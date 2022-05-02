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Ночью в Белгородской области РФ было слышно "разрывы". ВИДЕО

В Белгородской области РФ ночью было слышно два разрыва.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"30 минут назад проснулся от двух сильных разрывов. По информации оперативного штаба, повреждений и разрушений нет. Пострадавших нет. Уже появились в социальных сетях кадры о вспышках в небе", - написал Гладков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Еб#ть, что-то полетело": ночью в российском Белгороде снова работала система ПВО. ВИДЕО

О взрывах в Белгородской области сообщил Антон Геращенко на своем телеграм-канале.

взрыв (6791) россия (96001)


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Топ комментарии
+54
Тим часом у Брянську...

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02.05.2022 07:11
+34
Навіть не хлопки? Завсім щось погано у кацапів
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02.05.2022 06:50
+27
Кацапы,всем баяцца. Думали,в сказку попали?))
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02.05.2022 06:57
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Навіть не хлопки? Завсім щось погано у кацапів
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02.05.2022 06:50 Ответить
Учєнія
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02.05.2022 07:09 Ответить
Это точно не хлопки, Польше похоже на жидкие аплодисменты
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02.05.2022 08:18 Ответить
Прошу Польшу всуе не вызывать.
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02.05.2022 11:38 Ответить
хлопки путіна по жопі шойгу були
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02.05.2022 09:21 Ответить
Не бавовна?
Шось пробздилось у кацапов.
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02.05.2022 06:53 Ответить
Курят все падлы и курят....и то не теплоловушки а бычки непотушеные)
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02.05.2022 06:55 Ответить
Цэ не ракеты, кацапчеги - це конотопські відьми
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02.05.2022 06:57 Ответить
Кацапы,всем баяцца. Думали,в сказку попали?))
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02.05.2022 06:57 Ответить
Прекрасно! Взрывы были, звук от них был. Но - ни разрушений, ни "повреждений", ни жертв - нет. А что ж тогда взорвалось? Что-то в чистом поле, ничего кроме пашни не разрушившее? Фуфло какое-то.
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02.05.2022 06:58 Ответить
Алень ты тугоумный
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02.05.2022 07:21 Ответить
10-1000 кацапів це ж не жертви, їхні сараї з гівна та дрючків - це ж нє разрушенія
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02.05.2022 07:25 Ответить
Писали про =ваєнний аб*єкт=.
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02.05.2022 08:33 Ответить
мабуть це вона https://www.youtube.com/watch?v=5FIza2tjHJg
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02.05.2022 09:48 Ответить
А нефиг спать где попало, чтобы потом от разрывов не просыпаться 😂
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02.05.2022 06:58 Ответить
Ой як славненько!
Тільки розриви на штанях, а вибухи в Білгороді!
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02.05.2022 06:59 Ответить
Знову аплодисменти?
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02.05.2022 07:00 Ответить
https://acegif.com/wp-content/gif/wowo-applause-10.gif https://acegif.com/wp-content/gif/wowo-applause-10.gif

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02.05.2022 07:02 Ответить
так мабуть то мацкальскі хлопки на честь воїнів ЗСУ
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02.05.2022 09:23 Ответить
НЛО
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02.05.2022 07:02 Ответить
Вночі в Бєлгородській області РФ було чути "розриви пердачин". ВIДЕО

fixed
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02.05.2022 07:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=IswfPZRVq8c
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02.05.2022 09:39 Ответить
А в Криму щось горіло там техніки багато і пального чому бережуть і нічого там не горить а звідти заходить техніка і міст кримський намісті цілісінький а може в москві. Чи петербурзі ростові на дону щось горить чи в інхих кацапських міста
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02.05.2022 07:06 Ответить
Чергова "перемога" ні про що від геращенка.
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02.05.2022 07:07 Ответить
Тим часом у Брянську...

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02.05.2022 07:11 Ответить
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02.05.2022 07:55 Ответить
Белгород наш!
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02.05.2022 09:05 Ответить
Так Білгород і є таки наш. Як і Курськ. Як і шмат Брянщини та Вороніжчини.
Все це - Сірий Клин.
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02.05.2022 10:55 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD Сірий Клин - це у Казахстані та частині Сибиру
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02.05.2022 12:35 Ответить
боже спаси від таких прибічників - нахай гризуться довіку між собою.
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02.05.2022 10:49 Ответить
Цензор,- не розриви а вибухи.
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02.05.2022 07:11 Ответить
ти це кацапам скажи, у них як не хлопкі і задимлєніє так розриви. Чи далі в ліс тим більше переконуюсь, що або вони Орвела собі за інструкцію взяли, або у нього була машина часу.
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02.05.2022 07:51 Ответить
Не розриви, не вибухи, а бавовны!
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02.05.2022 09:37 Ответить
бєлгород 5.55 .
Ми чєм-то можєм памочь из України ?
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02.05.2022 07:12 Ответить
можемо визнати незалежність БНР, і розглянути питання про приєднання до України.
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02.05.2022 07:53 Ответить
Вам не вистачає власних ватників?
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02.05.2022 08:41 Ответить
Нііііі, вони не ватники -вони мовчазні співучастники військових злочинів і "допомога" їм буде тілько одна -це повне знищення під самий корінь і не важливо бєлгарад це чи млять сімферополь чи курск ! Кацапи повинні здохнути!
За Бучу , Маріуполь , Харків нема прощення - тільки жорстка помста !
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02.05.2022 11:20 Ответить
Хм, на хвилиночку, а що якщо заштовхнути Бєлгородську область/БНР в Україну - є підступний план "Б" у кацапів: типу ми вам оце, а ви за це "************* і другу державну мову"? Як варіант...
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02.05.2022 08:50 Ответить
То були розриви кацапських пердаків.
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02.05.2022 07:58 Ответить
Це вони від страху бо Байден дав ленд-ліз Україні, вибухатиме у них тепер і спереду і ззаду.
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02.05.2022 08:13 Ответить
Звикайте су...касабські,звикайте.
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02.05.2022 08:05 Ответить
Точно не Україна!
В Україні авіаціі немає... Так заявляє Кремль. І не НАТО, воно в Україні не воює, навіщо яльянсу?..
Та й "спєцопєрація"х#йлова, скрізь по Україні, бере ротом...
Мабуть міжгалактичні сили оборони.
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02.05.2022 08:16 Ответить
Tam uze kazduju noc vybuxi.Neponiatno s kem oni tam vojujet mozet s kurskoj oblostiu?
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02.05.2022 08:19 Ответить
Белгород - не спать!!!
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02.05.2022 08:19 Ответить
в глаза смотреть!!
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02.05.2022 08:59 Ответить
БАНДЕРОлькі Українські поприходили до рашків,а тепер прильотки ловіть с привітами!ДОБРИЙ РАНОК,МИ З УКРАЇНИ!
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02.05.2022 08:19 Ответить
географія вибухаючих дуп має розповсюджуватися в напрямку Воронежу ... ми вимагаємо звершення пророцтва!
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02.05.2022 08:23 Ответить
не ссыте!!! это не ракеты,это так ****** подкрадывается ...
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02.05.2022 08:23 Ответить
Хочу, щоб у вас кожну ніч все горіло і детонувало!!! Назавжди!!!!
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02.05.2022 08:30 Ответить
)(уйло загальну мобілізацію боїться зробити..то хоче в прикордонних областях.
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02.05.2022 08:32 Ответить
Ничего не понятно, но очень интересно. Правильно сверху написали - очередная геращенковская победа ниочем.
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02.05.2022 08:36 Ответить
А может то инопланетяне атакуют Белгород??...кстати, с боярой там в порядке*?
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02.05.2022 08:37 Ответить
Це мабуть вже Патрушев.."Проходит испытание"--вдруг не подойдёт на замену..
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02.05.2022 08:58 Ответить
схоже то ППО намагалась вразити літак, що випускав теплові пастки
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02.05.2022 09:28 Ответить
Судя по видео, ********* совсем *бнулась и с инопланетянами воюет или сбивает беспилотники на огромной высоте, что вряд ле
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02.05.2022 09:30 Ответить
Влада Білгородської области РФ повідомила про разриви пердаків рашистів.
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02.05.2022 09:35 Ответить
Єто бьіли хлопки™.
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02.05.2022 09:39 Ответить
Мы такое 2 недели слушали в Буче с ребенком, а те, что ближе к Гостомельскому аэродрому, вообще кошмар! Не знаю почему, но мне нравится, пусть теперь послушают они, которые, типа, вне политики. Все это время они прикидывались непонимающими, каждый сидел в своей нише. Теперь их очередь...
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02.05.2022 09:44 Ответить
ЖЕСТЬ БУДЕТ КОГДА МЫ ИХ ДЕТЕЙ БУДЕМ ЕСТЬ !)
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02.05.2022 09:56 Ответить
Им пох на своих детей - еще пона@ирают
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02.05.2022 10:13 Ответить
Звикайте , кляті орки , до безсонних ночей , як українці 😡
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02.05.2022 10:11 Ответить
Пусть привыкает. Буддет ещё.
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02.05.2022 10:23 Ответить
По россейську, "хлопки", від цьго їм не так страшно.
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02.05.2022 10:48 Ответить
Судя по видео того что летело это Дейенерис и ее драконы.
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02.05.2022 11:25 Ответить
это вам за УКРАИНУ *****!
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02.05.2022 11:31 Ответить
"Хлопки" постепенно стают "разрывами" и местами даже приобретают качественный окрас в форме "********". Положительная динамика удовлетворяет заинтересованную сторону.
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02.05.2022 11:35 Ответить
Это уже становиться традицией І це добре
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02.05.2022 11:36 Ответить
рашисты притесняют украинцев в белгороде, непорядок
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02.05.2022 11:40 Ответить
Прекратите озвучивать их манеру "хлопки, задымление" то що, типа *********** москалей, вы на кого работаете!? Скоро и не война будет , а то что угодно врагу.
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02.05.2022 11:48 Ответить
Как скажешь - так и сделаем
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02.05.2022 13:29 Ответить
Кацапи настільки защугані що чиїсь пердеш приймають за вибухи
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02.05.2022 12:50 Ответить
 
 