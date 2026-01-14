РФ выпустила 113 БПЛА и 3 баллистические ракеты по Украине: ПВО обезвредила 90 целей. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 14 января противник атаковал Украину 3 баллистическими ракетами Искандер-М с Ростовской и Воронежской областей.
Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Кроме того, оккупанты атаковали Украину 113 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов из направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Чауда, Гвардейское.
Около 70 из них – "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала ПВО?
По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито/подавлено 1 баллистическая ракета и 89 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на востоке и севере страны.
Зафиксировано попадание 2 баллистических ракет и 24 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на трех локациях.
