"Шахтар" закликав ФІФА та УЄФА виключити Росію зі свого складу

Росія має бути позбавлена членства в ФІФА та УЄФА через влаштованій в Україні геноцид.

Про це виданню Reuters повідомив генеральний директор футбольного клубу "Шахтар" Донецьк Сергій Палкін, інформує Цензор.НЕТ.

Російській футбольний союз наразі відстороненій від участі в змаганнях під егідою ФІФА та УЄФА. Палкін зазначив, що цього не достатньо.

"У 70-х роках ПАР була виключена з ФІФА за політику апартеїду (расової діскремінації), а росію треба виключити за політику геноциду українців та ту криваву війну, яку вони розв’язали на нашій батьківщині", – заявив він. Директор "Шахтаря" також наголосив, що Росія завжді вікористовувала спорт в якості інструменту пропаганди, в той час як сьогодні ця ідеологія загрожує існуванню мирних українців.

Український футбольний функціонер також закливав посилювати санкції по іншіх ресурсних напрямках.

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"Єдиний спосіб зупинити російську агресію – це об’єднати наші зусилля. Необхідно посилити санкції проти росії у всіх напрямках. Важливо обмежити ресурсні та інформаційні можливості росії, щоб вони відчували себе ізольованими та зупинилися", - заключив Палкін.