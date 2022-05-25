Уряд Великої Британії надав дозвіл Абрамовичу на продаж "Челсі"
Власником футбольного клубу "Челсі" російський олігарх Роман Абрамович отримав дозвіл британського уряду продати клуб.
Про це повідомила в Twitter державний секретар з питань цифрових технологій, культури, медіа та спорту Надін Дорріс, передає Цензор.НЕТ.
"Минулої ночі уряд видав ліцензію, яка дозволяє продавати ФК "Челсі". Враховуючи санкції, які ми ввели проти тих, хто пов’язаний з Путіним, і криваве вторгнення в Україну, довгострокове майбутнє клубу може бути забезпечене лише за нового власника", - написала Надін Дорріс.
У Британському уряді задоволені, що "виручка від продажу не піде на користь Роману Абрамовичу чи іншим особам, які потрапили під санкції".
Топ коментарі
+3 Дмитрий Иванов #466733
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+3 SRK
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+2 Rulya Kosh
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можна вірити !
А виявляється вирішували куди гроші мали піти.