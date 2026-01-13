Парламент підтримав звільнення Шмигаля з Міноборони
Верховна Рада звільнила Дениса Шмигаля з посади міністра оборони України.
Рішення підтримали - 265 нардепів.
Шмигаль обіймав посаду міністра оборони із 17 липня 2025 року.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує звільнити голову СБУ Василя Малюка та призначити на інші посади.
- Джерела Цензор.НЕТ у владних колах розповіли, що зараз є спроби зняти Малюка з посади очільника СБУ, однак наразі це питання ще не вирішено.
- На підтримку Малюка виступили військові, народні депутати та активісти.
- Зеленський зустрівся із Малюком та запропонував йому зосередитися на бойовій роботі в СБУ.
- Згодом Малюк підтвердив, що йде з поста голови СБУ.
- Пізніше стало відомо, що начальник Центру спецоперацій "А" СБУ Євгеній Хмара тимчасово очолить Службу безпеки України.
- 2 січня 2026 року президент України Володимир Зеленський запропонував очільнику ГУР МО Кирилу Буданову очолити Офіс Президента.Рішення мотивоване необхідністю посилити фокус держави на безпекових питаннях, розвитку Сил оборони та дипломатичних переговорах.
- Згодом Буданов прийняв пропозицію Зеленського та очолив Офіс Президента України, назвавши нову посаду ще одним рубежем відповідальності перед державою в історичний для країни час.
- 2 січня президент Володимир Зеленский запропонував віцепрем'єру Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони України.
Президент запропонував Шмигалю посаду міністра енергетики.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1. Якщо він результативний то навіщо зняли?
2. Якщо він не результативний то після зняття чому не заарештували?!
В країні війна чи як!!!.....
Є#ане , зелене "шапіто".