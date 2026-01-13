Рада не змогла призначити Шмигаля на посаду міністра енергетики
Верховна Рада не призначила Дениса Шмигаля на посаду віцепрем'єра - міністра енергетики України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Голосування
Рішення підтримали лише 210 нардепів.
Відомо, що парламентарі також не змогли перейти до голосування за призначення Михайла Федорова міністром оборони.
Перед голосуванням за призначення Шмигаль заявив, що одним із його пріоритетів буде збільшення зарплат енергетикам та ремонтним бригадам.
Також серед пріоритетів відновлення генерації, підстанції та розподільчих мереж, формування резерву потужностей.
Шмигаль зазначив, що варто створити "енергетичні батальйони", що будуть укомплектовані фахівцями, технікою та засобами захисту.
Нардеп Ярослав Железняк заявив, що на сьогодні всі кадрові питання зняли з розгляду.
"Завтра спробують ще. Країна залишилась без Міністра енергетики, голови СБУ та Міністра оборони під час повномасштабної війни. П-планування", - додав він.
Кадрові зміни
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує звільнити голову СБУ Василя Малюка та призначити на інші посади.
- Джерела Цензор.НЕТ у владних колах розповіли, що зараз є спроби зняти Малюка з посади очільника СБУ, однак наразі це питання ще не вирішено.
- На підтримку Малюка виступили військові, народні депутати та активісти.
- Зеленський зустрівся із Малюком та запропонував йому зосередитися на бойовій роботі в СБУ.
- Згодом Малюк підтвердив, що йде з поста голови СБУ.
- Пізніше стало відомо, що начальник Центру спецоперацій "А" СБУ Євгеній Хмара тимчасово очолить Службу безпеки України.
- 2 січня 2026 року президент України Володимир Зеленський запропонував очільнику ГУР МО Кирилу Буданову очолити Офіс Президента.Рішення мотивоване необхідністю посилити фокус держави на безпекових питаннях, розвитку Сил оборони та дипломатичних переговорах.
- Згодом Буданов прийняв пропозицію Зеленського та очолив Офіс Президента України, назвавши нову посаду ще одним рубежем відповідальності перед державою в історичний для країни час.
- 2 січня президент Володимир Зеленский запропонував віцепрем'єру Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони України.
Президент запропонував Шмигалю посаду міністра енергетики.
- 13 січня Верховна Рада звільнила Шмигаля з посади міністра оборони.

а от залишити Україну під час війни без міністра оборони - це зашквар
Шмигаля вони зняти змогли, а Альбертича замість нього поставити - голосів не вистачило.
Невжеж зараз на часі шкурні розборки?
Ок: голосів не хватило. А що/кого пропонують ти, хто утримався?
Хто за депів буде виконувати їхню роботу?
Де аргументи?
Мрак
На момент голосування сесійному залі Ради знаходилось 210 депутатів.
Навіть серед "слуг народу" знайшлись хто голосував "проти". За те "опозиція" "Голосу" і "Батьківщини" всі "за Вовочку".
В сесійному залі Ради 207 чоловік
