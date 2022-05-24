ЄС вже запровадив 5 жорстких пакетів санкцій проти Росії і з приводу шостого пакету домовимося скоро, - Бербок

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок розраховує на узгодження ближчим часом шостого пакету санкцій ЄС проти Росії.

Про це вона заявила на спільній з польським колегою Збігневим Рау пресконференції у Берліні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Разом і в повній єдності усі 27 країн-членів ЄС до цього часу запровадили 5 жорстких пакетів санкцій. І я впевнена, що з приводу шостого пакету домовимося скоро", - заявила Бербок.

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Вона зауважила, що Польща показує приклад того, як багато у непростих умовах можна зробити в енергетичній галузі за наявності рішучості, політичної волі та співробітництва. Німеччина прагне того самого - повної незалежності від російської нафтової та газової залежності, запевнила Бербок. Цю мету, переконана вона, переслідують усі країни ЄС. Водночас міністр додала, що вихідні умови в усіх країн різні і потрібен простір та час для дискусій, щоб заходи вживалися у повній солідарності, щоб ЄС не дав себе розділити.

Міністр також нагадала, що ЄС запровадив спільні європейські санкції проти Росії після окупації Криму та окремих територій Донецької і Луганської областей. "Україна – суверенна держава в міжнародно визнаних кордонах. Це було так у 2014 році, це так зараз і це буде так і в майбутньому", - заявила вона.

"Наша сила в нашій єдності", - підкреслила глава МЗС Німеччини.

Бербок заявила, що Німеччина підтримує Україну не лише фінансами, гуманітарною допомогою, в питанні розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людства, але також надає військову допомогу. "І ми маємо кришталево чітку позицію як ЄС і НАТО щодо того, що Україна не повинна програти цю війну, тому ми підтримуємо її всі разом", - підкреслила вона. Бербок зауважила, що Україна потребує масивної військової підтримки.

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"Будь-яка форма миру під диктовку, або ситуація, коли можна сказати: коли зброя мовчить - усе знову добре, не означає свободу, не означає безпеку для людей… Наша спільна позиція також чітка: майбутнє України вирішуватимуть тільки українці, ми ж підтримуємо їх у їхньому праві на самооборону", - заявила глава німецького МЗС. Вона згадала свої візити в різні міста в Україні, де побачила докази воєнних злочинів росіян на власні очі.

Бербок наголосила на важливості не випускати Україну з фокусу уваги, коли заголовки ЗМІ вже менше стосуються України. Вона пообіцяла, що Україна не залишиться сам на сам з агресором.