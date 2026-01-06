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Ми ближче до миру, ніж будь-коли, але Путін не готовий. Треба тиснути на Росію, - Стармер

Прем’єр Великої Британії Кір Стармер

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що найважчі кроки до миру в Україні ще попереду, оскільки Росія досі не готова до цього.

Про це він сказав під час пресконференції після зустрічі "Коаліції охочих", інформує Цензор.НЕТ.

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Путін не демонструє готовності до миру

Стармер наголосив на важливості того, щоб європейські та американські союзники працювали разом заради миру.

"Ми ближче до цієї мети, ніж будь-коли. Але найважчі ярди ще попереду. Ми можемо досягти мирної угоди лише за умови, що Путін буде готовий йти на компроміси", - зазначив він.

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Він нагадав, що протягом останніх кількох тижнів світ спостерігав протилежне, оскільки Росія завдала "подальших жахливих ударів по Україні, вбивши та поранивши мирних жителів, а також відключаючи електроенергію для мільйонів людей посеред зими".

Стармер окремо наголосив, що російські війська завдали удару по лікарні міста Києва буквально за день до зустрічі Коаліції охочих у Парижі.

Крім того, глава британського уряду нагадав, що Путін намагався відвернути увагу від мирних зусиль "безпідставними заявами про атаки на його резиденцію".

Прем'єр Британії також пообіцяв продовжувати тиск на Росію і підтримку України, а також заявив, що Велика Британія братиме участь у моніторингу перемир'я під егідою США.

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Що передувало

  • У вівторок, 6 січня, у Парижі була підписана декларація про наміри щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил в Україні. Документ завізували український, французький та британський лідери Володимир Зеленський, Емманюель Макрон і Кір Стармер.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом відбудуться підписання документів щодо гарантій безпеки для України.

Автор: 

Велика Британія (6020) путін володимир (25593) Стармер Кір (398) війна в Україні (8772)
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Топ коментарі
+7
До якого миру ви ближче, якщо пуйло не хоче нiякого миру ? не набридло воду у ступi товкти ?
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06.01.2026 22:27 Відповісти
+6
Вони можуть тільки попердювати...але потужно
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06.01.2026 22:28 Відповісти
+5
Британія відмовилася використовувати 8 мільярдів фунтів заморожених активів РФ після рішення ЄС, - FT

Джерело: https://censor.net/ua/n3591494
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06.01.2026 22:35 Відповісти

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