Майже 500 будинків у Києві залишаються без тепла, ситуація зі світлом – надзвичайна складна, - Кличко
Комунальники Києва продовжують відновлювати пошкоджену російськими атаками інфраструктуру. Надзвичайно складною залишається у столиці ситуація з електропостачанням.
Про це розповів мер міста Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Яка ситуація після обстрілів РФ
Кличко зазначив, що комунальники працюють у холод, 24/7, під обстрілами й після них, аби якнайшвидше повернути теплопостачання в домівки киян.
"Переважній частині будинків тепло вже повернули. Але майже 500 багатоповерхівок ще без теплопостачання. І комунальники продовжують працювати далі", - розповів він.
Світло
Кличко додав, що ситуація з електропостачанням у столиці залишається надзвичайно складною, енергетики працюють над відновленням світла.
- Наразі увесь Київ знаходиться у екстрених відключеннях електроенергії: ситуація з енергопостачанням на правому березі столиці погіршилася до рівня лівого берега.
Нею володіє ДТЕK, найбільший приватний інвестор, компанія Ріната Ахметова.
Ремонтні бригади ДТЕK вже п'ятий рік щодня відновлюють пошкодження і не рідко гинуть під час обстрілів на роботі.