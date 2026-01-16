УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13377 відвідувачів онлайн
Новини Результат роботи ППО
695 0

РФ випустила 76 цілей по Україні: ППО знешкодила 53 БпЛА. ІНФОГРАФІКА

Атака дронів у ніч на 16 січня: що відомо?

Російські окупанти випустили по Україні 76 БпЛА різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Ворог бив ударними БпЛА типу Shahed (зокрема реактивними), Гербера, Італмас і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ., ТОТ Донецьк.

Близько 50 із них - "шахеди".

Результат роботи ППО

Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 53 ворожі БпЛА.

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Наразі атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Атака дронів у ніч на 16 січня: що відомо?

Автор: 

ППО (4050) Повітряні сили (3359) Шахед (2125)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 