Свіжі могили окупантів знайшли на цвинтарі в Краснодарі. ФОТОрепортаж

Поховані там російські військові загинули з лютого по квітень. Наймолодшому з них 19 років.

Могили виявили журналісти місцевого видання 93.ru, повідомляє Цензор.НЕТ.

Загалом журналісти нарахували 26 поховань військовослужбовців, які загинули після 24 лютого. Шестеро з цих військовиків народилися у 1950-1960 рр, 11 - з 1970 по 2000 рр.

Над деякими могилами встановлені прапори ВДВ та ВМФ Росії. На вінках - написи "В память от сослуживцев", "Донбасс", "Старлею", "От администрации Прикубанского округа". Є вінки від Міноборони РФ.

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За словами співробітника цвинтаря, найсвіжіше поховання було зроблене вранці 30 квітня.





















