2 182 10

Майже 500 будинків у Києві залишаються без тепла, ситуація зі світлом – надзвичайна складна, - Кличко

світло

Комунальники Києва продовжують відновлювати пошкоджену російськими атаками інфраструктуру. Надзвичайно складною залишається у столиці ситуація з електропостачанням.

Про це розповів мер міста Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Яка ситуація після обстрілів РФ

Кличко зазначив, що комунальники працюють у холод, 24/7, під обстрілами й після них, аби якнайшвидше повернути теплопостачання в домівки киян. 

"Переважній частині будинків тепло вже повернули. Але майже 500 багатоповерхівок ще без теплопостачання. І комунальники продовжують працювати далі", - розповів він.

Світло

Кличко додав, що ситуація з електропостачанням у столиці залишається надзвичайно складною, енергетики працюють над відновленням світла.

Кличко про Київ

13.01.2026 23:21 Відповісти
Якщо "95 квартал" вдягнути у вовняні костюми, а народу дати ********* палички - світло зʼявиться ?
14.01.2026 00:55 Відповісти
Енергосистема Києва, взагалі-то, не є власністю столиці.
Нею володіє ДТЕK, найбільший приватний інвестор, компанія Ріната Ахметова.

Ремонтні бригади ДТЕK вже п'ятий рік щодня відновлюють пошкодження і не рідко гинуть під час обстрілів на роботі.
13.01.2026 23:18 Відповісти
Енергосистема Києва, взагалі-то, не є власністю столиці.
Нею володіє ДТЕK, найбільший приватний інвестор, компанія Ріната Ахметова.

Ремонтні бригади ДТЕK вже п'ятий рік щодня відновлюють пошкодження і не рідко гинуть під час обстрілів на роботі.
13.01.2026 23:18 Відповісти
13.01.2026 23:21 Відповісти
Ще декілька років такої війни вартість нерухомості в Києві помножить на нуль, щораз більше людей розумітимуть, що там жити неможливо...
13.01.2026 23:21 Відповісти
До чого цей висер?
13.01.2026 23:26 Відповісти
Як не дивно, цiни тiлькi ростуть
13.01.2026 23:33 Відповісти
Потому что человек не понимает как работает любой рынок в том числе и недвижимости. С чего ценам падать. Людей тменьшеине становится, а вот жилой фонд сокращается благодаря обмтоелам. Да и деньги есть у людей, в Киеве так точно. Спрос есть. А новостроек мало
13.01.2026 23:38 Відповісти
Ну правильно, купить квартиру, сидеть в ней без света и тепла в ожидании прилета ракеты или шахеда в эту квартиру, логично.
13.01.2026 23:55 Відповісти
Не волнуйтесь. До западных границ тоже доберутся.
13.01.2026 23:35 Відповісти
Погрожуєш?
14.01.2026 06:11 Відповісти
Якщо "95 квартал" вдягнути у вовняні костюми, а народу дати ********* палички - світло зʼявиться ?
14.01.2026 00:55 Відповісти
 
 