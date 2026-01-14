Сили ППО збили десять із десяти ворожих реактивних дронів, які летіли на Київ. ВIДЕО

Впродовж дня середи, 14 січня, Сили протиповітряної оборони збили десять із десяти реактивних безпілотників ворога у Київській та Чернігівській областях.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ворог активізував повітряні атаки

"У період з 07.00 по 17.00 14 січня 2026 року ворог активізував повітряні атаки в напрямку міста Київ, застосовуючи реактивні БпЛА", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що для знищення та протидії ворожим реактивним дронам були залучені усі необхідні засоби, зокрема авіація.

Знищено 10 із 10 дронів 

"Станом на 17.00 збито десять із десяти реактивних безпілотників ворога у Київській та Чернігівській областях", - повідомили Повітряні сили.

Сили ППО знищили всі 10 реактивних БпЛА, що летіли на Київ

Після вивчення уламків спеціалісти, ймовірно, встановлять тип БпЛА та його корисне навантаження.

"Атака продовжується, на півдні від столиці України фіксуються звичні шахеди або ж БпЛА інших типів. Бойова робота триває, не ігноруйте тривогу!", - закликали у ПС.

оце добре, синочки!
14.01.2026 18:10 Відповісти
Балістику важче збивати. Так що статистика так собі
14.01.2026 18:13 Відповісти
Дякуємо, рідненькі. Бог у поміч
14.01.2026 19:15 Відповісти
Доля російських ракет, які Україні вдається знищувати засобами ППО, за останній час зменшилась. Такі висновки публікує у середу, 14 січня, онлайн-видання The Kyiv Independent з посиланням на експертів інвесткомпанії Dragon Capital.

Проаналізувавши зведення Повітряних сил ЗСУ, автори підрахували, що за перші два тижні січня 2026 року Україні вдалося збити 26 із 73 запущених Росією ракет. Це становить частку 36%. Тим часом середній показник у цій сфері з жовтня 2022 року становить 60%, зазначається в публікації.

Під час відбиття нічної повітряної атаки ВКС РФ на кілька міст України 12-13 січня Повітряні сили ЗСУ, за власними даними, змогли знищити всього дві з 18 ракет, констатують автори.

За перші два тижні нового року Росія випустила по Україні 1852 дрони, 83% із них були збиті.
14.01.2026 18:11 Відповісти
Для атак на Україну Росія залучає БПЛА, балістичні, гіперзвукові та крилаті ракети, які в основному вражають енергетичну систему країни. Як зазначає The Kyiv Independent, для відбиття цих атак Україна використовує протиракетні системи, дрони-перехоплювачі, мобільні оборонні засоби - пікапи з кулеметами, встановленими на них, - а також винищувачі та вертольоти для збивання ракет і безпілотників.

Тим часом можливість вести протиповітряну оборону залежить від наявності снарядів, включаючи ті, що використовуються в ЗРК Patriot PAC-3, а Україні їх не вистачає.
"У нас немає достатньо ракет і радарів для виконання своїх завдань", - цитує видання підполковника, який служить у Східному повітряному командуванні України під позивним Free. За його словами, радари України щодня знищуються ворогом.
14.01.2026 18:12 Відповісти
То вони несли "світло" для Свіріденко, що б завтра його стало більше...
14.01.2026 18:11 Відповісти
Пісюном ?
14.01.2026 18:12 Відповісти
так би балістику
14.01.2026 18:13 Відповісти
реактивні добре світяться ,не промахнешся
14.01.2026 18:15 Відповісти
Українська протиповітряна оборона збила новітній тип реактивного безпілотника росіян - "Герань-4", який був оснащений пусковою установкою та ракетою Р-60. Деталі про цей дрон https://t.me/raid_413/716 розповілиу 413 полку "Рейд" Сил безпілотних систем.
14.01.2026 18:23 Відповісти
Ну как сказать которые летели на Киеве. Смелое утверждение. Скорее те что летали над Киевом с семи утра и до вечера. А так да, уже все сбили.
14.01.2026 19:05 Відповісти
Приходу были разведчики. Успели отметится по всем районам. От Дарница до Гостомеля. От Вышгорода до Борисполя.
14.01.2026 19:08 Відповісти
Поплачь, Ваня.
14.01.2026 20:25 Відповісти
це ті дрони, які сьогодні весь день Київ пасли, облітали все що можна, сфоткали в усіх ракурсах і в різний час доби, намотували кола над центром. це про них мова, чи є якісь інші дрони?
14.01.2026 19:06 Відповісти
