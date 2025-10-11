Україна та Британія розширюють оборонне партнерство: буде створено робочу групу для координації спільних проєктів у межах програми LYRA. ФОТОрепортаж

Україна та Велика Британія розширюють оборонне партнерство.

Про це повідомив у телеграм-каналі міністр оборони Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на полях Міжнародного форуму оборонних індустрій DFNC3 було підписано заяву про наміри між Державним секретарем з питань оборони Великої Британії та Міністерством оборони України щодо програми LYRA - партнерства у сфері технологій для поля бою.

"Документ визначає намір сторін спільно розробляти та масштабувати оборонні технології. Зокрема, наші країни домовилися про створення робочої групи, яка координуватиме спільні проєкти у межах програми LYRA", - пояснив Шмигаль.













Метою LYRA є посилення обороноздатності обох країн шляхом поєднання українського та британського оборонно-промислового та наукового потенціалу, що дозволить здійснювати спільну розробку, модернізацію та масштабування виробництва необхідних систем озброєння.

Крім того, підписано проєктну домовленість щодо спільного з Великою Британією виробництва артилерії.

