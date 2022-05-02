УЕФА отстранил Россию от Лиги наций и еврокубков в следующем сезоне
Исполнительный комитет УЕФА провел сегодня встречу и принял ряд решений в дополнение к решению от 28 февраля 2022 об исключении всех российских сборных и клубов из турниров УЕФА на неопределенный срок.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт УЕФА.
Россия исключена из:
- Еврокубков на сезон 2022/23 (Лига Чемпионов, Лига Европы, Лига Конференций, женская Лига Чемпионов, Юношеская лига УЕФА)
- Лиги Наций на сезон 2022/23
- Женского чемпионата Европы 2022 (финальный турнир)
- Женского чемпионата мира 2023 (квалификация)
- Женского чемпионата Европы по футзалу 2022 (финальный турнир)
- Лиги Чемпионов по футзалу на сезон 2022/23.
- Молодежных и юношеских турниров под эгидой УЕФА на сезон 2022/23.
Также отклонена заявка России на проведение Евро-2028 и Евро-2032.
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Я им везде пишу, в темах про спорт, досуг или про детский утренник. Їх треба як німців в 1945, примусово тягти на ексгумацію, щоб почути "а ми не зналі что такоє творіцца!"
=ми етого так нє аставім=.
Плюють на весь світ, =гейропа=, =піндоси= і т.д., а тепер рвуться раптом дуже виступати і страшно впевнені, що без них світовий спорт як не загнеться, то деградує.
Якраз мають всі можливості сидіти на своїй расєюшкє і змагатися самі з собою.
Притирки.
Є також інформація , що збірна США з футболу навмисно злила матч Панамі, щоб не потрапити у фінальний раунд і не виступати в оркостані