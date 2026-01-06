Ми ближче до миру, ніж будь-коли, але Путін не готовий. Треба тиснути на Росію, - Стармер

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що найважчі кроки до миру в Україні ще попереду, оскільки Росія досі не готова до цього.

Про це він сказав під час пресконференції після зустрічі "Коаліції охочих", інформує Цензор.НЕТ.

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Путін не демонструє готовності до миру

Стармер наголосив на важливості того, щоб європейські та американські союзники працювали разом заради миру.

"Ми ближче до цієї мети, ніж будь-коли. Але найважчі ярди ще попереду. Ми можемо досягти мирної угоди лише за умови, що Путін буде готовий йти на компроміси", - зазначив він.

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Він нагадав, що протягом останніх кількох тижнів світ спостерігав протилежне, оскільки Росія завдала "подальших жахливих ударів по Україні, вбивши та поранивши мирних жителів, а також відключаючи електроенергію для мільйонів людей посеред зими".

Стармер окремо наголосив, що російські війська завдали удару по лікарні міста Києва буквально за день до зустрічі Коаліції охочих у Парижі.

Крім того, глава британського уряду нагадав, що Путін намагався відвернути увагу від мирних зусиль "безпідставними заявами про атаки на його резиденцію".

Прем'єр Британії також пообіцяв продовжувати тиск на Росію і підтримку України, а також заявив, що Велика Британія братиме участь у моніторингу перемир'я під егідою США.

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