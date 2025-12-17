Стармер ініціював терміновий перегляд іноземного втручання в політику Британії

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер ініціював терміновий перегляд масштабів іноземного втручання у британську політику на тлі підготовки змін до законодавства щодо посилення правил політичних пожертвувань.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив телеканал Sky News.

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Перевірка політичного фінансування

Керівником перегляду призначено Філіпа Райкрофта — колишнього постійного секретаря департаменту з питань Brexit. Йому доручено проаналізувати ефективність чинного законодавства у сфері політичного фінансування та запропонувати можливі зміни для зменшення ризиків зовнішнього впливу.

За словами представників уряду, повний звіт планують оприлюднити публічно після завершення роботи, аби забезпечити прозорість процесу та довіру суспільства до майбутніх реформ.

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Що стало приводом для перегляду

Рішення про запуск перевірки ухвалили після винесення вироку Натану Гіллу — колишньому лідеру партії Reform UK в Уельсі. Він визнав, що отримував десятки тисяч фунтів готівкою за поширення проросійських заяв у медіа та структурах Європейського парламенту.

Правоохоронні органи заявили, що окремі фігуранти справи могли мати прямі зв’язки з російським диктатором Володимиром Путіним.

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Про ініціативу офіційно оголосив у Палаті громад міністр житлового господарства, громад і місцевого самоврядування Стів Рід. Він назвав справу Гілла "плямою на британській демократії" та наголосив на необхідності усунення вразливостей у системі політичного фінансування.

"Незалежний перегляд має закрити лазівки, які дозволяють зовнішній вплив на нашу політику", — підкреслив міністр.

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Нагадаємо,15 грудня, Рада ЄС запровадила обмежувальні заходи ще проти дванадцяти осіб та двох організацій на тлі продовження Росією гібридної діяльності, включно з маніпуляціями та інформаційним втручанням, а також кібератаками проти Євросоюзу, його держав-членів та партнерів.

Також ми повідомляли, що у Румунії затримано найманця, який планував антизахідний переворот.

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