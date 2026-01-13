Почти 500 домов в Киеве остаются без тепла, ситуация со светом – чрезвычайно сложная, - Кличко

Коммунальщики Киева продолжают восстанавливать поврежденную российскими атаками инфраструктуру. Чрезвычайно сложной остается в столице ситуация с электроснабжением.

Об этом рассказал мэр города Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Какова ситуация после обстрелов РФ

Кличко отметил, что коммунальщики работают в холод, 24/7, под обстрелами и после них, чтобы как можно быстрее вернуть теплоснабжение в дома киевлян.

"В подавляющей части домов тепло уже восстановили. Но почти 500 многоэтажек еще без теплоснабжения. И коммунальщики продолжают работать дальше", - рассказал он.

Свет

Кличко добавил, что ситуация с электроснабжением в столице остается чрезвычайно сложной, энергетики работают над восстановлением света.

Сейчас весь Киев находится в режиме экстренных отключений электроэнергии: ситуация с энергоснабжением на правом берегу столицы ухудшилась до уровня левого берега.

