Почти 500 домов в Киеве остаются без тепла, ситуация со светом – чрезвычайно сложная, - Кличко
Коммунальщики Киева продолжают восстанавливать поврежденную российскими атаками инфраструктуру. Чрезвычайно сложной остается в столице ситуация с электроснабжением.
Об этом рассказал мэр города Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
Какова ситуация после обстрелов РФ
Кличко отметил, что коммунальщики работают в холод, 24/7, под обстрелами и после них, чтобы как можно быстрее вернуть теплоснабжение в дома киевлян.
"В подавляющей части домов тепло уже восстановили. Но почти 500 многоэтажек еще без теплоснабжения. И коммунальщики продолжают работать дальше", - рассказал он.
Свет
Кличко добавил, что ситуация с электроснабжением в столице остается чрезвычайно сложной, энергетики работают над восстановлением света.
- Сейчас весь Киев находится в режиме экстренных отключений электроэнергии: ситуация с энергоснабжением на правом берегу столицы ухудшилась до уровня левого берега.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нею володіє ДТЕK, найбільший приватний інвестор, компанія Ріната Ахметова.
Ремонтні бригади ДТЕK вже п'ятий рік щодня відновлюють пошкодження і не рідко гинуть під час обстрілів на роботі.