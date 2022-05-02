В Пермі вибух та пожежа на пороховому заводі. ВIДЕО
Завод виготовляє заряди до реактивних систем залпового вогню "Град" та "Смерч", комплексів ППО. Внаслідок вибуху загинули двоє людей.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.
Вибух та пожежа сталися 1 травня, але відомо про них стало лише сьогодні.
Внаслідок НП загинули двоє співробітників заводу, ще один перебуває в лікарні.
Топ коментарі
+80 Richard Goldring
показати весь коментар02.05.2022 16:42 Посилання
+52 Саша Пончик
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+50 Мобильный крематорий
показати весь коментар02.05.2022 16:44 Посилання
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Мабуть Галустян ?!
Я б на місті ФСБ придивився би до Галустяна ...
Бо ******** керівники з колишнії КВНівців виходять на порядок крайщі за колишніх (?) КДБешників .
Бо з плешивих КДБників , лисих альфа-гномів виходять добрі лякалки для домогосподарок усього світу . А КВНівці без політичного бекграунда нагадують улюбленця публіки й дівчат через шарм й гострий язик та вміння сподобатися максимуми людей .
Політик з досвітом 10 раз подумає , ніж казати німецьким бюргерам , мовляв у вас тут сосіски подорощили на 20% , а в нас пологові дома за ваші газпромівски євро кладуть ФАБ-500 й дівчат маленьких гвалтують .
Наівність в умовах війни вона підкупає . Й саме через наівність лідера почали в Україні серьйозно займатися ОПЗЖопой й Мертветчуком -- але це інша тема . Інший кут зору ...