Ночью в Белгородской области РФ было слышно "разрывы". ВИДЕО
В Белгородской области РФ ночью было слышно два разрыва.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"30 минут назад проснулся от двух сильных разрывов. По информации оперативного штаба, повреждений и разрушений нет. Пострадавших нет. Уже появились в социальных сетях кадры о вспышках в небе", - написал Гладков.
О взрывах в Белгородской области сообщил Антон Геращенко на своем телеграм-канале.
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Шось пробздилось у кацапов.
Тільки розриви на штанях, а вибухи в Білгороді!
fixed
Все це - Сірий Клин.
Ми чєм-то можєм памочь из України ?
За Бучу , Маріуполь , Харків нема прощення - тільки жорстка помста !
В Україні авіаціі немає... Так заявляє Кремль. І не НАТО, воно в Україні не воює, навіщо яльянсу?..
Та й "спєцопєрація"х#йлова, скрізь по Україні, бере ротом...
Мабуть міжгалактичні сили оборони.