Почти 500 домов в Киеве остаются без тепла, ситуация со светом – чрезвычайно сложная, - Кличко

Коммунальщики Киева продолжают восстанавливать поврежденную российскими атаками инфраструктуру. Чрезвычайно сложной остается в столице ситуация с электроснабжением.

Об этом рассказал мэр города Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Какова ситуация после обстрелов РФ

Кличко отметил, что коммунальщики работают в холод, 24/7, под обстрелами и после них, чтобы как можно быстрее вернуть теплоснабжение в дома киевлян. 

"В подавляющей части домов тепло уже восстановили. Но почти 500 многоэтажек еще без теплоснабжения. И коммунальщики продолжают работать дальше", - рассказал он.

Свет

Кличко добавил, что ситуация с электроснабжением в столице остается чрезвычайно сложной, энергетики работают над восстановлением света.

Кличко о Киеве

Киев (26564) Кличко Виталий (4710) Тарифы на отопление (747) Тарифы на электроэнергию (2359)
Енергосистема Києва, взагалі-то, не є власністю столиці.
Нею володіє ДТЕK, найбільший приватний інвестор, компанія Ріната Ахметова.

Ремонтні бригади ДТЕK вже п'ятий рік щодня відновлюють пошкодження і не рідко гинуть під час обстрілів на роботі.
13.01.2026 23:18 Ответить
13.01.2026 23:21 Ответить
Ще декілька років такої війни вартість нерухомості в Києві помножить на нуль, щораз більше людей розумітимуть, що там жити неможливо...
13.01.2026 23:21 Ответить
До чого цей висер?
13.01.2026 23:26 Ответить
Як не дивно, цiни тiлькi ростуть
13.01.2026 23:33 Ответить
Потому что человек не понимает как работает любой рынок в том числе и недвижимости. С чего ценам падать. Людей тменьшеине становится, а вот жилой фонд сокращается благодаря обмтоелам. Да и деньги есть у людей, в Киеве так точно. Спрос есть. А новостроек мало
13.01.2026 23:38 Ответить
Ну правильно, купить квартиру, сидеть в ней без света и тепла в ожидании прилета ракеты или шахеда в эту квартиру, логично.
13.01.2026 23:55 Ответить
Не волнуйтесь. До западных границ тоже доберутся.
13.01.2026 23:35 Ответить
 
 