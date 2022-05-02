В Перми взрыв и пожар на пороховом заводе. ВИДЕО
Завод производит заряды к реактивным системам залпового огня "Град" и "Смерч", комплексам ПВО. В результате взрыва погибли два человека.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.
Взрыв и пожар произошли 1 мая, но о них стало известно только сегодня.
В результате ЧП погибли двое сотрудников завода, еще один находится в больнице.
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Топ комментарии
+80 Richard Goldring
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+52 Саша Пончик
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+50 Мобильный крематорий
показать весь комментарий02.05.2022 16:44 Ссылка
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Мабуть Галустян ?!
Я б на місті ФСБ придивився би до Галустяна ...
Бо ******** керівники з колишнії КВНівців виходять на порядок крайщі за колишніх (?) КДБешників .
Бо з плешивих КДБників , лисих альфа-гномів виходять добрі лякалки для домогосподарок усього світу . А КВНівці без політичного бекграунда нагадують улюбленця публіки й дівчат через шарм й гострий язик та вміння сподобатися максимуми людей .
Політик з досвітом 10 раз подумає , ніж казати німецьким бюргерам , мовляв у вас тут сосіски подорощили на 20% , а в нас пологові дома за ваші газпромівски євро кладуть ФАБ-500 й дівчат маленьких гвалтують .
Наівність в умовах війни вона підкупає . Й саме через наівність лідера почали в Україні серьйозно займатися ОПЗЖопой й Мертветчуком -- але це інша тема . Інший кут зору ...