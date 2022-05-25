Правительство Великобритании предоставило разрешение Абрамовичу на продажу "Челси"
Владелец футбольного клуба "Челси" российский олигарх Роман Абрамович получил разрешение британского правительства продать клуб.
Об этом сообщила в Twitter государственный секретарь по цифровым технологиям, культуре, медиа и спорту Надин Доррис, передает Цензор.НЕТ.
"Минувшей ночью правительство выдало лицензию, которая позволяет продавать ФК "Челси". Учитывая санкции, которые мы ввели против тех, кто связан с Путиным, и кровавое вторжение в Украину, долгосрочное будущее клуба может быть обеспечено только при новом владельце", - написала Надин Доррис.
В Британском правительстве удовлетворены, что "выручка от продаж не пойдет на пользу Роману Абрамовичу или другим лицам, попавшим под санкции".
Топ комментарии
+3 Дмитрий Иванов #466733
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+2 Rulya Kosh
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можна вірити !
А виявляється вирішували куди гроші мали піти.