РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9527 посетителей онлайн
Новости Сотрудничество Украины и Великобритании
615 6

Соглашение о 100-летнем партнерстве между Украиной и Великобританией вступило в силу

Первый транш британского займа поступит в Украину на следующей неделе

Соглашение о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией официально вступило в силу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука.

По словам Стефанчука, он передал спикеру Палаты общин британского парламента Линдси Гойлу текст столетнего соглашения, закон о его ратификации и ноту о начале действия документа.

"Сегодня в Лондоне Столетнее соглашение официально вступило в силу. Это исторический момент укрепления политического доверия, стратегического партнерства и несокрушимой дружбы между нашими государствами", - подчеркнул он.

Соглашение определяет механизмы безопасности взаимодействия, углубляет военно-промышленную кооперацию, а также предусматривает развитие сотрудничества в сфере экономики, энергетики, образования, науки и восстановления Украины.

Напомним, 16 января президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в Киеве подписали соглашение о столетнем сотрудничестве.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Великобритания (5162) соглашение (1373)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
що на цей раз віддали у безкоштовне користування??надра,землю чи все разом з холопами???....
показать весь комментарий
15.10.2025 17:24 Ответить
Тебе кацап.
Но не цилком, бо твоя срака належить кадировцім а смердючий писок кітайцям.
показать весь комментарий
15.10.2025 17:38 Ответить
Тільки ********** з московії здали в радную говень!!!
показать весь комментарий
15.10.2025 17:46 Ответить
Дуже добре, але е там пункт про те шо Україна років на 25 уходить під юристдікцию британськой судовой системи? Під суд Корони та Високий суд правосуддя?
показать весь комментарий
15.10.2025 17:36 Ответить
"...пункт про те шо Україна років на 25 уходить під юристдікцию британськой судовой системи..."
Було б добре, особливо щодо державотворчих питань і міждержавних інтересів...
показать весь комментарий
15.10.2025 17:42 Ответить
пан Генерал завжди дає гарний результат
показать весь комментарий
15.10.2025 17:55 Ответить
 
 