Ситуація в енергосистемі складна, найважче у столичному регіоні, - Міненерго

енергетика під ударами рф

Ситуація в енергосистемі України залишається складною. Постійні атаки Росії на енергетичні об’єкти та складні погодні умови зумовлюють вимушене застосування обмежень на всій території країни.

Де найскладніше?

Як зазначається, найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні. У Києві та Київській області операторами систем розподілу застосовуються мережеві обмеження. Раніше оприлюднені графіки погодинних відключень тимчасово не діють. Повернення до прогнозованих графіків відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. Аварійно-відновлювальні роботи у столиці та на Київщині тривають цілодобово, попри складні погодні умови.

Ситуація в регіонах

"Певні обмеження, як і в попередні тижні, зберігаються на Одещині. У регіоні тривають аварійно-відновлювальні роботи після попередніх атак ворога. На Дніпропетровщині внаслідок нічних атак було знеструмлено 74 тисячі споживачів. Станом на ранок без електропостачання залишалися понад 40 тисяч абонентів. Відновлювальні роботи тривають.

Через несприятливі погодні умови знеструмлені 12 населених пунктів у Чернігівській та Київській областях.

Графіки відключень

У більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості. У кількох областях вимушено застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання в умовах високого рівня споживання під час морозів.

Топ коментарі
+12
Зеленский с Миндичем украл деньги с энергетики - конечно систуация складна. Когда президент говно!
14.01.2026 11:06 Відповісти
+9
Звичайно у всьорму винен ворог - кцап, який використовуючи сильні морози добиває електромережі, щоб українці здалися і прийняли умови ворога. Але ми добре пам'ятаємо, що було з українцями, коли вони повірили червоним голодранцям у 1918 році і коли захотіли щось виправити у 30-х роках минулого століття. Тоді кцапи голодом заморили до 17 мільйонів. Цифри у вікіпедії декілька мільйонів - не корректні. Просто діти віртухаїв і їх внуки не дали надрукувати правду. А сьогодні зовнішньому ворогу допоміг президент і його найближче оточення, який оточив себе однодумцями і людьми одної віри, що крали із захисних споруд і нічого не зробили, щоб не тільки захистити, а і побудувати міні станції, які нам пропонували японці. Я декількома реченнями постараюся показати, як Голобородько піклувався не про Україну і своїх виборців, а виключно за себе і свій клан, свою кодлу. З отриманням булави і монобільшості в Раді, Голобородько сформував уряд на 100% своїх, силовиків. Маючи доступ до всіх секретів країни, разом із єрмаком дістали плівки записів зустрічів президента Порошенка і Байдена. Їх не зупинило те, що це секрети держави і в подальшому президенти дружніх нам країн будуть боятися щось говорити, бо все сказане буде відомог світовому терористу - росії. Секретні плівки Голобородько і Єрмак передають агенту спецслужб росії андрію деркачу, для фальсифікації і пропаганди, лиття бруду на опозицію і Порошенка. Після цього з'явилися фрази, ніби розсекречені розмови Порошенка і пуйла: "Обнімаю і жму руку...". Деркач і дубінський - агент спецслужб росії все виконали, провели брифінг і висвітили "сенсацію" і деякі дебіли до цього дня повторюють цю брехню. Деркач одним ударом майже знищив репутацію Порошенка і підтримку України з боку США, бо ще й Голобородько дав команду порушити справи не тільки відносно Порошенкак, а і сім'ї Байденів. За ці послуги Голобородько віддав деркачу у володіння Енергоатом. А ворог України деркач поставив туди свої кадри і робили все, про що сьогодні стало відомо і деже боляче для України. Звичайно вони полегшували діїї кцапів по знищенню об'єктів, які передавали електроенергію з АЕС в інші регіони. Без цих об'єктів електроенергія прогсто не дійде по споживача. Деркач передав ворогу і всі секрети і слабкі місця по Запоріжській АЕС, які потім ворог захопив. Після того, як США, не Голобородько, ввели санкціїх проти деркача і дубінського - то деркач втік на росію, де за проведену роботу по диверсіях, підривній роботі та призначенню російських шпіонів в міністерство, отримав найвищу нагододу, яку може розділити з Голобородько. А Голобородько в ці міністрерства завів своїх бізнес-партнерів міндіча і цукермана та інших(там їх не менше десятка), які вкрали сотні мільярдів і завлишили українців в люті морози без світла і тепла. Дякую тим, хто дочитав!
14.01.2026 11:27 Відповісти
+9
Ну і що, що немає світла і тепла по всій Україні в люті морози? Зате ми і тільки ми маємо на царюванні такого Бубочку, бісеромвишиваного, Найпотужнішого Лідолра Всесвіту і навколишніх сонячних систем і інших цивілізацій. А чого тільки варті улюбленці наріду 73%: єрмак, татаров, шурма, наєм, серлєщ, міндічі, цукерман, шефіри, арестович, арахамія, стефанчук, шуфрич, портнов та інші слуги Голобородька? Хто ще в світі має таке добро?
14.01.2026 11:31 Відповісти
14.01.2026 11:06 Відповісти
Це шоб українці знали, як погано буде в Москві при блекауті.
14.01.2026 11:36 Відповісти
Наслідки для Українців, від бездіяльності зеленського Оманського з єрмаком та його групою осіб з Урядового кварталу, з 2019-26 року!!
https://www.google.com.ua/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://novynarnia.com/2021/07/29/yermak-ocholyv-prezydiyu-konhresu-mistsevykh-i-rehionalnykh-vlad/&ved=2ahUKEwj32ZjU5oqSAxX6cPEDHf3vLk8QFnoECAYQAg&usg=AOvVaw0lk79ZEOFI7AbMa3F37jsZ Єрмак очолив президію Конгресу місцевих і регіональних влад

novynarnia.com › Україна
29 лип. 2021 р. · Єрмак був одностайно обраний головою президії. Конгрес місцевих та регіональних влад при президенті України долучатиметься до вирішення питань, ...
Єрмак з місцевою та регіональною владою на 💯%🤑🤑🤑🤑 відповідальні та забезпечили функціонування системи життєзабезпечення міст і сіл України!! КабМіндічі з єрмаком і зеленським та урядом свириденко - ВІДПОВІДАЛЬНІ за існуючий стан речей в Україні!!!
14.01.2026 12:57 Відповісти
Яка складна, світла по всій країні немає дві третини доби. Це вже не складна, це вже на межі катастрофи.
14.01.2026 11:06 Відповісти
Головне, щоб світло було хоча б в критичної інфраструктури.
14.01.2026 11:22 Відповісти
14.01.2026 11:31 Відповісти
А кому зараз легко?
14.01.2026 11:07 Відповісти
взагалі нікому!
оно, сьогодні за святою жюлєю прийшли!
то, що вже казати......
14.01.2026 11:19 Відповісти
14.01.2026 11:27 Відповісти
найважче у столичному регіоні
И это в том регионе, где сконцентрированы почти все средства ПВО.
Чудны дела твои Господи Зеленский
14.01.2026 11:37 Відповісти
В отличии от Байдена, Трамп очень неохотно передает ракеты для Пэтриотов, даже за деньги.
14.01.2026 13:04 Відповісти
На Киев летят дроны (сотнями).
Причем здесь Пэтриоты?
И продает "неохотно" это не означает, что не продает совсем.
Недавно и Германия передала 2 системы Пэтриот с ракетами. Израиль передал все свои модернизированные Пэтриоты с ракетами.
Кстати, против крылатых ракет Пэтриоты не обязательны.
Вокруг Киева полно других эффективных средств ПВО из Германии, Норвегии, Италии
14.01.2026 13:13 Відповісти
большие ТЭЦ розбили ракетами в основном, баллистикой. Дронами ее разбить тяжелее.
крылатые ракеты нормально сбивают, дроны более менее, а баллистику сбивать нечем, ихне по одной две, а десятками пускают
14.01.2026 16:12 Відповісти
Больших ТЭЦ можно посчитать по пальцам одной руки -Трипольская. 5 и 6.
Трипольская уничтожена давно уже.
Но есть атомные станции. а они как работали так и работают. а света нет.
А потому что именно дроны и крылатые ракеты уничтожили подстанции и линий передач

Электроэнергию, производимую на западе Украины, нельзя передать в другие регионы из-за -поврежденных подстанций и линий электропередач.
-импортируемая электроэнергия также не доходит до некоторых областей из-за аварийных участков сетей.
-степень повреждений распределительных сетей отличается, поэтому одни объекты получают питание, а ремонт других продолжается.
14.01.2026 16:36 Відповісти
Вот как раз Тэц 5 и Тэц 6 снабжали Киев
14.01.2026 17:12 Відповісти
Так я это и написал. Ты буквы читать умеешь7
Или ты только писатель7
14.01.2026 18:35 Відповісти
Электроэнергию, производимую на западе Украины, нельзя передать в другие регионы из-за -поврежденных подстанций и линий электропередачи
Это правда
разррушить подстанцию в 10000 раз проще, чем построить новую
14.01.2026 17:14 Відповісти
На мою думку, енергетичні компанії своїми багатогодинними непрогнозованими відключеннями певною мірою посилюють кризові елементи в системі електропостачання. Поясню. Принаймні в Києві багато хто обзавівся всілякими 'зарядними станціями', 'резервними джерелами' тощо (пропозиціями забиті зараз всі маркетплейси). Ці станції, які по суті є коробкою чи шафою, набитою акумуляторами, зарядним пристроєм та інвертором мережевої напруги, є достатньо потужними: їхнього заряду часом вистачає для середнього звичайного споживання протягом доби до квартири, а то й середнього будинку. І ось всі ці акумулятори починають заряджатися в ті кілька годин, коли світло з'являється, споживаючи за 2-3 години стільки струму, скільки ця квартира мала б за нормальних умов споживати добу. І йде ще більше перевантаження мережі, яке потребує ще більших обмежень - отримуємо замкнене коло. В тій ситуації, що склалася, треба не знеструмлювати всіх підряд на невідомий час, а вибірковими хірургічними методами боротися з надмірним споживанням всіх без винятку: і юридичних осіб, в фізичних, особливо моніторячи найбільших споживачів. Методів обмеження, крім поголовного black out, багато: від призупинення діяльності всього чого можна (навіть в критичній інфраструктурі є зовсім не критичні підрозділи і відділи), встановлення для всіх жорстких лімітів з покараннями за їх недотримання до збільшення тривалості комендантського часу та зменшення часу роботи тих самих супермаркетів.
14.01.2026 11:41 Відповісти
Воно мабуть так і є. Просто люди не довіряють владі і обзавелися такими приладами, щоб не замерзати в люті морози. Після дій влади, особливо в енергетичній системі, довіри громадян не буде вже ніколи. Не замерзати ж людям при вимкнутих мережах. У кожного є сім'я і маленькі діти, або батьки.
14.01.2026 11:59 Відповісти
Слово 'влада' завжди дуже гарне, але в данному випадку безпосередня відповідальність на енергорозподільних компаніях (хоча і влада теж янгол божий, бо мала б тримати ці компанії в їжакових рукавицях). Ось я, наприклад, щоночі спостерігаю як горить вуличне освітлення порожньої вулиці з повністю темними будинками навколо. В комендантську годину! Для чого і для кого? І тут же кажуть про обмеження. Років 15 назад принаймні в Києві всіх юр. осіб змусили встановити 'розумні' лічильники, які передають покази енергокомпанії в режимі реального часу. Побачив диспетчер на пульті що в якогось абонента є перевищення пікового споживання, бере телефон і дзвонить: 'В тебе є 10 хв. щоб повернутися до норми, потім знеструмлення на 72 години'. Що заважає встановлювати для таких споживачів ліміти та головне контролювати їх дотримання? Нічого, крім бажання і ще корупції.

14.01.2026 12:39 Відповісти
Точно розумію що у тебе екофлошки нема. Аби була-не виступав би.
14.01.2026 12:30 Відповісти
Зате в мене є знайомі, які споживають 'аж' по 50 кВт.год на місяць. То чому вони мають по 20 годин сидіти без світла через те, що хтось споживає 500 чи навіть 1000 кВт.год.? Я підтримав би введення диверсифікованих тарифів, які обмежуватимуть апетити при 'дефіциті їжі': 100-150 кВт.год. по 4-32, а далі в геометричній прогресії десь до 45 грн. за 1 квт.год. Чому б, наприклад, елітним хмарочосам з їх тотальною електрифікацією не поставити на дахах кілька дизельгенераторів на базі танкових дизелів потужністю в пару сот квт (існують такі в армійському виконанні) та нехай споживають собі скільки завгодно.
14.01.2026 12:55 Відповісти
У мене екофлошка і я споживаю до 200 кв. на місяць. Так що, схоже, не так багато вона й тягне.
14.01.2026 12:59 Відповісти
вони всі різні)
15.01.2026 02:12 Відповісти
Звісно є деякі люди, яки зробили систему живлення на декількох автомобільних акумуляторах, що діййсно добу можуть заживлювати цілу квартиру, але таких людей не багато, бо треба гроші ,і місце в квартирі, де ці всі шафи живлення встановити. Їх меншість
14.01.2026 13:07 Відповісти
Такі пристрої продаються готові: наприклад, на 2,8 кВт.год. коштує десь 50 тис. наших грошей, а на 100 кВт.год. -- 20 тис. грошей не наших. Звичайно зовсім не копійки, але коли ввечері під час відключень ідеш по Києву, то в деяких будинках багато вікон досить яскраво освітлені ( в мене самого є лампи з вбудованими акумуляторами, але це по яскравості зовсім не те), а є ж ще 'панські околиці' з маєтками в кілька гектарів.
14.01.2026 23:23 Відповісти
Не розумію цього: 'графіки не діють'. Графіки не можуть діяти в принципі лише за двох умов: перша, внаслідок влучань фізично не можливо подати струм до певного об'єкта поки не будуть здійснені ремонтні роботи і друга, коли спрацювала автоматика на відключення (в цьому випадку після з'ясування причини спрацювання та при відсутності першої умови олійний вимикач просто знову вмикається). В усіх інших випадках (збільшення споживання, зменшення генерації чи передавальних потужностей) графіки мають коригуватися, а не скасовуватися зовсім. І ще, на мою думку десяток черг споживачів для такого міста, як Київ, дуже мало їх має бути принаймні в 10 разів більше, для можливості більш гнучкого маневрування споживанням і потужностями.
14.01.2026 11:43 Відповісти
Ноги цих проблем як раз ростуть з чорнобильскої аварії.
Бо ЧАЕС і була збудована, щоб живіти північ і північний схід України. З тих пір Київ стал енергодефицитним.
14.01.2026 16:15 Відповісти
Точніше не з аварії, а з повної зупинки ЧАЕС, яка сталася років через 20.
14.01.2026 23:26 Відповісти
У вас є електротехнічна освіта? По-друге, останній блок припинив виробляти електроенергію 15 грудня 2000 року, вже 25 років пройшло
15.01.2026 10:40 Відповісти
Є і дуже непогана (як за її наданням, так і за її сприйняттям) та якраз в сегменті генерації і електромеханіки. Для електромеханічного обладнання це поважний вік, але зовсім не критичний (якщо його ще й змастили та законсервували), для трансформаторів також (метал не псується при належному догляді).
15.01.2026 16:50 Відповісти
Я не думаю, що хтось наважиться запустити ЧАЕС...
15.01.2026 17:26 Відповісти
В цьому і проблема, що немає 'справжніх буйних' практично в усіх галузях.
16.01.2026 00:03 Відповісти
за усе у цьому Світі треба розплачуватися (нехай і з затримкою), і за Прикол-2019 і за 73%, чогось дуже обідчивих натепер, жлобів-експериментаторів, і за продовження обожнювання ними, ну ніякого ж, насправді, піаніста, що постійно грає "на біс" ось вже кілька зайвих років.. і воно грає, ну, як вже вміє, на піанІні "Україна" і бажає нових банкетів на крові, бєнє-фісів для безнадійних фанів, квартал-овців..
14.01.2026 11:48 Відповісти
А що ДЕТЕК став монополістом в розподілі після 2019 р.? Чи Ахметов очолив цю компанію завдяки Зеленському? У нас війна йде з 14-го року, хтось до 2019 року диверсифікував електропостачання, будував навколо підстанцій захист, прокладав резервні кабелі, розосереджував резервні трансформатори, будував капоніри для засобів ППО? Це Зеленський повіддавав в Києві під забудову купу промислових майданчиків, на яких були відомчі високовольтні підстанції, які зараз могли би бути інтегровані в систему електропостачання міста? Зе відповідає за те за що відповідає, в нього гріхів достатньо (до 24.02.22 гріхів було більше, зараз трохи поменшало), і не треба вішати на нього зайвих.
14.01.2026 13:14 Відповісти
Тільки уряд національного порятунку може врятувати країну.
14.01.2026 12:43 Відповісти
И на этом фоне пытаются Шмигаля назначит министром Энергетики.
Очень упорно. Уже будет 2-я попытка.
Почему?
Да. потому что Шмигаль - человек Ахметова.
Энергосистема, как бизнес Ахметова, сильно повреждена.
Нужны большие капиталовложения для восстановления. А Ахметову ой как не хочется выкладывать деньги на восстановление своего бизнеса.
Ведь для этого прийдется продавать свои виллы и дворцы во Франции, а также одну из самых дорогих яхт в мире.
Вот поэтому на пост министра так упорно и беспринципно толкается Шмигаль, который совсем недавно был назначен министром Обороны.
Ахметову нужен свой министр, чтобы государственные потоки перенаправлял в его структуры.
Зеленский в курсе этого. Совсем недавно он боролся с олигархами, а сейчас ...
Что случилось?
14.01.2026 12:59 Відповісти
При квартальных легче уже не станет. Тут движение только в одну сторону.
14.01.2026 13:47 Відповісти
Запам'ятався мені чомусь ''барижний'' ''Ротердам +''. Споживали собі тихо, хто скільки міг і ніяких проблем. Великі надлишки продавали за кордон за великі гроші. Але ж на медведчуківсько- коломойському телеканалі ''1+1'' ********** сказала, що то ''барига'' Порошенко наживається( не маючи жодної шахти і жодного генеріруючого підприємства). І нарід повірив і давай лити бруд на Порошенка і вимагати ''справедливості''. Врешті досягли свого. Тепер кожен знає скілько коштує один кіловат, по яких каналах ми його отримуємо. Скільки коштують різні прилади, щоб мати генерацію.
Впевнений на 100%, якби президентом був Порошенко, то такої ситуації зі світлом не було. І Запорізька АЕС була б в Україні, і захисні споруди були б побудовані,ті декілька систем ППО було створено в Україні.
14.01.2026 14:27 Відповісти
 
 