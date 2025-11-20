Румунія готується приєднатися до санкцій США проти російського "Лукойлу"

Румунський уряд готує рішення, що дозволить країні застосувати санкції Сполучених Штатів проти російської нафтової компанії "Лукойл".

Про це повідомила речниця уряду Іоана Догою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Digi24.

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За її словами, Румунія "буде солідарною у застосуванні санкцій" та вже працює над відповідним документом.

"До наступного тижня буде підготовлений проєкт, найімовірніше постанови, яка встановить загальний механізм, що застосовуватиметься в таких ситуаціях. Цим питанням займається робоча група, координована Міністерством закордонних справ", - сказала Догою.

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Що передувало?

Нагадаємо, що 23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що підпише законопроєкт про посилення санкцій проти Росії, якщо кінцеве рішення щодо їх застосування належатиме президенту.

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