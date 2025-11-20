Ціни на нафту впали на тлі мирних ініціатив США і можливого скасування санкцій проти Росії, – Reuters

Світові ціни на нафту впали на 2,1% у середу, 19 листопада, через побоювання, що можливі мирні домовленості між США, Україною та Росією можуть збільшити пропозицію на ринку.

Напередодні низка світових ЗМІ повідомили, що США нібито запропонували Україні погодитись на рамкову угоду про припинення війни шляхом відмови від частини територій і озброєнь. Це викликало побоювання, що у разі завершення війни санкції проти російської нафти можуть бути зняті, що поверне додаткові обсяги сировини на ринок, повідомляє Reuters.

Аналітики ING зауважили, що Україна навряд чи пристане на такий план, та зазначили: "ознаки того, що США все ще намагаються працювати над угодою, пом'якшують деякі побоювання щодо подальших санкцій проти Росії та суворості чинних обмежень".

Пілся падіння у середу, вранці 20 листопада ціни на нафту трохи піднялися на тлі більших, ніж очікувалося, скорочень запасів сирої нафти в США. Ф’ючерси на Brent дорожчають на 16 центів (0,25%) – до $63,67 за барель, а WTI зросли на 17 центів (0,29%) – до $59,61.

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Цінам також допомогли дані EIA: запаси сирої нафти у США за тиждень до 14 листопада скоротилися на 3,4 млн барелів – до 424,2 млн, тоді як аналітики очікували падіння лише на 603 тис. барелів. Водночас запаси бензину та дистилятів зросли вперше за понад місяць, що свідчить про певне зниження попиту.

Ринок стежить і за тим, що станеться після 21 листопада – крайнього терміну, до якого американські компанії мають завершити співпрацю з "Роснефтью" та "Лукойлом", на які поширюються санкції США в межах зусиль зі стримування російської агресії.

Як повідомлялось, Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про готовність словацького уряду подати до суду на Євросоюз через вимогу припинити імпорт російського газу до 2028 року. Фіцо доручив міністрам економіки, закордонних справ та юстиції підготувати правовий аналіз і визначити шанси на успіх такого позову.