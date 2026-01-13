Рада не змогла призначити Шмигаля на посаду міністра енергетики

Верховна Рада не призначила Дениса Шмигаля на посаду віцепрем'єра - міністра енергетики України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Голосування

Рішення підтримали лише 210 нардепів.





Відомо, що парламентарі також не змогли перейти до голосування за призначення Михайла Федорова міністром оборони.

Перед голосуванням за призначення Шмигаль заявив, що одним із його пріоритетів буде збільшення зарплат енергетикам та ремонтним бригадам.

Також серед пріоритетів відновлення генерації, підстанції та розподільчих мереж, формування резерву потужностей.

Шмигаль зазначив, що варто створити "енергетичні батальйони", що будуть укомплектовані фахівцями, технікою та засобами захисту.

Нардеп Ярослав Железняк заявив, що на сьогодні всі кадрові питання зняли з розгляду.

"Завтра спробують ще. Країна залишилась без Міністра енергетики, голови СБУ та Міністра оборони під час повномасштабної війни. П-планування", - додав він.

