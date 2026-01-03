Зеленський і Стармер обговорили використання коштів від продажу "Челсі" на підтримку України
Сьогодні, 3 січня, президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Про що говорили?
За словами Зеленського, вони говорили про те, як зараз діяти далі в дипломатії, і про те, як разом досягти більшої справедливості, зважаючи на все, що принесла Росія війною.
"Обговорили деталі підготовки зустрічі на рівні лідерів, що відбудеться вже незабаром. Також дуже продуктивно працюють радники з питань національної безпеки - сьогодні активний день, і 18 учасників з Європи беруть участь у спільній роботі. Координуємось також з американською стороною", - нагадав глава держави.
Заморожені активи
Також вони обговорили зі Стармером необхідність справедливого рішення щодо заморожених коштів від продажу "Челсі".
"Це два з половиною мільярди фунтів, які можуть і мусять значно допомогти захисту життів і відбудові в Україні після всіх російських ударів. Я вдячний Кіру за лідерство і дякую Британії за те, що й такими цілком справедливими рішеннями можуть бути зміцнені українська стійкість і наше спільне з Британією та багатьма іншими у світі прагнення до миру", - додав Зеленський.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що радники з нацбезпеки країн Європи та НАТО розпочали зустрічі у Києві, узгоджуються подальші кроки.
- Згодом Умєров повідомив, що делегації вже розпочали спільну роботу з європейськими партнерами у Києві.
Кошти від продажу "Челсі" на допомогу Україні
- Нагадаємо, Абрамович продав футбольний клуб "Челсі" у травні 2022 року за $5,4 млрд. Частину цих коштів він збирається віддати на допомогу українцям.
- Раніше повідомлялося, що ЄС та Велика Британія сперечаються щодо того, як саме треба використати ці гроші для допомоги Україні.
- Комітет Палати лордів британського парламенту закликав уряд терміново добитися розморозки 2,5 млрд фунтів, отриманих від продажу російським магнатом Романом Абрамовичем футбольного клубу "Челсі" і які мали витрачати на допомогу українцям.
- Пізніше Стармер заявив, що Британія дасть "останній шанс" для переказу $3,5 млрд Абрамовича від продажу "Челсі" на допомогу Україні.
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