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Правительство Великобритании предоставило разрешение Абрамовичу на продажу "Челси"

абрамович,роман

Владелец футбольного клуба "Челси" российский олигарх Роман Абрамович получил разрешение британского правительства продать клуб.

Об этом сообщила в Twitter государственный секретарь по цифровым технологиям, культуре, медиа и спорту Надин Доррис, передает Цензор.НЕТ.

"Минувшей ночью правительство выдало лицензию, которая позволяет продавать ФК "Челси". Учитывая санкции, которые мы ввели против тех, кто связан с Путиным, и кровавое вторжение в Украину, долгосрочное будущее клуба может быть обеспечено только при новом владельце", - написала Надин Доррис.

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В Британском правительстве удовлетворены, что "выручка от продаж не пойдет на пользу Роману Абрамовичу или другим лицам, попавшим под санкции".

Автор: 

Абрамович Роман (94) Великобритания (4941) санкции (11268) футбол (3586)


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Топ комментарии
+3
Ну теперь все вместе следим за тем, куда деньги от продажи Челси пойдут. Ведь кто-то что-то когда-то обещал...
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25.05.2022 13:04
+3
Судя по комментам, читают только заголовки
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25.05.2022 13:34
+2
Чудове рішення!!! Такого практика ще не знала.
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25.05.2022 13:39
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Ну теперь все вместе следим за тем, куда деньги от продажи Челси пойдут. Ведь кто-то что-то когда-то обещал...
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25.05.2022 13:04 Ответить
Судя по аргументации "долгосрочное будущее клуба может быть обеспечено только при новом владельце" деньги останутся русским
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25.05.2022 13:28 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/news-abramovych-chelsi/31732856.html Бізнесмен заявив, що гроші, отримані від продажу клубу, підуть до благодійного фонду, який буде засновано для «допомоги всім жертвам війни в Україні».
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25.05.2022 14:02 Ответить

можна вірити !
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25.05.2022 14:54 Ответить
То есть санкций по сути и нет.
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25.05.2022 13:09 Ответить
хвилинку, хвилинку! а як же "санкції"? а як же "відібрати" у фонд відновлення України? фсьо?! подвійні стандарти...
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25.05.2022 13:18 Ответить
Читаємо новину повністю... бажано два рази... бажано у окулярах, щоб не писати дурниці у коментарях.
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25.05.2022 14:36 Ответить
Это яркий пример того, что национальные интересы превыше всего !!!
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25.05.2022 13:29 Ответить
Читайте повністю новину а не тільки заголовок.
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25.05.2022 14:35 Ответить
Судя по комментам, читают только заголовки
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25.05.2022 13:34 Ответить
Чудове рішення!!! Такого практика ще не знала.
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25.05.2022 13:39 Ответить
Ну и бог с ним, с этим "Челси"...
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25.05.2022 14:50 Ответить
Очень хорошо, болелы рады. И рф без денег..
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25.05.2022 15:50 Ответить
А десь місяць назад всі медіа кричали що Челсі вже продали. 😮
А виявляється вирішували куди гроші мали піти.
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25.05.2022 16:37 Ответить
 
 