, который будет применяться в таких ситуациях. Этим вопросом занимается рабочая группа, координируемая Министерством иностранных дел", - сказала Догою.

Что предшествовало?

Напомним, что 23 октября Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет законопроект об усилении санкций против России, если окончательное решение об их применении будет принадлежать президенту.

