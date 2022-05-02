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В Пермі вибух та пожежа на пороховому заводі. ВIДЕО

Завод виготовляє заряди до реактивних систем залпового вогню "Град" та "Смерч", комплексів ППО. Внаслідок вибуху загинули двоє людей.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Вибух та пожежа сталися 1 травня, але відомо про них стало лише сьогодні.

Внаслідок НП загинули двоє співробітників заводу, ще один перебуває в лікарні.

Також дивіться: Вночі в Бєлгородській області РФ було чути "розриви". ВIДЕО

Автор: 

вибух (4503) завод (1026) росія (65829)


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Топ коментарі
+80
ай-ай-ай, яке прикре самогубство )))
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02.05.2022 16:42
+52
Никуя себе куда Ярош с Шкиряком далеко зашли.
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02.05.2022 16:45
+50
Очередной хлопок, очередное задымление. Там ещё минимум два кацапа сдохло.
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02.05.2022 16:44
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Тохи незрозуміло відкіля там люди узялися.
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02.05.2022 18:27 Відповісти
Бавовна. Бо Чорнобаївка має мати із ким змагатися
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02.05.2022 18:32 Відповісти
А амерские Риперы таки очень круты
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02.05.2022 18:35 Відповісти
Кацапи вирішили відсвяткувати 1 травня гучним фейєрверком. З цим і поздоровляємо та чекаємо такий же на 9 травня.
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02.05.2022 18:35 Відповісти
Как красиво: сначала рыжий дым, потом белый дым, потом черный дым. Что бы это значило?
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02.05.2022 18:42 Відповісти
Заводы ракет надо все взорвать!
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02.05.2022 19:02 Відповісти
Вони самі їх знищать, щоб приховати крадівництво та корупцію.
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02.05.2022 20:01 Відповісти
BOOM!!!🚭🚭🚭
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02.05.2022 19:08 Відповісти
одни курильщики на рассея
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02.05.2022 19:22 Відповісти
"І хто ето сдєлал ?"

Мабуть Галустян ?!
Я б на місті ФСБ придивився би до Галустяна ...
Бо ******** керівники з колишнії КВНівців виходять на порядок крайщі за колишніх (?) КДБешників .
Бо з плешивих КДБників , лисих альфа-гномів виходять добрі лякалки для домогосподарок усього світу . А КВНівці без політичного бекграунда нагадують улюбленця публіки й дівчат через шарм й гострий язик та вміння сподобатися максимуми людей .
Політик з досвітом 10 раз подумає , ніж казати німецьким бюргерам , мовляв у вас тут сосіски подорощили на 20% , а в нас пологові дома за ваші газпромівски євро кладуть ФАБ-500 й дівчат маленьких гвалтують .
Наівність в умовах війни вона підкупає . Й саме через наівність лідера почали в Україні серьйозно займатися ОПЗЖопой й Мертветчуком -- але це інша тема . Інший кут зору ...
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02.05.2022 19:44 Відповісти
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02.05.2022 20:00 Відповісти
ДРГ молодці, не підводять.
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02.05.2022 20:06 Відповісти
Для нас это приятная, даже замечательная новость. Вот только лишь жаль, что маловато. Ну ничего, как говорят: - Лиха беда начало, продолжение следует...
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02.05.2022 20:20 Відповісти
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02.05.2022 20:57 Відповісти
думаю, що це керівництво розікрало там все і щоб сліди замести підірвали. Я таке бачив. Операція ЬІ називається.
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02.05.2022 21:25 Відповісти
"Пардон, чуваки, але зараз мені потрібна глюкоза. Багато глюкози. Я вам робот чи що, отак витанцьовувати щодня?" (с) капрал Єнот

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02.05.2022 21:42 Відповісти
😻
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02.05.2022 23:50 Відповісти
порох это не взрывчатка. Это составляющая часть для запуска пуль, снарядов и твердотопливных ракет
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02.05.2022 23:28 Відповісти
Шо случилосй, а хто ето сделал????
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03.05.2022 09:03 Відповісти
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