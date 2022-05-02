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Новости Фото Война
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Свежие могилы оккупантов нашли на кладбище в Краснодаре. ФОТОрепортаж

Похороненные там русские военные погибли с февраля по апрель. Самому молодому из них 19 лет.

Могилы обнаружили журналисты местного издания 93.ru, сообщает Цензор.НЕТ.

В общей сложности журналисты насчитали 26 захоронений военнослужащих, погибших после 24 февраля. Шестеро из этих военных родились в 1950-1960 гг, 11 - с 1970 по 2000 гг.

Над некоторыми могилами установлены флаги ВДВ и ВМФ России. На венках надписи: "В память от сослуживцев", "Донбасс", "Старлей", "От администрации Прикубанского округа". Есть венки от Минобороны РФ.

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По словам сотрудника кладбища, свежее захоронение было сделано утром 30 апреля.

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Свежие могилы оккупантов нашли на кладбище в Краснодаре 02
Свежие могилы оккупантов нашли на кладбище в Краснодаре 03
Свежие могилы оккупантов нашли на кладбище в Краснодаре 04
Свежие могилы оккупантов нашли на кладбище в Краснодаре 05
Свежие могилы оккупантов нашли на кладбище в Краснодаре 06
Свежие могилы оккупантов нашли на кладбище в Краснодаре 07
Свежие могилы оккупантов нашли на кладбище в Краснодаре 08
Свежие могилы оккупантов нашли на кладбище в Краснодаре 09

Автор: 

захоронения (221) россия (96038)


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Топ комментарии
+57
Красіво, але мало.
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02.05.2022 17:57
+30
Черговий лапатний ското-могильник...
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02.05.2022 17:58
+23
В Параше это называется: наши доблестные десантники намертво закрепились на своих позициях)))
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02.05.2022 18:03
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Красіво, але мало.
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02.05.2022 17:57 Ответить
Там в паРаше таких "мало" на каждом кладбище ...
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02.05.2022 17:59 Ответить
Всіравно, їх там недохлих ще багато.
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02.05.2022 18:06 Ответить
такие могилы нужны от Краснодара до Владивостока!!!
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02.05.2022 18:32 Ответить
Десь на початку квітня було кацаповідео з міхайловска під ставрополем. Також ніби 30 жмурів місцевої десентури. Та й з костроми була інфа про дохлий 331 полк десантури. Так що привозять те що лишилось регулярно але дрібними партіями.Даби пьянь -рвань робчать не начала.
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02.05.2022 20:58 Ответить
мацква і підарбург, тоді кацапи щось почнуть підозрювати, а так самі обригані регіони, вони нічого кращого не бачили
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02.05.2022 22:38 Ответить
красивые "новострои" под краснодаром - "эконом жилье" новый стандарт типа "basemant" простенько и со вкусом
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03.05.2022 03:02 Ответить
Черговий лапатний ското-могильник...
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02.05.2022 17:58 Ответить
С двумя ногами закопали...или одну в Украине собакам оставили???
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02.05.2022 17:58 Ответить
Больше красивых и хороших могилок.
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02.05.2022 17:59 Ответить
В Параше это называется: наши доблестные десантники намертво закрепились на своих позициях)))
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02.05.2022 18:03 Ответить
Тєпєрь это хорошіє рюсськіє
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02.05.2022 18:03 Ответить
Я пішов рвать баян...
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02.05.2022 18:05 Ответить
на всех баянов не хватит
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02.05.2022 18:09 Ответить
ja neponjal...a gde garmoshka i tancy ?
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02.05.2022 18:06 Ответить
И те, кто родил их (трудно назвать матерями) молчат?
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02.05.2022 18:07 Ответить
Надо бы РАСШИРИТЬ и УГЛУБИТЬ ,как Михал Сергеич говаривал .
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02.05.2022 18:10 Ответить
да.., ванюшки, крест -в игрушки.., мозгов не было, совести-чести и подавно.., вот финал вашей жадности, подлости, скотству.. Будьте прокляты, ублюдки!
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02.05.2022 18:11 Ответить
Треба 5 км на 5 км!
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02.05.2022 18:15 Ответить
Это кладбище -золотой дол для копальщиков . Копать не перекопать ! )
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02.05.2022 18:15 Ответить
Там ще багато порожнього місця - працюймо далі!
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02.05.2022 18:18 Ответить
Красивые веночки,за ВДВ это клёво.
Побольше б таких за ВДВ ласты склеивших.
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02.05.2022 18:22 Ответить
Чудовый пейзаж!
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02.05.2022 18:26 Ответить
хороші рюзке
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02.05.2022 18:29 Ответить
Жаль что нельзя выкопать и скормить свиньям, что бы свиньи их потом высрали. Осквернял бы память про этих ублюдков вечно!
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02.05.2022 18:30 Ответить
в России крыша полетело. скоро останутся без мужчин. старые потихоньку умирают а молодых в Украине на пушечное мясо посылают
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02.05.2022 18:36 Ответить
да и ху.. с ними с этим ненужным мясом
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02.05.2022 18:57 Ответить
Очень красивые могилы и красочные ленты. Захороненные разных возрастов тоесть полное ассорти. Тоесть никого не обидели. Это работа ВСУ. Красота..лепота.
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02.05.2022 19:04 Ответить
а морды им на фотках наши заблурили или еще кацапские публицисты ?
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02.05.2022 19:11 Ответить
Плять... 2002 год рождения...
У меня сын 2001-го, сидит по клаве стучит, а того уже черви едят...

Нахера?
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02.05.2022 19:38 Ответить
массовое умственное помешательство - а потом когда начется отходняк мама мия что начнется у них в головах
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03.05.2022 03:04 Ответить
Які квіточки гарненьки...
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02.05.2022 19:47 Ответить
собакам собачья смерть!
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02.05.2022 19:48 Ответить
Хоч в цій справі рашка *мыслит* стратегічно,до паркану ще є місця.
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02.05.2022 19:50 Ответить
Не смаглі ремби адалєть кібаргов. Палєглі усє в зємлю - матушку. А зємлі то сматрю нємало то отмєрілі ішо, на пєрспєктіву відать... Відать всю "засєлють".
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02.05.2022 20:07 Ответить
Прийшли на чужу землю "порядок"наводити - ОТВЕТОЧКА НЕ ЗАБАРИЛАСЬ ! кацапе йди геть, поки по шматках в мішку не забрали
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02.05.2022 20:40 Ответить
Яке прикре самогубство.
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02.05.2022 21:01 Ответить
Краснодар сам по себе поганый город. Население - совковое гавно или мошенники. Не имею ничего против сравнять це поганое место с землёй.
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02.05.2022 22:28 Ответить
 
 