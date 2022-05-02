Свіжі могили окупантів знайшли на цвинтарі в Краснодарі. ФОТОрепортаж
Поховані там російські військові загинули з лютого по квітень. Наймолодшому з них 19 років.
Могили виявили журналісти місцевого видання 93.ru, повідомляє Цензор.НЕТ.
Загалом журналісти нарахували 26 поховань військовослужбовців, які загинули після 24 лютого. Шестеро з цих військовиків народилися у 1950-1960 рр, 11 - з 1970 по 2000 рр.
Над деякими могилами встановлені прапори ВДВ та ВМФ Росії. На вінках - написи "В память от сослуживцев", "Донбасс", "Старлею", "От администрации Прикубанского округа". Є вінки від Міноборони РФ.
За словами співробітника цвинтаря, найсвіжіше поховання було зроблене вранці 30 квітня.
Топ коментарі
+57 вставай
показати весь коментар02.05.2022 17:57 Посилання
+30 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар02.05.2022 17:58 Посилання
+23 Oleg op
показати весь коментар02.05.2022 18:03 Посилання
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Побольше б таких за ВДВ ласты склеивших.
У меня сын 2001-го, сидит по клаве стучит, а того уже черви едят...
Нахера?