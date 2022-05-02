Свежие могилы оккупантов нашли на кладбище в Краснодаре. ФОТОрепортаж
Похороненные там русские военные погибли с февраля по апрель. Самому молодому из них 19 лет.
Могилы обнаружили журналисты местного издания 93.ru, сообщает Цензор.НЕТ.
В общей сложности журналисты насчитали 26 захоронений военнослужащих, погибших после 24 февраля. Шестеро из этих военных родились в 1950-1960 гг, 11 - с 1970 по 2000 гг.
Над некоторыми могилами установлены флаги ВДВ и ВМФ России. На венках надписи: "В память от сослуживцев", "Донбасс", "Старлей", "От администрации Прикубанского округа". Есть венки от Минобороны РФ.
По словам сотрудника кладбища, свежее захоронение было сделано утром 30 апреля.
Топ комментарии
+57 вставай
показать весь комментарий02.05.2022 17:57 Ссылка
+30 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий02.05.2022 17:58 Ссылка
+23 Oleg op
показать весь комментарий02.05.2022 18:03 Ссылка
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Побольше б таких за ВДВ ласты склеивших.
У меня сын 2001-го, сидит по клаве стучит, а того уже черви едят...
Нахера?