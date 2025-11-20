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Новини Проросійські агітатори
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Румунська влада затримала найманця, який планував антизахідний переворот

Румунія взяла під варту найманця за спробу держперевороту

У Румунії взяли під варту найманця Гораціу Потру, якого підозрюють у спробі організації державного перевороту. Як повідомляє Цензор.НЕТ, разом із ним екстрадували його сина Доріана та племінника Александру Косміна Потра.

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Екстрадиція та співпраця з Дубаєм

Міністерство юстиції Румунії повідомило, що Потру та його родичів передали румунській владі завдяки швидкій співпраці з колегами з Дубая.

"Зазначені вище громадяни Румунії були передані завдяки зусиллям Міністерства юстиції країни в рекордно короткий термін та завдяки плідній співпраці з еміратськими колегами", – йдеться у повідомленні.

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Обвинувачення та хід справи

Гораціу Потру, його родичі та ще 21 особа були затримані під час поліцейської операції у грудні 2024 року. За версією прокуратури, група планувала насильницький переворот і загрожувала безпеці Румунії.

Основні факти справи:

  • Потру та родичі підозрюються у спробі перевороту наприкінці 2024 року;

  • Деякі затримані були озброєні ножами та пістолетами;

  • Серед підозрюваних – колишній кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску;

  • Джорджеску зняли з виборів через підозри у втручанні з боку Росії.

  • 16 вересня 2024 року прокуратура офіційно висунула обвинувачення у спробі насильницького перевороту.

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Екстрадиція Потру та його родичів дозволяє румунській владі продовжити розслідування і судовий процес у справі про загрозу конституційному порядку країни.

Раніше ми писали, що Кремль розробив план фейків, протестів і підкупу для виборів у Молдові, що відбудуться у вересні цього року, а ще російські пропагандисти використовують ШІ для фейків про "оточення Куп’янська".

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переворот (210) Румунія (1407) екстрадиція (471)
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По ходу що Україні, що ЄС вже потрібно задуматись над
тим що варто впровадити смерну кару за: зраду, і диверсії.
Нехай навіть з відсрочкою у наприклад 5 років після винесення вироку.
Ну щоб перестрахуватися від судової помилки.
Але це вже на часі запізніло.
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20.11.2025 20:33 Відповісти
Молодці румуни - з внутрішніми ворогами, колаборанти і рос.найманцями не пан каються, як в нас! Хап - і в каталажку!...
... А в нас бойко- гнида з мордою супермена сидить при владі! ... А повинен висіти ..., і вже давно, навіть за попередньої влади!...
" Слабкість - привід для насильства !" Ф.Ніцше.
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20.11.2025 20:39 Відповісти
Пам'ятають свого великого пращура Чаушеску. У Молдові те ж саме.
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20.11.2025 22:58 Відповісти
Ага. 21 особа з ножами і пістолетами проти якої - не якої, але армії за стандартами нато, про поліцію та сіґуранцу вже мовчу. Держпереворот... Чи виборці Джорджеску мали по команді з москви "над всєй Романієй бєзоблачноє нєбо" вивалиьи на вулицю і затоптати прихильників "праґнівших западних дємакратій"?
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20.11.2025 20:50 Відповісти
Молодцы румыны, респект. В Украине сруцкимирные, сепары, коллаборанты и воры - коррупционеры при власти и должностях, а не на цугундере или в гробу.
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21.11.2025 03:47 Відповісти
 
 