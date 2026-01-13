Майже 500 будинків у Києві залишаються без тепла, ситуація зі світлом – надзвичайна складна, - Кличко

Комунальники Києва продовжують відновлювати пошкоджену російськими атаками інфраструктуру. Надзвичайно складною залишається у столиці ситуація з електропостачанням.

Про це розповів мер міста Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Яка ситуація після обстрілів РФ

Кличко зазначив, що комунальники працюють у холод, 24/7, під обстрілами й після них, аби якнайшвидше повернути теплопостачання в домівки киян.

"Переважній частині будинків тепло вже повернули. Але майже 500 багатоповерхівок ще без теплопостачання. І комунальники продовжують працювати далі", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві через знеструмлення стався збій моніторингу якості повітря

Світло

Кличко додав, що ситуація з електропостачанням у столиці залишається надзвичайно складною, енергетики працюють над відновленням світла.

Наразі увесь Київ знаходиться у екстрених відключеннях електроенергії: ситуація з енергопостачанням на правому березі столиці погіршилася до рівня лівого берега.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ірпінь на Київщині тимчасово переходить на подачу води двічі на день