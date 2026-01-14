Силы ПВО сбили десять из десяти вражеских реактивных дронов, летевших на Киев. ВИДЕО

В течение дня среды, 14 января, Силы противовоздушной обороны сбили десять из десяти реактивных беспилотников врага в Киевской и Черниговской областях.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Враг активизировал воздушные атаки

"В период с 07.00 до 17.00 14 января 2026 года враг активизировал воздушные атаки в направлении города Киев, применяя реактивные БПЛА", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для уничтожения и противодействия вражеским реактивным дронам были задействованы все необходимые средства, в частности авиация.

Уничтожено 10 из 10 дронов

"По состоянию на 17.00 сбито десять из десяти реактивных беспилотников врага в Киевской и Черниговской областях", - сообщили Воздушные силы.

После изучения обломков специалисты, вероятно, установят тип БПЛА и его полезную нагрузку.

"Атака продолжается, к югу от столицы Украины фиксируются привычные шахиды или БПЛА других типов. Боевая работа продолжается, не игнорируйте тревогу!", - призвали в ВС.

