УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9596 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
1 665 11

ЄС вже запровадив 5 жорстких пакетів санкцій проти Росії і з приводу шостого пакету домовимося скоро, - Бербок

бербок

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок розраховує на узгодження ближчим часом шостого пакету санкцій ЄС проти Росії.

Про це вона заявила на спільній з польським колегою Збігневим Рау пресконференції у Берліні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Разом і в повній єдності усі 27 країн-членів ЄС до цього часу запровадили 5 жорстких пакетів санкцій. І я впевнена, що з приводу шостого пакету домовимося скоро", - заявила Бербок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рекордні 62 млн барелів нафти з РФ застряли в морі через відсутність покупців, - Reuters

Вона зауважила, що Польща показує приклад того, як багато у непростих умовах можна зробити в енергетичній галузі за наявності рішучості, політичної волі та співробітництва. Німеччина прагне того самого - повної незалежності від російської нафтової та газової залежності, запевнила Бербок. Цю мету, переконана вона, переслідують усі країни ЄС. Водночас міністр додала, що вихідні умови в усіх країн різні і потрібен простір та час для дискусій, щоб заходи вживалися у повній солідарності, щоб ЄС не дав себе розділити.

Міністр також нагадала, що ЄС запровадив спільні європейські санкції проти Росії після окупації Криму та окремих територій Донецької і Луганської областей. "Україна – суверенна держава в міжнародно визнаних кордонах. Це було так у 2014 році, це так зараз і це буде так і в майбутньому", - заявила вона.

"Наша сила в нашій єдності", - підкреслила глава МЗС Німеччини.

Бербок заявила, що Німеччина підтримує Україну не лише фінансами, гуманітарною допомогою, в питанні розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людства, але також надає військову допомогу. "І ми маємо кришталево чітку позицію як ЄС і НАТО щодо того, що Україна не повинна програти цю війну, тому ми підтримуємо її всі разом", - підкреслила вона. Бербок зауважила, що Україна потребує масивної військової підтримки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС системно докладає зусиль, щоб позбутися залежності від російської нафти та газу, - фон дер Ляєн

"Будь-яка форма миру під диктовку, або ситуація, коли можна сказати: коли зброя мовчить - усе знову добре, не означає свободу, не означає безпеку для людей… Наша спільна позиція також чітка: майбутнє України вирішуватимуть тільки українці, ми ж підтримуємо їх у їхньому праві на самооборону", - заявила глава німецького МЗС. Вона згадала свої візити в різні міста в Україні, де побачила докази воєнних злочинів росіян на власні очі.

Бербок наголосила на важливості не випускати Україну з фокусу уваги, коли заголовки ЗМІ вже менше стосуються України. Вона пообіцяла, що Україна не залишиться сам на сам з агресором.

Автор: 

нафта (5496) росія (65002) санкції (11790) ембарго (305) Анналена Бербок (455)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+2
а вот и убитый брат Ермака на форум припёрся...
показати весь коментар
24.05.2022 18:56
+2
ти мені просто поясни: як потрібно було отримувати кошти за транзит газу і нафти - якщо накласти суто українські санкції на касапську фінансову систему?
показати весь коментар
24.05.2022 18:58
+1
Невже потім буде приємно європейським політикам ходити по українським меморіальним комплексам з табличками тисяч і тисяч вбитих рашистами цивільних українців?
показати весь коментар
24.05.2022 18:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скоро... Скоро.... Знову скоро.......
показати весь коментар
24.05.2022 18:42 Відповісти
А что хотел? Наши чудилы порох и зеля не смогли за 8 лет против них ввести реальные санкции - сбербанк работал без проблем все время - как и альфа. А теперь - боже боже скорее скорее
показати весь коментар
24.05.2022 18:44 Відповісти
Ермак, не гони на своего подельника.)
показати весь коментар
24.05.2022 18:54 Відповісти
а вот и убитый брат Ермака на форум припёрся...
показати весь коментар
24.05.2022 18:56 Відповісти
ти мені просто поясни: як потрібно було отримувати кошти за транзит газу і нафти - якщо накласти суто українські санкції на касапську фінансову систему?
показати весь коментар
24.05.2022 18:58 Відповісти
Хитрожопые кацапы уже их тихонько обходят. Так что врядли те санкции, что ввели, сейчас сильно ударят по паРаше. Разве что через несколько лет. А вот эмбарго на нефть и газ могло бы быстро сработать, но его же всякие орбаны ветируют.
показати весь коментар
24.05.2022 19:05 Відповісти
Невже потім буде приємно європейським політикам ходити по українським меморіальним комплексам з табличками тисяч і тисяч вбитих рашистами цивільних українців?
показати весь коментар
24.05.2022 18:50 Відповісти
В може все таки 7 обіцяних САУ передасте? Чи не на часі?
показати весь коментар
24.05.2022 18:52 Відповісти
ваша впевненність нам нічого не дає. Так само, як і ваша глибока стурбованність
показати весь коментар
24.05.2022 18:55 Відповісти
Независимость от зависимости, короче, зависают в области зависимости.
показати весь коментар
24.05.2022 18:59 Відповісти
 
 