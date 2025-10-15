УКР
Угода про 100-річне партнерство між Україною та Британією набула чинності

Перший транш британської позики надійде в Україну наступного тижня

Угода про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією офіційно набула чинності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука.

За словами Стефанчука, він передав спікеру Палати громад британського парламенту Ліндсі Гойлу текст сторічної угоди, закон про її ратифікацію та ноту про початок дії документа.

"Сьогодні в Лондоні Сторічна угода офіційно набула чинності. Це історичний момент зміцнення політичної довіри, стратегічного партнерства та незламної дружби між нашими державами", - наголосив він.

Угода визначає механізми безпекової взаємодії, поглиблює військово-промислову кооперацію, а також передбачає розвиток співпраці у сфері економіки, енергетики, освіти, науки та відновлення України.

Нагадаємо, 16 січня президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у Києві підписали угоду про сторічну співпрацю.

Тебе кацап.
Но не цилком, бо твоя срака належить кадировцім а смердючий писок кітайцям.
15.10.2025 17:38
Тільки ********** з московії здали в радную говень!!!
15.10.2025 17:46
Дуже добре, але е там пункт про те шо Україна років на 25 уходить під юристдікцию британськой судовой системи? Під суд Корони та Високий суд правосуддя?
15.10.2025 17:36
"...пункт про те шо Україна років на 25 уходить під юристдікцию британськой судовой системи..."
Було б добре, особливо щодо державотворчих питань і міждержавних інтересів...
15.10.2025 17:42
пан Генерал завжди дає гарний результат
15.10.2025 17:55
Це добра новина!
15.10.2025 19:08
ты дура
15.10.2025 19:17
 
 