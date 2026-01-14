Силы ПВО сбили десять из десяти вражеских реактивных дронов, летевших на Киев. ВИДЕО
В течение дня среды, 14 января, Силы противовоздушной обороны сбили десять из десяти реактивных беспилотников врага в Киевской и Черниговской областях.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Враг активизировал воздушные атаки
"В период с 07.00 до 17.00 14 января 2026 года враг активизировал воздушные атаки в направлении города Киев, применяя реактивные БПЛА", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для уничтожения и противодействия вражеским реактивным дронам были задействованы все необходимые средства, в частности авиация.
Уничтожено 10 из 10 дронов
"По состоянию на 17.00 сбито десять из десяти реактивных беспилотников врага в Киевской и Черниговской областях", - сообщили Воздушные силы.
После изучения обломков специалисты, вероятно, установят тип БПЛА и его полезную нагрузку.
"Атака продолжается, к югу от столицы Украины фиксируются привычные шахиды или БПЛА других типов. Боевая работа продолжается, не игнорируйте тревогу!", - призвали в ВС.
Проаналізувавши зведення Повітряних сил ЗСУ, автори підрахували, що за перші два тижні січня 2026 року Україні вдалося збити 26 із 73 запущених Росією ракет. Це становить частку 36%. Тим часом середній показник у цій сфері з жовтня 2022 року становить 60%, зазначається в публікації.
Під час відбиття нічної повітряної атаки ВКС РФ на кілька міст України 12-13 січня Повітряні сили ЗСУ, за власними даними, змогли знищити всього дві з 18 ракет, констатують автори.
За перші два тижні нового року Росія випустила по Україні 1852 дрони, 83% із них були збиті.
Тим часом можливість вести протиповітряну оборону залежить від наявності снарядів, включаючи ті, що використовуються в ЗРК Patriot PAC-3, а Україні їх не вистачає.
"У нас немає достатньо ракет і радарів для виконання своїх завдань", - цитує видання підполковника, який служить у Східному повітряному командуванні України під позивним Free. За його словами, радари України щодня знищуються ворогом.