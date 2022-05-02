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Вночі в Бєлгородській області РФ було чути "розриви". ВIДЕО
У Бєлгородській області РФ вночі було чути два розриви.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Telegram губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.
"30 хвилин тому прокинувся від двох сильних розривів. За інформацією оперативного штабу, пошкоджень та руйнувань немає. Постраждалих немає. Вже з'явилися у соціальних мережах кадри про спалахи у небі", - написав Гладков.
Про вибухи в Бєлгородській області повідомив також Антон Геращенко на своєму телеграм-каналі.
Топ коментарі
+54 Welt Schmerz
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+34 Gozzalik salonu
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+27 Garry Grant
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Шось пробздилось у кацапов.
Тільки розриви на штанях, а вибухи в Білгороді!
fixed
Все це - Сірий Клин.
Ми чєм-то можєм памочь из України ?
За Бучу , Маріуполь , Харків нема прощення - тільки жорстка помста !
В Україні авіаціі немає... Так заявляє Кремль. І не НАТО, воно в Україні не воює, навіщо яльянсу?..
Та й "спєцопєрація"х#йлова, скрізь по Україні, бере ротом...
Мабуть міжгалактичні сили оборони.