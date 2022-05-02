УЕФА отстранил Россию от Лиги наций и еврокубков в следующем сезоне

Исполнительный комитет УЕФА провел сегодня встречу и принял ряд решений в дополнение к решению от 28 февраля 2022 об исключении всех российских сборных и клубов из турниров УЕФА на неопределенный срок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт УЕФА.

Россия исключена из:

- Еврокубков на сезон 2022/23 (Лига Чемпионов, Лига Европы, Лига Конференций, женская Лига Чемпионов, Юношеская лига УЕФА)

- Лиги Наций на сезон 2022/23

- Женского чемпионата Европы 2022 (финальный турнир)

- Женского чемпионата мира 2023 (квалификация)

- Женского чемпионата Европы по футзалу 2022 (финальный турнир)

- Лиги Чемпионов по футзалу на сезон 2022/23.

- Молодежных и юношеских турниров под эгидой УЕФА на сезон 2022/23.

Также отклонена заявка России на проведение Евро-2028 и Евро-2032.

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