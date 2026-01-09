Сторічне партнерство в оборонній сфері: Україна і Велика Британія підписали дорожню карту

Глава Міноборони України Денис Шмигаль і міністр оборони Великої Британії Джон Гілі підписали сьогодні в Києві дорожню карту розвитку сторічного партнерства в оборонній сфері.

Про це повідомив Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

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Співпраця у 2026 році

Як зазначається, документ закріплює оборонну співпрацю у 2026 році за низкою ключових безпекових напрямів. Це важливий крок для реалізації масштабних проєктів, можливих завдяки Угоді про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією.

Посилення ППО

"Подякував Джону Гілі за цей візит. Разом з представниками розвідки та Генерального штабу поінформували про наслідки масованого російського комбінованого удару цієї ночі. Посилення ППО та забезпечення боєприпасами до цих систем – ключовий пріоритет", - зазначив Шмигаль.

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Він зауважив, що Велика Британія вже зробила вагомий внесок у зміцнення наших спроможностей відбивати російський терор.

"З лютого виходимо на виробництво 1000 дронів-перехоплювачів Octopus на місяць", - наголосив Шмигаль.

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Окремо сторони обговорили:

можливості спільних стратегічних промислових проєктів у сфері ППО та далекобійного озброєння;

перспективи локалізації виробництва шведських літаків Gripen, які містять технології британських компаній;

посилення захисту українського моря;

підготовку до засідання "Рамштайну", яке відбудеться у лютому.

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"Щиро вдячний Великій Британії за неоціненну підтримку. Дякую Джону Гілі за особисте лідерство та послідовну допомогу Україні", - додав глава Міноборони України.

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