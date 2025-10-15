Угода про 100-річне партнерство між Україною та Британією набула чинності

Угода про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією офіційно набула чинності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука.

За словами Стефанчука, він передав спікеру Палати громад британського парламенту Ліндсі Гойлу текст сторічної угоди, закон про її ратифікацію та ноту про початок дії документа.

"Сьогодні в Лондоні Сторічна угода офіційно набула чинності. Це історичний момент зміцнення політичної довіри, стратегічного партнерства та незламної дружби між нашими державами", - наголосив він.

Угода визначає механізми безпекової взаємодії, поглиблює військово-промислову кооперацію, а також передбачає розвиток співпраці у сфері економіки, енергетики, освіти, науки та відновлення України.

Нагадаємо, 16 січня президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у Києві підписали угоду про сторічну співпрацю.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ