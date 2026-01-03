Зеленський і Стармер обговорили використання коштів від продажу "Челсі" на підтримку України

Сьогодні, 3 січня, президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Про що говорили?

За словами Зеленського, вони говорили про те, як зараз діяти далі в дипломатії, і про те, як разом досягти більшої справедливості, зважаючи на все, що принесла Росія війною.

"Обговорили деталі підготовки зустрічі на рівні лідерів, що відбудеться вже незабаром. Також дуже продуктивно працюють радники з питань національної безпеки - сьогодні активний день, і 18 учасників з Європи беруть участь у спільній роботі. Координуємось також з американською стороною", - нагадав глава держави.

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Заморожені активи

Також вони обговорили зі Стармером необхідність справедливого рішення щодо заморожених коштів від продажу "Челсі".

"Це два з половиною мільярди фунтів, які можуть і мусять значно допомогти захисту життів і відбудові в Україні після всіх російських ударів. Я вдячний Кіру за лідерство і дякую Британії за те, що й такими цілком справедливими рішеннями можуть бути зміцнені українська стійкість і наше спільне з Британією та багатьма іншими у світі прагнення до миру", - додав Зеленський.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що радники з нацбезпеки країн Європи та НАТО розпочали зустрічі у Києві, узгоджуються подальші кроки.

Згодом Умєров повідомив, що делегації вже розпочали спільну роботу з європейськими партнерами у Києві.

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Кошти від продажу "Челсі" на допомогу Україні