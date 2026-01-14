Сили ППО збили десять із десяти ворожих реактивних дронів, які летіли на Київ. ВIДЕО
Впродовж дня середи, 14 січня, Сили протиповітряної оборони збили десять із десяти реактивних безпілотників ворога у Київській та Чернігівській областях.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Ворог активізував повітряні атаки
"У період з 07.00 по 17.00 14 січня 2026 року ворог активізував повітряні атаки в напрямку міста Київ, застосовуючи реактивні БпЛА", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що для знищення та протидії ворожим реактивним дронам були залучені усі необхідні засоби, зокрема авіація.
Знищено 10 із 10 дронів
"Станом на 17.00 збито десять із десяти реактивних безпілотників ворога у Київській та Чернігівській областях", - повідомили Повітряні сили.
Після вивчення уламків спеціалісти, ймовірно, встановлять тип БпЛА та його корисне навантаження.
"Атака продовжується, на півдні від столиці України фіксуються звичні шахеди або ж БпЛА інших типів. Бойова робота триває, не ігноруйте тривогу!", - закликали у ПС.
Проаналізувавши зведення Повітряних сил ЗСУ, автори підрахували, що за перші два тижні січня 2026 року Україні вдалося збити 26 із 73 запущених Росією ракет. Це становить частку 36%. Тим часом середній показник у цій сфері з жовтня 2022 року становить 60%, зазначається в публікації.
Під час відбиття нічної повітряної атаки ВКС РФ на кілька міст України 12-13 січня Повітряні сили ЗСУ, за власними даними, змогли знищити всього дві з 18 ракет, констатують автори.
За перші два тижні нового року Росія випустила по Україні 1852 дрони, 83% із них були збиті.
Тим часом можливість вести протиповітряну оборону залежить від наявності снарядів, включаючи ті, що використовуються в ЗРК Patriot PAC-3, а Україні їх не вистачає.
"У нас немає достатньо ракет і радарів для виконання своїх завдань", - цитує видання підполковника, який служить у Східному повітряному командуванні України під позивним Free. За його словами, радари України щодня знищуються ворогом.