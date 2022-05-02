Ночью в Белгородской области РФ было слышно "разрывы". ВИДЕО

В Белгородской области РФ ночью было слышно два разрыва.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"30 минут назад проснулся от двух сильных разрывов. По информации оперативного штаба, повреждений и разрушений нет. Пострадавших нет. Уже появились в социальных сетях кадры о вспышках в небе", - написал Гладков.

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О взрывах в Белгородской области сообщил Антон Геращенко на своем телеграм-канале.