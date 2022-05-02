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УЄФА усунув Росію від Ліги націй та єврокубків у наступному сезоні

футбол,рф,росія

Виконавчий комітет УЄФА провів сьогодні зустріч і ухвалив низку рішень на додаток до ухвали від 28 лютого 2022 року про виключення всіх російських збірних та клубів з турнірів УЄФА на невизначений термін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт УЄФА.

Так, Росію виключено з:

- Єврокубків на сезон 2022/23 (Ліга Чемпіонів, Ліга Європи, Ліга Конференцій, жіноча Ліга Чемпіонів, Юнацька ліга УЄФА)

- Ліги Націй на сезон 2022/23

- Жіночого чемпіонату Європи 2022 (фінальний турнір)

- Жіночого чемпіонату світу 2023 (кваліфікація)

- Жіночого чемпіонату Європи з футзалу 2022 (фінальний турнір)

- Ліги Чемпіонів з футзалу на сезон 2022/23.

- Молодіжних та юнацьких турнірів під егідою УЄФА на сезон 2022/23.

Також відхилено зявку Росії на проведення Євро-2028 та Євро-2032.

Також читайте: "Шахтар" закликав ФІФА та УЄФА виключити Росію зі свого складу

Автор: 

росія (65829) санкції (12043) УЄФА (151) футбол (1584)


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Топ коментарі
+23
Зараз на болотах почнеться... Спортвнєпалітікі.
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02.05.2022 20:57
+21
УЄФА-респект...
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02.05.2022 20:56
+7
Рускій ваєнний футбаліст, іді на ***!
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02.05.2022 21:19
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УЄФА-респект...
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02.05.2022 20:56 Відповісти
Зарано їм рєспєкт. Тілько пару днів тому їх голова плакався що футболісти з московіі ні в чому не винни і не треба їх карати...
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03.05.2022 00:04 Відповісти
Рашка теперь Азиопа так что бай бай Евро
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03.05.2022 05:20 Відповісти
Зараз на болотах почнеться... Спортвнєпалітікі.
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02.05.2022 20:57 Відповісти
"Ну сколько можно, всє ужє усталі от УкраіньІ єтой!" 😂

Я им везде пишу, в темах про спорт, досуг или про детский утренник. Їх треба як німців в 1945, примусово тягти на ексгумацію, щоб почути "а ми не зналі что такоє творіцца!"
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02.05.2022 23:17 Відповісти
Виють вже, скиглять.
=ми етого так нє аставім=.

Плюють на весь світ, =гейропа=, =піндоси= і т.д., а тепер рвуться раптом дуже виступати і страшно впевнені, що без них світовий спорт як не загнеться, то деградує.

Якраз мають всі можливості сидіти на своїй расєюшкє і змагатися самі з собою.
Притирки.
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02.05.2022 23:20 Відповісти
Русофоби, &ля! Цікаво, як суркіс відреагує, мабуть буде оскаржувати...
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02.05.2022 21:02 Відповісти
К чему здесь Суркиса приплел?
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02.05.2022 21:05 Відповісти
Існувала дуже висока ймовірність відібрати у рашкостану фінальну частину ЧС-2018 з футболу і передати його Великобританії. Але Гершко Суркіс (на той момент, один з віце-президентів ФІФА) вписався за кацапів
Є також інформація , що збірна США з футболу навмисно злила матч Панамі, щоб не потрапити у фінальний раунд і не виступати в оркостані
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02.05.2022 22:16 Відповісти
ты идиот суркиса уже давно нет в УЕФА
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03.05.2022 05:19 Відповісти
Русофобія все ще не достатня!
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02.05.2022 21:08 Відповісти
Когда в кацапии еще и окончательно закроют интернет, то там будет как в Северной Корее. Победителями всех международных чемпионатов будут объявлять расеян. Появятся космонавты слетавшие на солнце. Естественно, в ночное время.
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02.05.2022 21:13 Відповісти
Та скоріше б вже. Не можу їх читати, як гімно з усіх шпарин.
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02.05.2022 21:29 Відповісти
От тільки навіть Півн. Корея та Іран беруть участь у міжнародних змаганнях з футболу та Олімпійських іграх, під своїми прапорами. Тільки рашку вигнали відусюди ссаними ганчірками!
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02.05.2022 22:15 Відповісти
Рускій ваєнний футбаліст, іді на ***!
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02.05.2022 21:19 Відповісти
а що там з їхніми х*йболістами-лєгіонєрами? ліцензії видані рфс?
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02.05.2022 21:20 Відповісти
Повернуться в свої осетії та мордовії. Якщо, звісно, не додумалися купити подвійне громадянство і там залмшитися
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02.05.2022 22:19 Відповісти
Уявляю як корчить без шаленого грошового допінґу звиклих до кацапських хабарів "платіні" з УЕФА. Я припускаю, що через рік допустять кацапню.
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02.05.2022 21:26 Відповісти
зараз москалі сакжуть. що Європа боїться їх футболістів.
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02.05.2022 21:31 Відповісти
На навизначений час це не дужу добре треба на 10 років без перегляду рішення. А далі поновлення участі можливе лише після відновлення спортивної інфраструктури в Україні.
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02.05.2022 22:29 Відповісти
Лишається тільки чемпіонат по бігу з унітазами. Та й то не надовго.
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02.05.2022 23:07 Відповісти
А кидання кізяків? Споконвічно руський спорт.
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03.05.2022 08:54 Відповісти
 
 