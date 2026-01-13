Якби не існували "схеми Міндіча" та "двушечки" йшли не на Москву, в України був би захист енергетики, - Сюмар
Народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар закликала владу замість "потужних і позитивних" обіцянок зайнятися системною роботою із захисту енергетики й розбудови децентралізованої генерації.
Про це вона заявила під час обговорення у Раді кандидатури Дениса Шмигаля на посаду міністра енергетики – першого віцепрем’єр-міністра, інформує Цензор.НЕТ.
Звернення до влади
За словами Сюмар, суспільство так і не почуло, які рішення були ухвалені владою, щоб не допустити нинішньої ситуації в енергосистемі, попри прогнозовані удари з боку Росії.
"Коли я дивлюся на експрем’єра, я думаю, чи відчуває він зараз свою відповідальність за те, що 4 роки країна до цього виявилася абсолютно неготовою", - зауважила народна депутатка.
Нардепка згадала про Міндічгейт
"Сьогодні країна тримається в руках тих енергетиків і працівників комунальних підприємств, які зараз розморожують труби буквально, а також солдатів в окопах. І їм було б значно легше, якби при Енергоатомі не існували "схеми Міндіча", якби "двушечки" йшли не на Москву, а йшли на укріплення українських енергетичних об’єктів. Цим людям було б значно легше, якби ми створили маневрену газову генерацію. Ми про це, команда "Європейської Солідарності", говоримо з 2022 року. Тоді треба було починати до цього готуватися", - нагадала Сюмар.
- Вона наголосила, що замість публічних заяв держава має зосередитися на реальних рішеннях у галузі енергетики.
"Треба переставати бути позитивним блогером. Треба переставати займатися тим, щоб кожен день придумувати гарні слова про стійкість і незламність. Треба будувати системи, щоб нарешті люди в Україні були зі світлом і теплом в морози", - закликала Сюмар.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.
Але не з кварталом95.
Где та тварь, которая сорвала запуск газоэнергетических автономных маневренных мощностей? Где у*бок галущенко? Он не просто ворюга, он кацапский диверсант.
09.01.2026 19:38
Василя Малюка «пішли» з посади через те, що він був занадто порядним для цієї системи влади. При ньому Служба робила героїчні операції в тилу ворога, але точно на жаль не була далека і від політичних операцій всередині країни. Служба контролювала і контролює анонімні телеграм канали, вела стеження за ЗМІ та опозицією. Але при цьому все таки не переходила межі. Не діяла по «бєспрєдєлу».
Показово, як сьогодні для звільнення Малюка в Раді найбільше зробив Давид Арахамія, якому Малюк відмовився виписати підозру про держзраду. Показово, як його хвалила Тимошенко, а потім голосами її фракції була проголосована відставка.
Далі нас чекають темні часи. Бо звільнення ліберального Малюка з офіцерськими уявленнями про право та честь треба було замінити тими, хто виконуватиме політичні доручення.
Скільки спостерігаю за українською політикою, але ніяк не звикну до рівня її цинізму.
Сюмар відреагувала на хейт в Telegram-каналах щодо фото з Шуфричем:
Такий стан має включати:
1. Ревізію електроспоживання в країні. Всі хто вже має генератори та ті, хто технічно може їх застосовувати, мають бути повністю відключені від централізованого електропостачання до виходу з кризи. Тим, хто не має такої можливості технічно і функціонування кого не є критично необхідним, має бути запропоновано або перейти в on-line, або змінити майданчик на такий, де можна застосовувати генератори, або ж призупинити свою діяльність. Продавців зобов'язати продавати генератори в розстрочку принаймні на пів року з нульовою комісією з обмеженням торгової надбавки.
2. Встановити ліміти для всіх споживачів централізованого електропостачання юр. осіб, як місячні, так і пікові погодинні, ******* 'розумні' лічильники дозволяють контролювати споживання в режимі реального часу ( випрацював місячний ліміт за тиждень, решту три сидітимеш без світла; перевищив пікове споживання - негайне відключення і тридобовий 'карантин'). Для побутових споживачів також встановити місячні ліміти, за перевищення якого встановити багатократний штрафний тариф.
3. Тимчасово максимально послабити технічні та безпекові умови для об'єктів генерації та електропередачі, що спростить та пришвидшить їх ремонт та відновлення.
4. Лібералізувати та диверсифікувати процес надання послуг електропостачання. Щоб, умовно кажучи, будь-хто міг пригнати в мікрорайон кілька ПЕСів та замінити ДЕТЕК, який надто вовтузиться.
5. Максимально наблизити права і обов'язки працюючих в енергетиці до військовослужбовців, по суті вважаючи їх мобілізованими.
Десь так...
Коли темрява має прізвище
Виступ Петра Порошенка у Верховній Раді став рідкісним моментом, коли вголос було сказано те, що чинна влада воліє не визнавати: блекаути в Україні - це наслідок не лише еволюції російської зброї, а й внутрішнього розкладання держави через корупцію.
Росія справді вдосконалює ракети й дрони. Але сама по собі ця правда не пояснює,
чому країна входить у чергову зиму з вразливою енергосистемою, попри гучні обіцянки, мільярдні бюджети й роки часу на підготовку.
Ключовий приклад - 1 гігават маневрової газової генерації, який публічно пообіцяв президент Зеленський.
Логіка цього рішення була бездоганною:
децентралізована газова генерація, розосереджена по країні, фізично не може бути знищена масованими ударами. Десятки або сотні газових установок - це не кілька великих ТЕС, які легко внести в список пріоритетних цілей для ворога.
Але цього гігавата не збудували.
І причина тут не у війні як такій, а в тому, що гроші на енергетику зникали по дорозі.
Якби вони не зникали - генерація вже працювала б. Якби працювала генерація - країна не сиділа б у темряві.
Існують конкретні, задокументовані кейси, коли конкурси на енергетичні проєкти скасовувалися, зокрема у Чернігові, лише тому, що їх могли виграти «чужі» компанії - ті, хто не входив у правильне коло і не був готовий «ділитися». Про це писали. Це не чутки і не політичні фантазії.
У цьому сенсі корупція перестає бути абстрактною моральною проблемою.
Корупція вбиває - це вже загальновизнаний факт.
Але сьогодні вона ще й вимикає світло, холодить батареї й заморожує домівки.
Те, що відбувається, дедалі менше схоже на хаос і дедалі більше - на системну диверсію, замасковану під «неефективність».
Вона послідовна, вона повторювана і, що найнебезпечніше, вона має політичний центр тяжіння.
Порошенко у своєму виступі сформулював це прямо: українське небо відкрите не лише через технічні прориви Росії, а й через корупцію, підтверджену плівками Міндіча. І не лише в енергетиці, а й в оборонному секторі, де країна залишалася без озброєння і без достатньої ППО. І не лише там - а й у парламенті, де знову з'являються «конверти»,
а п'ятьом депутатам уже пред'явлено офіційні звинувачення в отриманні хабарів.
У такій реальності темрява - це не лише результат ворожого удару.
Це наслідок рішень, прізвищ і системи, яка роками імітувала управління під прикриттям війни.
І доки влада відмовляється називати ці причини своїми іменами, кожен новий блекаут буде не випадковістю,
а продовженням політики - іншими засобами.
Питання просте,
це корупція чи диверсія?
11.10.2024 11:22
Що, мовляв, суть їхнього з Міндічем ґешефту була не у крадіжці бюджетних коштів, в навпаки - у їх економії:
хід 1 - "двушечка" йде на москву потрібним людЯм;
хід 2 - отримувачі "двушечок" сприяють тому, що рашисти не гасять міста-мільйонники в Україні, в б'ють в різнобій, по легкому;
хід 3 - галущенки економлять на захисних спорудах собі в кишеню та діляться з міндічами і москвою для кришування і подальшої роботи схеми.
В тут НАБУ бабах! - і таку ефективну роботу й поламало.
