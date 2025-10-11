Украина и Великобритания расширяют оборонное партнерство: будет создана рабочая группа для координации совместных проектов в рамках программы LYRA. ФОТОРЕПОРТАЖ

Украина и Великобритания расширяют оборонное партнерство.

Об этом сообщил в телеграмм-канале министр обороны Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на полях Международного форума оборонных индустрий DFNC3 было подписано заявление о намерениях между Государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании и Министерством обороны Украины по программе LYRA - партнерства в сфере технологий для поля боя.

"Документ определяет намерение сторон совместно разрабатывать и масштабировать оборонные технологии. В частности, наши страны договорились о создании рабочей группы, которая будет координировать совместные проекты в рамках программы LYRA", - пояснил Шмыгаль.













Также читайте: Великобритания построит "стену из дронов" для защиты стран НАТО от России, - Гили

Целью LYRA является усиление обороноспособности обеих стран путем объединения украинского и британского оборонно-промышленного и научного потенциала, что позволит осуществлять совместную разработку, модернизацию и масштабирование производства необходимых систем вооружения.

Кроме того, подписано проектную договоренность о совместном с Великобританией производстве артиллерии.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ