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В Перми взрыв и пожар на пороховом заводе. ВИДЕО

Завод производит заряды к реактивным системам залпового огня "Град" и "Смерч", комплексам ПВО. В результате взрыва погибли два человека.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Взрыв и пожар произошли 1 мая, но о них стало известно только сегодня.

В результате ЧП погибли двое сотрудников завода, еще один находится в больнице.

Также смотрите: Ночью в Белгородской области РФ слышны "разрывы". ВИДЕО

взрыв (6795) завод (515) россия (96038)


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Топ комментарии
+80
ай-ай-ай, яке прикре самогубство )))
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02.05.2022 16:42
+52
Никуя себе куда Ярош с Шкиряком далеко зашли.
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02.05.2022 16:45
+50
Очередной хлопок, очередное задымление. Там ещё минимум два кацапа сдохло.
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02.05.2022 16:44
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Тохи незрозуміло відкіля там люди узялися.
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02.05.2022 18:27 Ответить
Бавовна. Бо Чорнобаївка має мати із ким змагатися
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02.05.2022 18:32 Ответить
А амерские Риперы таки очень круты
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02.05.2022 18:35 Ответить
Кацапи вирішили відсвяткувати 1 травня гучним фейєрверком. З цим і поздоровляємо та чекаємо такий же на 9 травня.
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02.05.2022 18:35 Ответить
Как красиво: сначала рыжий дым, потом белый дым, потом черный дым. Что бы это значило?
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02.05.2022 18:42 Ответить
Заводы ракет надо все взорвать!
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02.05.2022 19:02 Ответить
Вони самі їх знищать, щоб приховати крадівництво та корупцію.
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02.05.2022 20:01 Ответить
BOOM!!!🚭🚭🚭
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02.05.2022 19:08 Ответить
одни курильщики на рассея
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02.05.2022 19:22 Ответить
"І хто ето сдєлал ?"

Мабуть Галустян ?!
Я б на місті ФСБ придивився би до Галустяна ...
Бо ******** керівники з колишнії КВНівців виходять на порядок крайщі за колишніх (?) КДБешників .
Бо з плешивих КДБників , лисих альфа-гномів виходять добрі лякалки для домогосподарок усього світу . А КВНівці без політичного бекграунда нагадують улюбленця публіки й дівчат через шарм й гострий язик та вміння сподобатися максимуми людей .
Політик з досвітом 10 раз подумає , ніж казати німецьким бюргерам , мовляв у вас тут сосіски подорощили на 20% , а в нас пологові дома за ваші газпромівски євро кладуть ФАБ-500 й дівчат маленьких гвалтують .
Наівність в умовах війни вона підкупає . Й саме через наівність лідера почали в Україні серьйозно займатися ОПЗЖопой й Мертветчуком -- але це інша тема . Інший кут зору ...
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02.05.2022 19:44 Ответить
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02.05.2022 20:00 Ответить
ДРГ молодці, не підводять.
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02.05.2022 20:06 Ответить
Для нас это приятная, даже замечательная новость. Вот только лишь жаль, что маловато. Ну ничего, как говорят: - Лиха беда начало, продолжение следует...
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02.05.2022 20:20 Ответить
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02.05.2022 20:57 Ответить
думаю, що це керівництво розікрало там все і щоб сліди замести підірвали. Я таке бачив. Операція ЬІ називається.
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02.05.2022 21:25 Ответить
"Пардон, чуваки, але зараз мені потрібна глюкоза. Багато глюкози. Я вам робот чи що, отак витанцьовувати щодня?" (с) капрал Єнот

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02.05.2022 21:42 Ответить
😻
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02.05.2022 23:50 Ответить
порох это не взрывчатка. Это составляющая часть для запуска пуль, снарядов и твердотопливных ракет
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02.05.2022 23:28 Ответить
Шо случилосй, а хто ето сделал????
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03.05.2022 09:03 Ответить
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