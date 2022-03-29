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"Шахтар" закликав ФІФА та УЄФА виключити Росію зі свого складу

шахтер

Росія має бути позбавлена членства в ФІФА та УЄФА через влаштованій в Україні геноцид.

Про це виданню Reuters повідомив генеральний директор футбольного клубу "Шахтар" Донецьк Сергій Палкін, інформує Цензор.НЕТ.

Російській футбольний союз наразі відстороненій від участі в змаганнях під егідою ФІФА та УЄФА. Палкін зазначив, що цього не достатньо.

"У 70-х роках ПАР була виключена з ФІФА за політику апартеїду (расової діскремінації), а росію треба виключити за політику геноциду українців та ту криваву війну, яку вони розв’язали на нашій батьківщині", – заявив він. Директор "Шахтаря" також наголосив, що Росія завжді вікористовувала спорт в якості інструменту пропаганди, в той час як сьогодні ця ідеологія загрожує існуванню мирних українців.

Український футбольний функціонер також закливав посилювати санкції по іншіх ресурсних напрямках.

Також читайте: Тепер усі наші зусилля спрямовані на одну мету: перемогти в цій війні, – гендиректор ФК "Шахтар" Палкін

"Єдиний спосіб зупинити російську агресію – це об’єднати наші зусилля. Необхідно посилити санкції проти росії у всіх напрямках. Важливо обмежити ресурсні та інформаційні можливості росії, щоб вони відчували себе ізольованими та зупинилися", - заключив Палкін.

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росія (65035) УЄФА (151) ФІФА (105) Шахтар (175)


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29.03.2022 20:35 Відповісти
первое умное что я услышал от Палкина за всю историю его директорства!
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29.03.2022 20:36 Відповісти
І прибрати з реклами газпром!
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29.03.2022 20:42 Відповісти
Той зомбіленд, під назвою "россія", треба взагалі відімкнути від ******** цивілізації, обнести високим парканом і нехай вони там їдять один іншого. Країна - моральний виродок.
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29.03.2022 20:44 Відповісти
Єдиний спорт в Московії - це кидання коров'ячих кізяків
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29.03.2022 20:48 Відповісти
Це добре - розумна пропозиція. Невідомо тільки, чи вона буде підтримана керівництвом ФІФА й УЄФА, які давно показали себе служками у росії. Але й ви, пане Палкін, не думайте, що хтось забув, як ви не так давно со таваріщі з Шахтаря активно ратували за проведення спільного чемпіонату росії й України. Добре, що, путін, на Данбасє навчив вас , забравши новеньку Донбас-Арену і зробивши вас безхатьками. Порозумнішали, вітаю вас і вашого шефа.
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29.03.2022 21:01 Відповісти
Пусть будет так!
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29.03.2022 22:55 Відповісти
 
 