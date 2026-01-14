Сили ППО збили десять із десяти ворожих реактивних дронів, які летіли на Київ. ВIДЕО

Впродовж дня середи, 14 січня, Сили протиповітряної оборони збили десять із десяти реактивних безпілотників ворога у Київській та Чернігівській областях.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Ворог активізував повітряні атаки

"У період з 07.00 по 17.00 14 січня 2026 року ворог активізував повітряні атаки в напрямку міста Київ, застосовуючи реактивні БпЛА", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що для знищення та протидії ворожим реактивним дронам були залучені усі необхідні засоби, зокрема авіація.

Знищено 10 із 10 дронів

"Станом на 17.00 збито десять із десяти реактивних безпілотників ворога у Київській та Чернігівській областях", - повідомили Повітряні сили.

Після вивчення уламків спеціалісти, ймовірно, встановлять тип БпЛА та його корисне навантаження.

"Атака продовжується, на півдні від столиці України фіксуються звичні шахеди або ж БпЛА інших типів. Бойова робота триває, не ігноруйте тривогу!", - закликали у ПС.

