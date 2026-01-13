Якби не існували "схеми Міндіча" та "двушечки" йшли не на Москву, в України був би захист енергетики, - Сюмар

Народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар закликала владу замість "потужних і позитивних" обіцянок зайнятися системною роботою із захисту енергетики й розбудови децентралізованої генерації.

Про це вона заявила під час обговорення у Раді кандидатури Дениса Шмигаля на посаду міністра енергетики – першого віцепрем’єр-міністра, інформує Цензор.НЕТ.

Звернення до влади

За словами Сюмар, суспільство так і не почуло, які рішення були ухвалені владою, щоб не допустити нинішньої ситуації в енергосистемі, попри прогнозовані удари з боку Росії.

"Коли я дивлюся на експрем’єра, я думаю, чи відчуває він зараз свою відповідальність за те, що 4 роки країна до цього виявилася абсолютно неготовою", - зауважила народна депутатка.

Нардепка згадала про Міндічгейт

"Сьогодні країна тримається в руках тих енергетиків і працівників комунальних підприємств, які зараз розморожують труби буквально, а також солдатів в окопах. І їм було б значно легше, якби при Енергоатомі не існували "схеми Міндіча", якби "двушечки" йшли не на Москву, а йшли на укріплення українських енергетичних об’єктів. Цим людям було б значно легше, якби ми створили маневрену газову генерацію. Ми про це, команда "Європейської Солідарності", говоримо з 2022 року. Тоді треба було починати до цього готуватися", - нагадала Сюмар.

Вона наголосила, що замість публічних заяв держава має зосередитися на реальних рішеннях у галузі енергетики.

"Треба переставати бути позитивним блогером. Треба переставати займатися тим, щоб кожен день придумувати гарні слова про стійкість і незламність. Треба будувати системи, щоб нарешті люди в Україні були зі світлом і теплом в морози", - закликала Сюмар.

