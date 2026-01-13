Якби не існували "схеми Міндіча" та "двушечки" йшли не на Москву, в України був би захист енергетики, - Сюмар

Народна депутатка Вікторія Сюмар

Народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар закликала владу замість "потужних і позитивних" обіцянок зайнятися системною роботою із захисту енергетики й розбудови децентралізованої генерації.

Про це вона заявила під час обговорення у Раді кандидатури Дениса Шмигаля на посаду міністра енергетики – першого віцепрем’єр-міністра, інформує Цензор.НЕТ.

Звернення до влади

За словами Сюмар, суспільство так і не почуло, які рішення були ухвалені владою, щоб не допустити нинішньої ситуації в енергосистемі, попри прогнозовані удари з боку Росії.

"Коли я дивлюся на експрем’єра, я думаю, чи відчуває він зараз свою відповідальність за те, що 4 роки країна до цього виявилася абсолютно неготовою", - зауважила народна депутатка.

Нардепка згадала про Міндічгейт

"Сьогодні країна тримається в руках тих енергетиків і працівників комунальних підприємств, які зараз розморожують труби буквально, а також солдатів в окопах. І їм було б значно легше, якби при Енергоатомі не існували "схеми Міндіча", якби "двушечки" йшли не на Москву, а йшли на укріплення українських енергетичних об’єктів. Цим людям було б значно легше, якби ми створили маневрену газову генерацію. Ми про це, команда "Європейської Солідарності", говоримо з 2022 року. Тоді треба було починати до цього готуватися", - нагадала Сюмар.

  • Вона наголосила, що замість публічних заяв держава має зосередитися на реальних рішеннях у галузі енергетики.

"Треба переставати бути позитивним блогером. Треба переставати займатися тим, щоб кожен день придумувати гарні слова про стійкість і незламність. Треба будувати системи, щоб нарешті люди в Україні були зі світлом і теплом в морози", - закликала Сюмар.

Топ коментарі
+32
Шмигаль шістка , на питання Сьомар повинен відповідати перед народом Зеленський . Але що він скаже ? Все його кодло в теплій Іспанії а більше він " ..нікому нічего нє должен .."
13.01.2026 17:31 Відповісти
+19
Якби мутрийнаріт не був такий мутрий у 2019 році, то й не було "схем Міндіча". Хоча які вони у дупі Міндіча? Треба називати речі своїми імкнами - схеми зЕленськага і Ко. Слава лохторату.
13.01.2026 17:32 Відповісти
+17
"системна робота"-це нудно і не прибильно.А оп і слугам кеш і піар потрібен
13.01.2026 17:27 Відповісти
для піару можна було би зараз потужно врубити ЗЄлін Гігіват та спалити ЗЄлін мілард посаджених ним дерев

.
13.01.2026 17:56 Відповісти
До речі дійсно-мільярд дерев висаджених на опалення спишуть
13.01.2026 18:05 Відповісти
... системна робота це: коли казнокрадам рубають руки, по саму шию,та не3,14здоболять про якусь систему.
14.01.2026 11:03 Відповісти
Так,простому наріду,представником якого ти є,потрібна картинуа красива
14.01.2026 12:12 Відповісти
Ти мабуть особливий І не нарід?
14.01.2026 21:27 Відповісти
Ні,мені не потрібна картинка
15.01.2026 08:42 Відповісти
" "Треба переставати бути позитивним блогером. Треба переставати займатися тим, щоб кожен день придумувати гарні слова про стійкість і незламність. Треба будувати системи, щоб нарешті люди в Україні були зі світлом і теплом в морози" Дивіться глибше, пані Вікторія. Треба просто було думати головою і голосувати " не по приколу"...
13.01.2026 18:20 Відповісти
На питання Сюмар мають відповідати депутати ВРУ що галущенка на посаду призначали
13.01.2026 18:06 Відповісти
Шмигаля як дешеву лярву ганяють по колу по всіх посадах, він вже встиг побути у всіх міністерствах.
13.01.2026 18:07 Відповісти
13.01.2026 19:55 Відповісти
Людина-оркестр
14.01.2026 00:33 Відповісти
Він відповість народу мовою музики
13.01.2026 18:36 Відповісти
13.01.2026 17:32 Відповісти
І де сьогодні Гринчук і Галущенко, вони ще в Україні? Їх осуджего з конфіскацією чи як завжди?
13.01.2026 17:34 Відповісти
🤣🤣🤣Може наведеш приклад посадки когось за останні 15 років??
13.01.2026 17:36 Відповісти
насіров
13.01.2026 17:44 Відповісти
Ти мабуть новини узнаєш з газет🤣🤣🤣
Статус вироку: Вирок ще не набрав законної сили і може бути оскаржений в апеляційному порядку.
13.01.2026 17:48 Відповісти
Подивіться кого повипускав на росію Зеленський і кого відпустив з-під стражі і у Вас відпадуть всі дурні запитання. Також можете подивитися список патріотів України на яких сьогоднішня влада сфальшувала сотні кримінальних справ. Правда серед них немає реальних ворогів України.
13.01.2026 19:32 Відповісти
Нагадую
13.01.2026 20:17 Відповісти
Мораторій на забій віслюків скасований.
13.01.2026 17:36 Відповісти
Це вже пізно. Хіба що готуватись на наступний рік.
Але не з кварталом95.
13.01.2026 17:36 Відповісти
То існували б схеми Рєзнікова Умєрова Чернишова Єрмака - всі присіли на бабло
13.01.2026 17:36 Відповісти
Так ці схеми існують..
13.01.2026 18:52 Відповісти
Як би не Міндич, існували би інші схеми. Виправляти треба помилку Олександра Зеленського.
13.01.2026 17:36 Відповісти
Якби... Схоже, вислів "народ має владу на яку заслуговує" тут дуже доречний.
13.01.2026 17:52 Відповісти
Як же воно не нажреця ,напьорсточник
13.01.2026 17:53 Відповісти
westwlad

Где та тварь, которая сорвала запуск газоэнергетических автономных маневренных мощностей? Где у*бок галущенко? Он не просто ворюга, он кацапский диверсант.

09.01.2026 19:38 Відповісти Видалити 14 Посилання
13.01.2026 17:55 Відповісти
За це та інші диверсії його колишній начальник, а можливо і діючий сьогодні деркач отримав героя росії.
13.01.2026 19:34 Відповісти
При владі - держзрадники і усі мовчать...
13.01.2026 17:57 Відповісти
https://t.me/officialeurosolidarity/18289 Ще один об'єктивний пост Вікторії Сюмар, на цей раз про Малюка:
Василя Малюка «пішли» з посади через те, що він був занадто порядним для цієї системи влади. При ньому Служба робила героїчні операції в тилу ворога, але точно на жаль не була далека і від політичних операцій всередині країни. Служба контролювала і контролює анонімні телеграм канали, вела стеження за ЗМІ та опозицією. Але при цьому все таки не переходила межі. Не діяла по «бєспрєдєлу».
Показово, як сьогодні для звільнення Малюка в Раді найбільше зробив Давид Арахамія, якому Малюк відмовився виписати підозру про держзраду. Показово, як його хвалила Тимошенко, а потім голосами її фракції була проголосована відставка.
Далі нас чекають темні часи. Бо звільнення ліберального Малюка з офіцерськими уявленнями про право та честь треба було замінити тими, хто виконуватиме політичні доручення.
Скільки спостерігаю за українською політикою, але ніяк не звикну до рівня її цинізму.
13.01.2026 18:02 Відповісти
а як бути з його підлеглими ? Чи це зовсім інше ? З тими чиї сім'ї стали неочікуванно заможними . Він як керівник це не помічав , чи не хотів помічати ?
13.01.2026 18:41 Відповісти
ну, не згадала за підлеглих... на жаль. Але зазначила: "При ньому Служба робила героїчні операції в тилу ворога, але точно на жаль не була далека і від політичних операцій всередині країни", і т.д.
13.01.2026 19:22 Відповісти
Малюк не святий у борделі а продукт системи - такий самий як і його підлеглі крадії і брехуни. Може як людина він чимось і кращій за них але на роботу це не впливає. Сбу як служило лідору так і служитиме з новим керівником.
13.01.2026 18:48 Відповісти
Капітанша очевидність ми наче і не знали
13.01.2026 18:14 Відповісти
яскравий приклад "Ісландії" від касапів Іванова-Петрова.
13.01.2026 18:41 Відповісти
І про що говорить ця фотка? Можливо вона у вухо шуфрича сказала, що він мудак? Судити по рібно не за фотками, а за діями.
13.01.2026 19:38 Відповісти
"...лицемірство цієї особи не знає меж пристойності."

Вам гарячий вітер мізки поплавив! Порівняно з Сюмар - ви баба-blabber!🤥
Користуєтесь фото зепропагандистів і працюєте на зевладу.

Сюмар відреагувала на хейт в Telegram-каналах щодо фото з Шуфричем:

13.01.2026 20:03 Відповісти
Треба вже переходити від закликів до запровадження в енергетиці воєнного стану (ультимативно вимагати цього від уряду).
Такий стан має включати:
1. Ревізію електроспоживання в країні. Всі хто вже має генератори та ті, хто технічно може їх застосовувати, мають бути повністю відключені від централізованого електропостачання до виходу з кризи. Тим, хто не має такої можливості технічно і функціонування кого не є критично необхідним, має бути запропоновано або перейти в on-line, або змінити майданчик на такий, де можна застосовувати генератори, або ж призупинити свою діяльність. Продавців зобов'язати продавати генератори в розстрочку принаймні на пів року з нульовою комісією з обмеженням торгової надбавки.
2. Встановити ліміти для всіх споживачів централізованого електропостачання юр. осіб, як місячні, так і пікові погодинні, ******* 'розумні' лічильники дозволяють контролювати споживання в режимі реального часу ( випрацював місячний ліміт за тиждень, решту три сидітимеш без світла; перевищив пікове споживання - негайне відключення і тридобовий 'карантин'). Для побутових споживачів також встановити місячні ліміти, за перевищення якого встановити багатократний штрафний тариф.
3. Тимчасово максимально послабити технічні та безпекові умови для об'єктів генерації та електропередачі, що спростить та пришвидшить їх ремонт та відновлення.
4. Лібералізувати та диверсифікувати процес надання послуг електропостачання. Щоб, умовно кажучи, будь-хто міг пригнати в мікрорайон кілька ПЕСів та замінити ДЕТЕК, який надто вовтузиться.
5. Максимально наблизити права і обов'язки працюючих в енергетиці до військовослужбовців, по суті вважаючи їх мобілізованими.
Десь так...
13.01.2026 18:41 Відповісти
Олександр Ковтуненко

Коли темрява має прізвище

Виступ Петра Порошенка у Верховній Раді став рідкісним моментом, коли вголос було сказано те, що чинна влада воліє не визнавати: блекаути в Україні - це наслідок не лише еволюції російської зброї, а й внутрішнього розкладання держави через корупцію.

Росія справді вдосконалює ракети й дрони. Але сама по собі ця правда не пояснює,

чому країна входить у чергову зиму з вразливою енергосистемою, попри гучні обіцянки, мільярдні бюджети й роки часу на підготовку.

Ключовий приклад - 1 гігават маневрової газової генерації, який публічно пообіцяв президент Зеленський.

Логіка цього рішення була бездоганною:

децентралізована газова генерація, розосереджена по країні, фізично не може бути знищена масованими ударами. Десятки або сотні газових установок - це не кілька великих ТЕС, які легко внести в список пріоритетних цілей для ворога.

Але цього гігавата не збудували.

І причина тут не у війні як такій, а в тому, що гроші на енергетику зникали по дорозі.

Якби вони не зникали - генерація вже працювала б. Якби працювала генерація - країна не сиділа б у темряві.

Існують конкретні, задокументовані кейси, коли конкурси на енергетичні проєкти скасовувалися, зокрема у Чернігові, лише тому, що їх могли виграти «чужі» компанії - ті, хто не входив у правильне коло і не був готовий «ділитися». Про це писали. Це не чутки і не політичні фантазії.

У цьому сенсі корупція перестає бути абстрактною моральною проблемою.

Корупція вбиває - це вже загальновизнаний факт.

Але сьогодні вона ще й вимикає світло, холодить батареї й заморожує домівки.

Те, що відбувається, дедалі менше схоже на хаос і дедалі більше - на системну диверсію, замасковану під «неефективність».

Вона послідовна, вона повторювана і, що найнебезпечніше, вона має політичний центр тяжіння.

Порошенко у своєму виступі сформулював це прямо: українське небо відкрите не лише через технічні прориви Росії, а й через корупцію, підтверджену плівками Міндіча. І не лише в енергетиці, а й в оборонному секторі, де країна залишалася без озброєння і без достатньої ППО. І не лише там - а й у парламенті, де знову з'являються «конверти»,

а п'ятьом депутатам уже пред'явлено офіційні звинувачення в отриманні хабарів.

У такій реальності темрява - це не лише результат ворожого удару.

Це наслідок рішень, прізвищ і системи, яка роками імітувала управління під прикриттям війни.

І доки влада відмовляється називати ці причини своїми іменами, кожен новий блекаут буде не випадковістю,

а продовженням політики - іншими засобами.

Питання просте,

це корупція чи диверсія?
13.01.2026 18:45 Відповісти
IT Wlad West
Зедрот, все больше людей начинают понимать, шо ты не просто шут гороховый, а продавшийся х-лу предатель, сдающий Украину.
11.10.2024 11:22 Відповісти Видалити
13.01.2026 18:50 Відповісти
Посаджений рашистський прихвоснем Деркачем у крісло міністра Міненерго такий собі Галущенко на цей пост би відповів так:
Що, мовляв, суть їхнього з Міндічем ґешефту була не у крадіжці бюджетних коштів, в навпаки - у їх економії:
хід 1 - "двушечка" йде на москву потрібним людЯм;
хід 2 - отримувачі "двушечок" сприяють тому, що рашисти не гасять міста-мільйонники в Україні, в б'ють в різнобій, по легкому;
хід 3 - галущенки економлять на захисних спорудах собі в кишеню та діляться з міндічами і москвою для кришування і подальшої роботи схеми.
В тут НАБУ бабах! - і таку ефективну роботу й поламало.
13.01.2026 19:02 Відповісти
Тепер Зеленський винен за тепер: 2019-й - 2026-й!😡
13.01.2026 20:10 Відповісти
Підтримую пані Сюмар. Ця влада підтримує не український народ, в ворога, ''двушка'' є тому підтвердження.
13.01.2026 19:28 Відповісти
Байку що два єврея щось там крали і втекли тому дефіцит електрики, лапша.

Росія просто направила в польщу 20 бпла осіню, Захід в штани насрав, як було задумано, скоротив постачання ППО Україні, вот і все.

Захід програє ці війну технологічно і ментально.

90% проблем цієї війни йде з Заходу, ті ідіоти в НАТО нічого толком не виробляють і немають.
13.01.2026 19:38 Відповісти
А при чому тут гарні ми й наші гарні "зеліквідатори"?!🤔
13.01.2026 20:15 Відповісти
Владу крышевавшую миндичей призвала заняться системной работой,она идиотка?
13.01.2026 20:16 Відповісти
Проблема системна і складається з купи різних сегментів. Безпорадна влада, крадівництво всього та всюди, бездіяльність відповідальних чиновників, мародерство, саботаж рішень явний та прихований, некомпетентність на вищих щаблях, відсутність планування та підготовки до проблем, страх та невпевненість партнерів, нестача поставок ПВО, ракет і всього що потрібно для оборони та війни з страшним ворогом. Ми тримаємось на впертості українців, на хоробрості ЗСУ, на вірі волонтерів. Тримаємо стрій, віримо в себе і в Україну.
13.01.2026 21:01 Відповісти
Мочіть ZEригів, пані Сюмар!!!!👍❤️💛💙
13.01.2026 23:31 Відповісти
 
 