Румунська влада затримала найманця, який планував антизахідний переворот
У Румунії взяли під варту найманця Гораціу Потру, якого підозрюють у спробі організації державного перевороту. Як повідомляє Цензор.НЕТ, разом із ним екстрадували його сина Доріана та племінника Александру Косміна Потра.
Екстрадиція та співпраця з Дубаєм
Міністерство юстиції Румунії повідомило, що Потру та його родичів передали румунській владі завдяки швидкій співпраці з колегами з Дубая.
"Зазначені вище громадяни Румунії були передані завдяки зусиллям Міністерства юстиції країни в рекордно короткий термін та завдяки плідній співпраці з еміратськими колегами", – йдеться у повідомленні.
Обвинувачення та хід справи
Гораціу Потру, його родичі та ще 21 особа були затримані під час поліцейської операції у грудні 2024 року. За версією прокуратури, група планувала насильницький переворот і загрожувала безпеці Румунії.
Основні факти справи:
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Потру та родичі підозрюються у спробі перевороту наприкінці 2024 року;
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Деякі затримані були озброєні ножами та пістолетами;
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Серед підозрюваних – колишній кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску;
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Джорджеску зняли з виборів через підозри у втручанні з боку Росії.
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16 вересня 2024 року прокуратура офіційно висунула обвинувачення у спробі насильницького перевороту.
Екстрадиція Потру та його родичів дозволяє румунській владі продовжити розслідування і судовий процес у справі про загрозу конституційному порядку країни.
Раніше ми писали, що Кремль розробив план фейків, протестів і підкупу для виборів у Молдові, що відбудуться у вересні цього року, а ще російські пропагандисти використовують ШІ для фейків про "оточення Куп’янська".
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тим що варто впровадити смерну кару за: зраду, і диверсії.
Нехай навіть з відсрочкою у наприклад 5 років після винесення вироку.
Ну щоб перестрахуватися від судової помилки.
Але це вже на часі запізніло.
... А в нас бойко- гнида з мордою супермена сидить при владі! ... А повинен висіти ..., і вже давно, навіть за попередньої влади!...
" Слабкість - привід для насильства !" Ф.Ніцше.