УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10297 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
19 818 39

Свіжі могили окупантів знайшли на цвинтарі в Краснодарі. ФОТОрепортаж

Поховані там російські військові загинули з лютого по квітень. Наймолодшому з них 19 років.

Могили виявили журналісти місцевого видання 93.ru, повідомляє Цензор.НЕТ.

Загалом журналісти нарахували 26 поховань військовослужбовців, які загинули після 24 лютого. Шестеро з цих військовиків народилися у 1950-1960 рр, 11 - з 1970 по 2000 рр.

Над деякими могилами встановлені прапори ВДВ та ВМФ Росії. На вінках - написи "В память от сослуживцев", "Донбасс", "Старлею", "От администрации Прикубанского округа". Є вінки від Міноборони РФ.

Також дивіться: В Пермі вибух та пожежа на пороховому заводі. ВIДЕО

За словами співробітника цвинтаря, найсвіжіше поховання було зроблене вранці 30 квітня.

Свіжі могили окупантів знайшли на цвинтарі в Краснодарі 01
Свіжі могили окупантів знайшли на цвинтарі в Краснодарі 02
Свіжі могили окупантів знайшли на цвинтарі в Краснодарі 03
Свіжі могили окупантів знайшли на цвинтарі в Краснодарі 04
Свіжі могили окупантів знайшли на цвинтарі в Краснодарі 05
Свіжі могили окупантів знайшли на цвинтарі в Краснодарі 06
Свіжі могили окупантів знайшли на цвинтарі в Краснодарі 07
Свіжі могили окупантів знайшли на цвинтарі в Краснодарі 08
Свіжі могили окупантів знайшли на цвинтарі в Краснодарі 09

Автор: 

поховання (204) росія (65829)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+57
Красіво, але мало.
показати весь коментар
02.05.2022 17:57
+30
Черговий лапатний ското-могильник...
показати весь коментар
02.05.2022 17:58
+23
В Параше это называется: наши доблестные десантники намертво закрепились на своих позициях)))
показати весь коментар
02.05.2022 18:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Красіво, але мало.
показати весь коментар
02.05.2022 17:57 Відповісти
Там в паРаше таких "мало" на каждом кладбище ...
показати весь коментар
02.05.2022 17:59 Відповісти
Всіравно, їх там недохлих ще багато.
показати весь коментар
02.05.2022 18:06 Відповісти
такие могилы нужны от Краснодара до Владивостока!!!
показати весь коментар
02.05.2022 18:32 Відповісти
Десь на початку квітня було кацаповідео з міхайловска під ставрополем. Також ніби 30 жмурів місцевої десентури. Та й з костроми була інфа про дохлий 331 полк десантури. Так що привозять те що лишилось регулярно але дрібними партіями.Даби пьянь -рвань робчать не начала.
показати весь коментар
02.05.2022 20:58 Відповісти
мацква і підарбург, тоді кацапи щось почнуть підозрювати, а так самі обригані регіони, вони нічого кращого не бачили
показати весь коментар
02.05.2022 22:38 Відповісти
красивые "новострои" под краснодаром - "эконом жилье" новый стандарт типа "basemant" простенько и со вкусом
показати весь коментар
03.05.2022 03:02 Відповісти
Черговий лапатний ското-могильник...
показати весь коментар
02.05.2022 17:58 Відповісти
С двумя ногами закопали...или одну в Украине собакам оставили???
показати весь коментар
02.05.2022 17:58 Відповісти
Больше красивых и хороших могилок.
показати весь коментар
02.05.2022 17:59 Відповісти
В Параше это называется: наши доблестные десантники намертво закрепились на своих позициях)))
показати весь коментар
02.05.2022 18:03 Відповісти
Тєпєрь это хорошіє рюсськіє
показати весь коментар
02.05.2022 18:03 Відповісти
Я пішов рвать баян...
показати весь коментар
02.05.2022 18:05 Відповісти
на всех баянов не хватит
показати весь коментар
02.05.2022 18:09 Відповісти
ja neponjal...a gde garmoshka i tancy ?
показати весь коментар
02.05.2022 18:06 Відповісти
И те, кто родил их (трудно назвать матерями) молчат?
показати весь коментар
02.05.2022 18:07 Відповісти
Надо бы РАСШИРИТЬ и УГЛУБИТЬ ,как Михал Сергеич говаривал .
показати весь коментар
02.05.2022 18:10 Відповісти
да.., ванюшки, крест -в игрушки.., мозгов не было, совести-чести и подавно.., вот финал вашей жадности, подлости, скотству.. Будьте прокляты, ублюдки!
показати весь коментар
02.05.2022 18:11 Відповісти
Треба 5 км на 5 км!
показати весь коментар
02.05.2022 18:15 Відповісти
Это кладбище -золотой дол для копальщиков . Копать не перекопать ! )
показати весь коментар
02.05.2022 18:15 Відповісти
Там ще багато порожнього місця - працюймо далі!
показати весь коментар
02.05.2022 18:18 Відповісти
Красивые веночки,за ВДВ это клёво.
Побольше б таких за ВДВ ласты склеивших.
показати весь коментар
02.05.2022 18:22 Відповісти
Чудовый пейзаж!
показати весь коментар
02.05.2022 18:26 Відповісти
хороші рюзке
показати весь коментар
02.05.2022 18:29 Відповісти
Жаль что нельзя выкопать и скормить свиньям, что бы свиньи их потом высрали. Осквернял бы память про этих ублюдков вечно!
показати весь коментар
02.05.2022 18:30 Відповісти
в России крыша полетело. скоро останутся без мужчин. старые потихоньку умирают а молодых в Украине на пушечное мясо посылают
показати весь коментар
02.05.2022 18:36 Відповісти
да и ху.. с ними с этим ненужным мясом
показати весь коментар
02.05.2022 18:57 Відповісти
Очень красивые могилы и красочные ленты. Захороненные разных возрастов тоесть полное ассорти. Тоесть никого не обидели. Это работа ВСУ. Красота..лепота.
показати весь коментар
02.05.2022 19:04 Відповісти
а морды им на фотках наши заблурили или еще кацапские публицисты ?
показати весь коментар
02.05.2022 19:11 Відповісти
Плять... 2002 год рождения...
У меня сын 2001-го, сидит по клаве стучит, а того уже черви едят...

Нахера?
показати весь коментар
02.05.2022 19:38 Відповісти
массовое умственное помешательство - а потом когда начется отходняк мама мия что начнется у них в головах
показати весь коментар
03.05.2022 03:04 Відповісти
Які квіточки гарненьки...
показати весь коментар
02.05.2022 19:47 Відповісти
собакам собачья смерть!
показати весь коментар
02.05.2022 19:48 Відповісти
Хоч в цій справі рашка *мыслит* стратегічно,до паркану ще є місця.
показати весь коментар
02.05.2022 19:50 Відповісти
Не смаглі ремби адалєть кібаргов. Палєглі усє в зємлю - матушку. А зємлі то сматрю нємало то отмєрілі ішо, на пєрспєктіву відать... Відать всю "засєлють".
показати весь коментар
02.05.2022 20:07 Відповісти
Прийшли на чужу землю "порядок"наводити - ОТВЕТОЧКА НЕ ЗАБАРИЛАСЬ ! кацапе йди геть, поки по шматках в мішку не забрали
показати весь коментар
02.05.2022 20:40 Відповісти
Яке прикре самогубство.
показати весь коментар
02.05.2022 21:01 Відповісти
Краснодар сам по себе поганый город. Население - совковое гавно или мошенники. Не имею ничего против сравнять це поганое место с землёй.
показати весь коментар
02.05.2022 22:28 Відповісти
 
 