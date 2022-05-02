Вночі в Бєлгородській області РФ було чути "розриви". ВIДЕО

У Бєлгородській області РФ вночі було чути два розриви.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Telegram губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

"30 хвилин тому прокинувся від двох сильних розривів. За інформацією оперативного штабу, пошкоджень та руйнувань немає. Постраждалих немає. Вже з'явилися у соціальних мережах кадри про спалахи у небі", - написав Гладков.

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Про вибухи в Бєлгородській області повідомив також Антон Геращенко на своєму телеграм-каналі.