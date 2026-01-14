Ситуація в енергосистемі складна, найважче у столичному регіоні, - Міненерго
Ситуація в енергосистемі України залишається складною. Постійні атаки Росії на енергетичні об’єкти та складні погодні умови зумовлюють вимушене застосування обмежень на всій території країни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Де найскладніше?
Як зазначається, найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні. У Києві та Київській області операторами систем розподілу застосовуються мережеві обмеження. Раніше оприлюднені графіки погодинних відключень тимчасово не діють. Повернення до прогнозованих графіків відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. Аварійно-відновлювальні роботи у столиці та на Київщині тривають цілодобово, попри складні погодні умови.
Ситуація в регіонах
"Певні обмеження, як і в попередні тижні, зберігаються на Одещині. У регіоні тривають аварійно-відновлювальні роботи після попередніх атак ворога. На Дніпропетровщині внаслідок нічних атак було знеструмлено 74 тисячі споживачів. Станом на ранок без електропостачання залишалися понад 40 тисяч абонентів. Відновлювальні роботи тривають.
Через несприятливі погодні умови знеструмлені 12 населених пунктів у Чернігівській та Київській областях.
Графіки відключень
У більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості. У кількох областях вимушено застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання в умовах високого рівня споживання під час морозів.
И это в том регионе, где сконцентрированы почти все средства ПВО.
Чудны дела твои
ГосподиЗеленский
Причем здесь Пэтриоты?
И продает "неохотно" это не означает, что не продает совсем.
Недавно и Германия передала 2 системы Пэтриот с ракетами. Израиль передал все свои модернизированные Пэтриоты с ракетами.
Кстати, против крылатых ракет Пэтриоты не обязательны.
Вокруг Киева полно других эффективных средств ПВО из Германии, Норвегии, Италии
крылатые ракеты нормально сбивают, дроны более менее, а баллистику сбивать нечем, ихне по одной две, а десятками пускают
Трипольская уничтожена давно уже.
Но есть атомные станции. а они как работали так и работают. а света нет.
А потому что именно дроны и крылатые ракеты уничтожили подстанции и линий передач
Электроэнергию, производимую на западе Украины, нельзя передать в другие регионы из-за -поврежденных подстанций и линий электропередач.
-импортируемая электроэнергия также не доходит до некоторых областей из-за аварийных участков сетей.
-степень повреждений распределительных сетей отличается, поэтому одни объекты получают питание, а ремонт других продолжается.
Или ты только писатель7
Это правда
разррушить подстанцию в 10000 раз проще, чем построить новую
Бо ЧАЕС і була збудована, щоб живіти північ і північний схід України. З тих пір Київ стал енергодефицитним.
