Соглашение о 100-летнем партнерстве между Украиной и Великобританией вступило в силу
Соглашение о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией официально вступило в силу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука.
По словам Стефанчука, он передал спикеру Палаты общин британского парламента Линдси Гойлу текст столетнего соглашения, закон о его ратификации и ноту о начале действия документа.
"Сегодня в Лондоне Столетнее соглашение официально вступило в силу. Это исторический момент укрепления политического доверия, стратегического партнерства и несокрушимой дружбы между нашими государствами", - подчеркнул он.
Соглашение определяет механизмы безопасности взаимодействия, углубляет военно-промышленную кооперацию, а также предусматривает развитие сотрудничества в сфере экономики, энергетики, образования, науки и восстановления Украины.
Напомним, 16 января президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в Киеве подписали соглашение о столетнем сотрудничестве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Но не цилком, бо твоя срака належить кадировцім а смердючий писок кітайцям.
Було б добре, особливо щодо державотворчих питань і міждержавних інтересів...