РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7190 посетителей онлайн
Новости Фото Сотрудничество Украины и Великобритании
188 4

Украина и Великобритания расширяют оборонное партнерство: будет создана рабочая группа для координации совместных проектов в рамках программы LYRA. ФОТОРЕПОРТАЖ

Украина и Великобритания расширяют оборонное партнерство.

Об этом сообщил в телеграмм-канале министр обороны Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на полях Международного форума оборонных индустрий DFNC3 было подписано заявление о намерениях между Государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании и Министерством обороны Украины по программе LYRA - партнерства в сфере технологий для поля боя.

"Документ определяет намерение сторон совместно разрабатывать и масштабировать оборонные технологии. В частности, наши страны договорились о создании рабочей группы, которая будет координировать совместные проекты в рамках программы LYRA", - пояснил Шмыгаль.

подписание соглашения между Украиной и Великобританией
подписание соглашения между Украиной и Великобританией
подписание соглашения между Украиной и Великобританией
подписание соглашения между Украиной и Великобританией
подписание соглашения между Украиной и Великобританией
подписание соглашения между Украиной и Великобританией

Также читайте: Великобритания построит "стену из дронов" для защиты стран НАТО от России, - Гили

Целью LYRA является усиление обороноспособности обеих стран путем объединения украинского и британского оборонно-промышленного и научного потенциала, что позволит осуществлять совместную разработку, модернизацию и масштабирование производства необходимых систем вооружения.

Кроме того, подписано проектную договоренность о совместном с Великобританией производстве артиллерии.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Великобритания (5155) Шмыгаль Денис (2874)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гарна новина...
показать весь комментарий
11.10.2025 10:44 Ответить
черговий зелений пшик...
показать весь комментарий
11.10.2025 10:48 Ответить
Є дві речі , до того ж не сумісні - або створюють та виробляють , або піаряться .
показать весь комментарий
11.10.2025 10:50 Ответить
Це Дуже!!! добре.
показать весь комментарий
11.10.2025 11:12 Ответить
 
 