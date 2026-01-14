РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11076 посетителей онлайн
Новости Видео Результат работы ПВО Сбивание шахедов
3 235 14

Силы ПВО сбили десять из десяти вражеских реактивных дронов, летевших на Киев. ВИДЕО

В течение дня среды, 14 января, Силы противовоздушной обороны сбили десять из десяти реактивных беспилотников врага в Киевской и Черниговской областях.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Враг активизировал воздушные атаки

"В период с 07.00 до 17.00 14 января 2026 года враг активизировал воздушные атаки в направлении города Киев, применяя реактивные БПЛА", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для уничтожения и противодействия вражеским реактивным дронам были задействованы все необходимые средства, в частности авиация.

Уничтожено 10 из 10 дронов 

"По состоянию на 17.00 сбито десять из десяти реактивных беспилотников врага в Киевской и Черниговской областях", - сообщили Воздушные силы.

Силы ПВО уничтожили все 10 реактивных БПЛА, летевших на Киев

После изучения обломков специалисты, вероятно, установят тип БПЛА и его полезную нагрузку.

"Атака продолжается, к югу от столицы Украины фиксируются привычные шахиды или БПЛА других типов. Боевая работа продолжается, не игнорируйте тревогу!", - призвали в ВС.

Автор: 

ПВО (3612) дроны (6864) Воздушные силы (3033)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
оце добре, синочки!
показать весь комментарий
14.01.2026 18:10
+1
Балістику важче збивати. Так що статистика так собі
показать весь комментарий
14.01.2026 18:13
+1
Дякуємо, рідненькі. Бог у поміч
показать весь комментарий
14.01.2026 19:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
Доля російських ракет, які Україні вдається знищувати засобами ППО, за останній час зменшилась. Такі висновки публікує у середу, 14 січня, онлайн-видання The Kyiv Independent з посиланням на експертів інвесткомпанії Dragon Capital.

Проаналізувавши зведення Повітряних сил ЗСУ, автори підрахували, що за перші два тижні січня 2026 року Україні вдалося збити 26 із 73 запущених Росією ракет. Це становить частку 36%. Тим часом середній показник у цій сфері з жовтня 2022 року становить 60%, зазначається в публікації.

Під час відбиття нічної повітряної атаки ВКС РФ на кілька міст України 12-13 січня Повітряні сили ЗСУ, за власними даними, змогли знищити всього дві з 18 ракет, констатують автори.

За перші два тижні нового року Росія випустила по Україні 1852 дрони, 83% із них були збиті.
показать весь комментарий
14.01.2026 18:11
Для атак на Україну Росія залучає БПЛА, балістичні, гіперзвукові та крилаті ракети, які в основному вражають енергетичну систему країни. Як зазначає The Kyiv Independent, для відбиття цих атак Україна використовує протиракетні системи, дрони-перехоплювачі, мобільні оборонні засоби - пікапи з кулеметами, встановленими на них, - а також винищувачі та вертольоти для збивання ракет і безпілотників.

Тим часом можливість вести протиповітряну оборону залежить від наявності снарядів, включаючи ті, що використовуються в ЗРК Patriot PAC-3, а Україні їх не вистачає.
"У нас немає достатньо ракет і радарів для виконання своїх завдань", - цитує видання підполковника, який служить у Східному повітряному командуванні України під позивним Free. За його словами, радари України щодня знищуються ворогом.
показать весь комментарий
14.01.2026 18:12
показать весь комментарий
То вони несли "світло" для Свіріденко, що б завтра його стало більше...
показать весь комментарий
14.01.2026 18:11
Пісюном ?
показать весь комментарий
14.01.2026 18:12
так би балістику
показать весь комментарий
14.01.2026 18:13
реактивні добре світяться ,не промахнешся
показать весь комментарий
14.01.2026 18:15
Українська протиповітряна оборона збила новітній тип реактивного безпілотника росіян - "Герань-4", який був оснащений пусковою установкою та ракетою Р-60. Деталі про цей дрон https://t.me/raid_413/716 розповілиу 413 полку "Рейд" Сил безпілотних систем.
показать весь комментарий
14.01.2026 18:23
Ну как сказать которые летели на Киеве. Смелое утверждение. Скорее те что летали над Киевом с семи утра и до вечера. А так да, уже все сбили.
показать весь комментарий
14.01.2026 19:05
Приходу были разведчики. Успели отметится по всем районам. От Дарница до Гостомеля. От Вышгорода до Борисполя.
показать весь комментарий
14.01.2026 19:08
Поплачь, Ваня.
показать весь комментарий
14.01.2026 20:25
це ті дрони, які сьогодні весь день Київ пасли, облітали все що можна, сфоткали в усіх ракурсах і в різний час доби, намотували кола над центром. це про них мова, чи є якісь інші дрони?
показать весь комментарий
14.01.2026 19:06
показать весь комментарий
