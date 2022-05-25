Уряд Великої Британії надав дозвіл Абрамовичу на продаж "Челсі"

Власником футбольного клубу "Челсі" російський олігарх Роман Абрамович отримав дозвіл британського уряду продати клуб.

Про це повідомила в Twitter державний секретар з питань цифрових технологій, культури, медіа та спорту Надін Дорріс, передає Цензор.НЕТ.

"Минулої ночі уряд видав ліцензію, яка дозволяє продавати ФК "Челсі". Враховуючи санкції, які ми ввели проти тих, хто пов’язаний з Путіним, і криваве вторгнення в Україну, довгострокове майбутнє клубу може бути забезпечене лише за нового власника", - написала Надін Дорріс.



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У Британському уряді задоволені, що "виручка від продажу не піде на користь Роману Абрамовичу чи іншим особам, які потрапили під санкції".