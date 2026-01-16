РФ випустила 76 цілей по Україні: ППО знешкодила 53 БпЛА. ІНФОГРАФІКА
Російські окупанти випустили по Україні 76 БпЛА різних типів.
Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Ворог бив ударними БпЛА типу Shahed (зокрема реактивними), Гербера, Італмас і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ., ТОТ Донецьк.
Близько 50 із них - "шахеди".
Результат роботи ППО
Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 53 ворожі БпЛА.
Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.
Наразі атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
