Румунська влада затримала найманця, який планував антизахідний переворот

У Румунії взяли під варту найманця Гораціу Потру, якого підозрюють у спробі організації державного перевороту. Як повідомляє Цензор.НЕТ, разом із ним екстрадували його сина Доріана та племінника Александру Косміна Потра.

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Екстрадиція та співпраця з Дубаєм

Міністерство юстиції Румунії повідомило, що Потру та його родичів передали румунській владі завдяки швидкій співпраці з колегами з Дубая.

"Зазначені вище громадяни Румунії були передані завдяки зусиллям Міністерства юстиції країни в рекордно короткий термін та завдяки плідній співпраці з еміратськими колегами", – йдеться у повідомленні.

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Обвинувачення та хід справи

Гораціу Потру, його родичі та ще 21 особа були затримані під час поліцейської операції у грудні 2024 року. За версією прокуратури, група планувала насильницький переворот і загрожувала безпеці Румунії.

Основні факти справи:

Потру та родичі підозрюються у спробі перевороту наприкінці 2024 року;

Деякі затримані були озброєні ножами та пістолетами;

Серед підозрюваних – колишній кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску;

Джорджеску зняли з виборів через підозри у втручанні з боку Росії.

16 вересня 2024 року прокуратура офіційно висунула обвинувачення у спробі насильницького перевороту.

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Екстрадиція Потру та його родичів дозволяє румунській владі продовжити розслідування і судовий процес у справі про загрозу конституційному порядку країни.

Раніше ми писали, що Кремль розробив план фейків, протестів і підкупу для виборів у Молдові, що відбудуться у вересні цього року, а ще російські пропагандисти використовують ШІ для фейків про "оточення Куп’янська".

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