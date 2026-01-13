Рада не змогла призначити Шмигаля на посаду міністра енергетики

Верховна Рада не призначила Дениса Шмигаля на посаду віцепрем'єра - міністра енергетики України.

Рішення підтримали лише 210 нардепів.

Відомо, що парламентарі також не змогли перейти до голосування за призначення Михайла Федорова міністром оборони.

Перед голосуванням за призначення Шмигаль заявив, що одним із його пріоритетів буде збільшення зарплат енергетикам та ремонтним бригадам.

Також серед пріоритетів відновлення генерації, підстанції та розподільчих мереж, формування резерву потужностей.

Шмигаль зазначив, що варто створити "енергетичні батальйони", що будуть укомплектовані фахівцями, технікою та засобами захисту.

Нардеп Ярослав Железняк заявив, що на сьогодні всі кадрові питання зняли з розгляду.

"Завтра спробують ще. Країна залишилась без Міністра енергетики, голови СБУ та Міністра оборони під час повномасштабної війни. П-планування", - додав він.

+21
частина гнид-депутатів не отримали конверти - обідку затаїли )) ..чекають на збільшення товщини конверта
13.01.2026 16:43 Відповісти
+19
Енергетика вже і так мертва. Навіщо шмигаль?
13.01.2026 16:44 Відповісти
+15
Там вже просто красти нічого, тому мабуть ніхто на ту посаду і не хоче.
13.01.2026 16:48 Відповісти
Потрібно підігріти депутатів
13.01.2026 16:42 Відповісти
головне що Малюка грохнули

13.01.2026 18:01 Відповісти
****** ШЛЮХА кремлівська разом з голосами РИГІВ виконала вказівку Кремля. Вчора були чутки, що хтось з "опозиції" за обіцяні посади таки виконає цю забаганку Єрмака з кремлем .
13.01.2026 18:32 Відповісти
Це показовий факт - Юлька не дала голосів ( виторговує щось в уряді під себе) , й не пройшов Шмигаль.
13.01.2026 18:58 Відповісти
а от залишити Україну під час війни без міністра оборони - це зашквар
Шмигаля вони зняти змогли, а Альбертича замість нього поставити - голосів не вистачило.
13.01.2026 19:38 Відповісти
ЗСУ вже поднял, пошел энергетикам поднимать...
13.01.2026 16:42 Відповісти
раніше про таких говорили
ми покращили донбас і тепер йдемо до вас
13.01.2026 19:41 Відповісти
Странно. Мастер на все руки и шо прикажут, в определенных кругах таким цены нет.
13.01.2026 16:44 Відповісти
Треба йому памʼятник поставити. По пузо в бетон, а вище серебрянкою пофарбувати. Поставити біля ЧЯЕС.
13.01.2026 17:44 Відповісти
Скоріше всього сліди замітатиме за друзями
13.01.2026 16:52 Відповісти
шмигаль особистий непотопляємий холуй ахметова у владі .. тому Zевладі він потрібен
13.01.2026 18:39 Відповісти
Ще не навчилися красти у великих розмірах?
13.01.2026 16:44 Відповісти
Це у них природжене
13.01.2026 16:54 Відповісти
Торгуються 😸
13.01.2026 16:46 Відповісти
зараз гречечки підсиплють і буде Шморгун в новому кріслі
13.01.2026 16:47 Відповісти
Знову коаліція сн з ригами
13.01.2026 16:47 Відповісти
Це просто якийсь дебіли, для них, або було би чим керувати, щоб щось в валізі мати. А досвід це для простих смертних. Скільки ще ми повинні терпіти таке відношення до народу. Своїм все, а нам закон.
13.01.2026 16:48 Відповісти
може він і сам не бажав? якщо там все вже вкрадено до нього.
13.01.2026 16:50 Відповісти
з ОПи не заплатили, уроди обіцянкам вже не вірять, вже не раз прокинули
13.01.2026 16:53 Відповісти
Я не розумію, в цього шмигуна очко так розвальцоване від різних посад що воно і сам не розуміє де він знаходиться
13.01.2026 16:55 Відповісти
схоже, на звільнення міністрів ОПа голоси назбирала; на призначення - ні. Не вистачає бабла для стимуляції нардепів.
13.01.2026 16:57 Відповісти
та русня бабло підкине ...шо було кому і далі валити Україну ... ...
13.01.2026 17:16 Відповісти
ВІн нам на×уй не потрібен!
13.01.2026 16:58 Відповісти
Зараз слугам комусь підмажуть, когось підсмажать - та й призначать.
13.01.2026 17:02 Відповісти
Та призначили б його керувати ТЕЦ, нехай відбудовує
13.01.2026 17:04 Відповісти
Десь прилаштують. Може в офісі замом,зама голови, і буде далі "шмигалить".)
13.01.2026 17:06 Відповісти
...де уряд нац.єдності?
Невжеж зараз на часі шкурні розборки?
Ок: голосів не хватило. А що/кого пропонують ти, хто утримався?
Хто за депів буде виконувати їхню роботу?
Де аргументи?
Мрак
13.01.2026 17:16 Відповісти
Національна єдність там якраз є...
13.01.2026 17:34 Відповісти
На профтехобразование его кинуть---- токаря закончились в стране. Или на мясомолочную индустрию, там не только коровы закончились, но даже быки! Сойдёт хлопец. Абы в обойме.
13.01.2026 17:22 Відповісти
Оманські, отими новими=старими особами, разом з КабМіндічами єрмака і зеленського, намагаються ще більше заробити з грошей Українців!!
У Козині династія добудовується за гроші Українців!!
А в Сирії та Ірані, таких служок Не Народних, просто і дієво ВІШАЮТЬ!
13.01.2026 17:23 Відповісти
Міністром у роки війни має бути справжній кризовий мененджер, людина з характером комбата, лідер по життю і діяльності, з досвідом роботи на виробництві, а не дещо з "сірого і не визначеного", неконфліктного (під камінь що влежався, вода не тече) - просто "файний хлоп"...
13.01.2026 17:25 Відповісти
схоже в Україні кризовий менеджер призначається для того, щоб створювати кризи, а потім ними керувати, і ні в якому разі не закінчувати. (Кризовий менеджер проти криз, це як мухи проти ₴:%№@) Його девіз "Ні дня без зашквару"
13.01.2026 19:49 Відповісти
Універсальний солдат.
13.01.2026 17:26 Відповісти
Універсальний міністр, або куди пошлють.
13.01.2026 17:46 Відповісти
З самого початку коли його Зе призначив на посаду прем'єра казали, що це людина Ахметова.
13.01.2026 18:20 Відповісти
Шмигаль міністр на всі посади... Бо, талановито та вправно вміє замітати сліди
13.01.2026 17:27 Відповісти
Грошей вистачило тільки на звільнення
13.01.2026 17:32 Відповісти
Так нехай отой Шмигаль і йде на йух! Щоб не смерділо в Україні.
13.01.2026 17:33 Відповісти
Кругообіг лайна у кабміні!
Вручіть йому повістку - броні вже немає !!!
13.01.2026 17:44 Відповісти
13.01.2026 17:47 Відповісти
Я гадаю, він не дуже засмутився. Зараз енергетиці потрібен кризовий менеджер.
13.01.2026 17:49 Відповісти
Правильно,пацани! Дайош Галущенка! І двушку на мацкву слав,і вам листи щастя щомісячно. Геру на царя,Геру!!!
13.01.2026 18:19 Відповісти
Слуги, ОПЗЖ, і За Майбах не розуміють чому вони повинні натискати на зелену кнопочку без білих конвертів. Зараз ОПа все вправить.
13.01.2026 18:47 Відповісти
Нічого, завтра знову проголосують і призначать Просто сьогодні не було конвертів потрібного розміру
13.01.2026 19:00 Відповісти
А на#єра те міністерство енергетики, якщо самої енергетики вже нема? І це ж треба - в міненергетики каналізацію прорвало, прямо як знак для шмигаля. Але ж хтось з юльків чи з ******** хоче прикурити навіть у такій аховій ситуації - це 3,14здець...
13.01.2026 19:06 Відповісти
бугалтер по освіті шмиргаль і міністр оборони, і міністр енергетики- зецирк.
13.01.2026 20:28 Відповісти
Ради Бога,який із нього енергетик!
13.01.2026 20:48 Відповісти
13.01.2026 20:53 Відповісти
На шмигаля та фьодорова "козирь" замовник ше гроші не зібрав, бо на голосування за відставку малюка здорово витратився.
14.01.2026 00:21 Відповісти
Поясніть, хто в темі. Підвищення зарплат знергетикам та рембригадам - це компетенція Ріната ( ДЕТЕк) чи міненергетики?
14.01.2026 00:36 Відповісти
Пархати чекают Деркача?
14.01.2026 08:10 Відповісти
Шмигаля не на міністра енергетики, а в тюрму. Це падло вже довело енергетику до ручки.
14.01.2026 09:43 Відповісти
депутатським гнидам не занесли...вони голосують тільки за гроші....сьогодні ненажерливі зелені паскуди виправятся
14.01.2026 11:27 Відповісти
 
 