УЄФА усунув Росію від Ліги націй та єврокубків у наступному сезоні

Виконавчий комітет УЄФА провів сьогодні зустріч і ухвалив низку рішень на додаток до ухвали від 28 лютого 2022 року про виключення всіх російських збірних та клубів з турнірів УЄФА на невизначений термін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт УЄФА.

Так, Росію виключено з:

- Єврокубків на сезон 2022/23 (Ліга Чемпіонів, Ліга Європи, Ліга Конференцій, жіноча Ліга Чемпіонів, Юнацька ліга УЄФА)



- Ліги Націй на сезон 2022/23



- Жіночого чемпіонату Європи 2022 (фінальний турнір)



- Жіночого чемпіонату світу 2023 (кваліфікація)



- Жіночого чемпіонату Європи з футзалу 2022 (фінальний турнір)



- Ліги Чемпіонів з футзалу на сезон 2022/23.



- Молодіжних та юнацьких турнірів під егідою УЄФА на сезон 2022/23.

Також відхилено зявку Росії на проведення Євро-2028 та Євро-2032.

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