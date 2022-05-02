УЄФА усунув Росію від Ліги націй та єврокубків у наступному сезоні
Виконавчий комітет УЄФА провів сьогодні зустріч і ухвалив низку рішень на додаток до ухвали від 28 лютого 2022 року про виключення всіх російських збірних та клубів з турнірів УЄФА на невизначений термін.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт УЄФА.
Так, Росію виключено з:
- Єврокубків на сезон 2022/23 (Ліга Чемпіонів, Ліга Європи, Ліга Конференцій, жіноча Ліга Чемпіонів, Юнацька ліга УЄФА)
- Ліги Націй на сезон 2022/23
- Жіночого чемпіонату Європи 2022 (фінальний турнір)
- Жіночого чемпіонату світу 2023 (кваліфікація)
- Жіночого чемпіонату Європи з футзалу 2022 (фінальний турнір)
- Ліги Чемпіонів з футзалу на сезон 2022/23.
- Молодіжних та юнацьких турнірів під егідою УЄФА на сезон 2022/23.
Також відхилено зявку Росії на проведення Євро-2028 та Євро-2032.
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Я им везде пишу, в темах про спорт, досуг или про детский утренник. Їх треба як німців в 1945, примусово тягти на ексгумацію, щоб почути "а ми не зналі что такоє творіцца!"
=ми етого так нє аставім=.
Плюють на весь світ, =гейропа=, =піндоси= і т.д., а тепер рвуться раптом дуже виступати і страшно впевнені, що без них світовий спорт як не загнеться, то деградує.
Якраз мають всі можливості сидіти на своїй расєюшкє і змагатися самі з собою.
Притирки.
Є також інформація , що збірна США з футболу навмисно злила матч Панамі, щоб не потрапити у фінальний раунд і не виступати в оркостані