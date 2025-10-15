Соглашение о 100-летнем партнерстве между Украиной и Великобританией вступило в силу

Соглашение о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией официально вступило в силу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука.

По словам Стефанчука, он передал спикеру Палаты общин британского парламента Линдси Гойлу текст столетнего соглашения, закон о его ратификации и ноту о начале действия документа.

"Сегодня в Лондоне Столетнее соглашение официально вступило в силу. Это исторический момент укрепления политического доверия, стратегического партнерства и несокрушимой дружбы между нашими государствами", - подчеркнул он.

Соглашение определяет механизмы безопасности взаимодействия, углубляет военно-промышленную кооперацию, а также предусматривает развитие сотрудничества в сфере экономики, энергетики, образования, науки и восстановления Украины.

Напомним, 16 января президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в Киеве подписали соглашение о столетнем сотрудничестве.

