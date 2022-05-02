В Перми взрыв и пожар на пороховом заводе. ВИДЕО

Завод производит заряды к реактивным системам залпового огня "Град" и "Смерч", комплексам ПВО. В результате взрыва погибли два человека.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Взрыв и пожар произошли 1 мая, но о них стало известно только сегодня.

В результате ЧП погибли двое сотрудников завода, еще один находится в больнице.

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