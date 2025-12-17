Британія дасть "останній шанс" для переказу $3,5 млрд Абрамовича від продажу "Челсі" на допомогу Україні, - Стармер

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив, що уряд надасть офіційні інструкції щодо переказу 2,5 млрд фунтів стерлінгів ($3,5 млрд), отриманих Романом Абрамовичем від продажу футбольного клубу "Челсі", на гуманітарні цілі в Україні.

Про це повідомляє The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

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Стармер заявив у Палаті громад, що це останній шанс для Абрамовича виконати взяті на себе зобов’язання. "Якщо ви цього не зробите, ми готові звернутися до суду, щоб кожна копійка дісталася тим, чиє життя було зруйноване незаконною війною Путіна", - наголосив прем’єр.

Раніше Абрамович продав "Челсі" у 2022 році під тиском британського уряду після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Продаж відбувався за ліцензією уряду, що передбачала використання коштів на підтримку жертв війни в Україні. Отримані від продажу 2,5 млрд фунтів були розміщені на контрольованому компанією Абрамовича Fordstam рахунку у Великій Британії.

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Тепер британський уряд офіційно визначить механізм переказу цих коштів на гуманітарні потреби, аби забезпечити їхнє цільове використання для підтримки постраждалих від війни.

Що передувало?

Нагадаємо, Абрамович продав футбольний клуб "Челсі" у травні 2022 року за $5,4 млрд. Частину цих кошті він збирається віддати на допомогу українцям.

Раніше повідомлялося, що ЄС та Велика Британія сперечаються щодо того, як саме треба використати ці гроші для допомоги Україні.

Комітет Палати лордів британського парламенту закликав уряд терміново добитися розморозки 2,5 млрд фунтів, отриманих від продажу російським магнатом Романом Абрамовичем футбольного клубу "Челсі" і які мали витрачати на допомогу українцям.

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