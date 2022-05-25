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Новини
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Уряд Великої Британії надав дозвіл Абрамовичу на продаж "Челсі"

абрамович,роман

Власником футбольного клубу "Челсі" російський олігарх Роман Абрамович отримав дозвіл британського уряду продати клуб.

Про це повідомила в Twitter державний секретар з питань цифрових технологій, культури, медіа та спорту Надін Дорріс, передає Цензор.НЕТ.

"Минулої ночі уряд видав ліцензію, яка дозволяє продавати ФК "Челсі". Враховуючи санкції, які ми ввели проти тих, хто пов’язаний з Путіним, і криваве вторгнення в Україну, довгострокове майбутнє клубу може бути забезпечене лише за нового власника", - написала Надін Дорріс.

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У Британському уряді задоволені, що "виручка від продажу не піде на користь Роману Абрамовичу чи іншим особам, які потрапили під санкції".

Абрамович Роман (184) Велика Британія (5563) санкції (11793) футбол (1581)


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Топ коментарі
+3
Ну теперь все вместе следим за тем, куда деньги от продажи Челси пойдут. Ведь кто-то что-то когда-то обещал...
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25.05.2022 13:04
+3
Судя по комментам, читают только заголовки
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25.05.2022 13:34
+2
Чудове рішення!!! Такого практика ще не знала.
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25.05.2022 13:39
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Ну теперь все вместе следим за тем, куда деньги от продажи Челси пойдут. Ведь кто-то что-то когда-то обещал...
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25.05.2022 13:04 Відповісти
Судя по аргументации "долгосрочное будущее клуба может быть обеспечено только при новом владельце" деньги останутся русским
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25.05.2022 13:28 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/news-abramovych-chelsi/31732856.html Бізнесмен заявив, що гроші, отримані від продажу клубу, підуть до благодійного фонду, який буде засновано для «допомоги всім жертвам війни в Україні».
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25.05.2022 14:02 Відповісти

можна вірити !
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25.05.2022 14:54 Відповісти
То есть санкций по сути и нет.
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25.05.2022 13:09 Відповісти
хвилинку, хвилинку! а як же "санкції"? а як же "відібрати" у фонд відновлення України? фсьо?! подвійні стандарти...
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25.05.2022 13:18 Відповісти
Читаємо новину повністю... бажано два рази... бажано у окулярах, щоб не писати дурниці у коментарях.
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25.05.2022 14:36 Відповісти
Это яркий пример того, что национальные интересы превыше всего !!!
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25.05.2022 13:29 Відповісти
Читайте повністю новину а не тільки заголовок.
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25.05.2022 14:35 Відповісти
Судя по комментам, читают только заголовки
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25.05.2022 13:34 Відповісти
Чудове рішення!!! Такого практика ще не знала.
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25.05.2022 13:39 Відповісти
Ну и бог с ним, с этим "Челси"...
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25.05.2022 14:50 Відповісти
Очень хорошо, болелы рады. И рф без денег..
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25.05.2022 15:50 Відповісти
А десь місяць назад всі медіа кричали що Челсі вже продали. 😮
А виявляється вирішували куди гроші мали піти.
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25.05.2022 16:37 Відповісти
 
 