В Пермі вибух та пожежа на пороховому заводі. ВIДЕО

Завод виготовляє заряди до реактивних систем залпового вогню "Град" та "Смерч", комплексів ППО. Внаслідок вибуху загинули двоє людей.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Вибух та пожежа сталися 1 травня, але відомо про них стало лише сьогодні.

Внаслідок НП загинули двоє співробітників заводу, ще один перебуває в лікарні.

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