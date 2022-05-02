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УЕФА отстранил Россию от Лиги наций и еврокубков в следующем сезоне

футбол,рф,росія

Исполнительный комитет УЕФА провел сегодня встречу и принял ряд решений в дополнение к решению от 28 февраля 2022 об исключении всех российских сборных и клубов из турниров УЕФА на неопределенный срок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт УЕФА.

Россия исключена из:

- Еврокубков на сезон 2022/23 (Лига Чемпионов, Лига Европы, Лига Конференций, женская Лига Чемпионов, Юношеская лига УЕФА)

- Лиги Наций на сезон 2022/23

- Женского чемпионата Европы 2022 (финальный турнир)

- Женского чемпионата мира 2023 (квалификация)

- Женского чемпионата Европы по футзалу 2022 (финальный турнир)

- Лиги Чемпионов по футзалу на сезон 2022/23.

- Молодежных и юношеских турниров под эгидой УЕФА на сезон 2022/23.

Также отклонена заявка России на проведение Евро-2028 и Евро-2032.

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россия (96001) санкции (11421) УЕФА (342) футбол (3586)


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Топ комментарии
+23
Зараз на болотах почнеться... Спортвнєпалітікі.
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02.05.2022 20:57
+21
УЄФА-респект...
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02.05.2022 20:56
+7
Рускій ваєнний футбаліст, іді на ***!
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02.05.2022 21:19
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УЄФА-респект...
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02.05.2022 20:56 Ответить
Зарано їм рєспєкт. Тілько пару днів тому їх голова плакався що футболісти з московіі ні в чому не винни і не треба їх карати...
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03.05.2022 00:04 Ответить
Рашка теперь Азиопа так что бай бай Евро
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03.05.2022 05:20 Ответить
Зараз на болотах почнеться... Спортвнєпалітікі.
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02.05.2022 20:57 Ответить
"Ну сколько можно, всє ужє усталі от УкраіньІ єтой!" 😂

Я им везде пишу, в темах про спорт, досуг или про детский утренник. Їх треба як німців в 1945, примусово тягти на ексгумацію, щоб почути "а ми не зналі что такоє творіцца!"
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02.05.2022 23:17 Ответить
Виють вже, скиглять.
=ми етого так нє аставім=.

Плюють на весь світ, =гейропа=, =піндоси= і т.д., а тепер рвуться раптом дуже виступати і страшно впевнені, що без них світовий спорт як не загнеться, то деградує.

Якраз мають всі можливості сидіти на своїй расєюшкє і змагатися самі з собою.
Притирки.
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02.05.2022 23:20 Ответить
Русофоби, &ля! Цікаво, як суркіс відреагує, мабуть буде оскаржувати...
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02.05.2022 21:02 Ответить
К чему здесь Суркиса приплел?
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02.05.2022 21:05 Ответить
Існувала дуже висока ймовірність відібрати у рашкостану фінальну частину ЧС-2018 з футболу і передати його Великобританії. Але Гершко Суркіс (на той момент, один з віце-президентів ФІФА) вписався за кацапів
Є також інформація , що збірна США з футболу навмисно злила матч Панамі, щоб не потрапити у фінальний раунд і не виступати в оркостані
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02.05.2022 22:16 Ответить
ты идиот суркиса уже давно нет в УЕФА
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03.05.2022 05:19 Ответить
Русофобія все ще не достатня!
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02.05.2022 21:08 Ответить
Когда в кацапии еще и окончательно закроют интернет, то там будет как в Северной Корее. Победителями всех международных чемпионатов будут объявлять расеян. Появятся космонавты слетавшие на солнце. Естественно, в ночное время.
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02.05.2022 21:13 Ответить
Та скоріше б вже. Не можу їх читати, як гімно з усіх шпарин.
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02.05.2022 21:29 Ответить
От тільки навіть Півн. Корея та Іран беруть участь у міжнародних змаганнях з футболу та Олімпійських іграх, під своїми прапорами. Тільки рашку вигнали відусюди ссаними ганчірками!
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02.05.2022 22:15 Ответить
Рускій ваєнний футбаліст, іді на ***!
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02.05.2022 21:19 Ответить
а що там з їхніми х*йболістами-лєгіонєрами? ліцензії видані рфс?
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02.05.2022 21:20 Ответить
Повернуться в свої осетії та мордовії. Якщо, звісно, не додумалися купити подвійне громадянство і там залмшитися
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02.05.2022 22:19 Ответить
Уявляю як корчить без шаленого грошового допінґу звиклих до кацапських хабарів "платіні" з УЕФА. Я припускаю, що через рік допустять кацапню.
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02.05.2022 21:26 Ответить
зараз москалі сакжуть. що Європа боїться їх футболістів.
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02.05.2022 21:31 Ответить
На навизначений час це не дужу добре треба на 10 років без перегляду рішення. А далі поновлення участі можливе лише після відновлення спортивної інфраструктури в Україні.
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02.05.2022 22:29 Ответить
Лишається тільки чемпіонат по бігу з унітазами. Та й то не надовго.
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02.05.2022 23:07 Ответить
А кидання кізяків? Споконвічно руський спорт.
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03.05.2022 08:54 Ответить
 
 