Росія знову атакує Україну ударними БпЛА, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 16 січня триває ворожа атака безпілотниками на українські міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Куди рухаються ворожі дрони

БпЛА на заході Дніпропетровщини, на півночі від н.п.Софіївка, курс на Запоріжжя, - повідомлялося о 21:23.

БпЛА на півночі Чернігівщини, курс на н.п.Холми із заходу та на н.п.Семенівка зі сходу, - повідомлялося о 21:28.

БпЛА на півночі від н.п.Тернувате на Запоріжжі, курс на захід. В напрямку н.п. Вільнянськ з південно-східного напрямку, - повідомлялося о 21:32.

БпЛА на сході Одещини, на півдні від н.п.Любашівка, курс на південний напрямок, - повідомлялося о 21:41.

О 21:45 ПС повідомили:

БпЛА в напрямку Чернігова з півночі.

БпЛА в напрямку Запоріжжя зі сходу.

БпЛА над н.п. Ширяєве на Одещині, курс на південь, - повідомлялося о 21:53.

БпЛА на Харків з півночі, - повідомлялося о 22:07.

О 22:15 ПС повідомили:

На півночі від Чернігова розвідувальний БпЛА противника, який може бути навідником ворожих засобів ураження! Залучено засоби для його збиття.

БпЛА на сході від Запоріжжя, курс на північ.

БпЛА на півдні Дніпропетровщини, курс на н.п.Васильківка з півдня.

БпЛА на півночі Чернігівщини, курс на н.п. Корюківка.

Пуски КАБ на Донеччину.

Оновлення щодо руху ворожих дронів

На сході від Харкова, на півночі Чернігівщини, на півночі від Нікополя на Дніпропетровщині та на Херсонщині розвідувальні БпЛА противника, які можуть бути навідниками ворожих засобів ураження! Залучено засоби для їх збиття, - повідомлялося о 22:59.

О 23:32 ПС повідомили:

На півночі від Чернігова розвідувальний БпЛА противника, який може бути навідником ворожих засобів ураження! Залучено засоби для його збиття.

БпЛА на сході від Запоріжжя, курс на північ та на обласний центр

О 00:04 ПС повідомили:

БпЛА на Сумщині: - з півночі на Конотоп; - із заходу на Ульянівку; - з півночі на Недригайлів.

БпЛА на сході Харківщини, в напрямку н.п.Ізюм, - повідомлялося о 00:06.

Оновлення

О 00:23 ПС повідомили:

БпЛА на Сумщині:

- з півночі на схід Чернігівщини та на н.п.Батурин;

- з півночі на Ромни.

БпЛА на північно-східному напрямку Харківщини, курс на південь.

БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс на південь та на північ.

БпЛА на півночі Чернігівщини, курс на н.п. Семенівка та Городня.

БпЛА на сході від Запоріжжя, курс на місто.

О 01:04 ПС повідомили:

БпЛА на Чернігівщині:

- з півдня на Семенівку;

- з півночі на Сосницю;

на заході на Славутич та Гончарівське;

- з центру на Козилець;

- на сході на Парафіївку та Дігтярі.

О 01:20 ПС повідомили:

БпЛА на півночі Київщини, курс на Бровари та в районі Чорнобиля на Житомирщину.

БпЛА на заході Чернігівщини, курс на Київське водосховище

О 01:26 ПС повідомили:

БпЛА на сході Харківщини, на Печеніги та на Савинці.

БпЛА на півдні від Письменного на Дніпропетровщині, курс на Запоріжжя.

Ворог атакує столицю

БпЛА курсом на Київ, зі сходу. У разі оголошення тривоги перебувайте в укриттях,- повідомлялося о 01:28.

БпЛА з півночі на Київ, - повідомлялося о 01:28.

БпЛА на Димер та Бородянку з півночі, - повідомлялося о 01:41.

