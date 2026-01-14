РУС
РФ выпустила 113 БПЛА и 3 баллистические ракеты по Украине: ПВО обезвредила 90 целей. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 14 января противник атаковал Украину 3 баллистическими ракетами Искандер-М с Ростовской и Воронежской областей.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Кроме того, оккупанты атаковали Украину 113 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов из направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Чауда, Гвардейское.

Около 70 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала ПВО?

По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито/подавлено 1 баллистическая ракета и 89 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на востоке и севере страны.

Зафиксировано попадание 2 баллистических ракет и 24 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на трех локациях.

ппо

Читайте также: Россияне обстреляли 34 населенных пункта Херсонской области: 1 человек получил ранения, повреждены дома

Автор: 

армия РФ (21922) обстрел (31325) ПВО (3360) ракеты (3877) Воздушные силы (2891) Шахед (1812)
Ми не можемо аналогічно почати знищувати електроенергетику Москви і Пітера, значить відповідь має бути асиметричною із застосуванням наших можливостей. На болотах є фахівці, які забезпечують функціонування їхньої 'атомки' та енергетики, а хтось ще й консультує армію агресорів як краще дестабілізувати наше електропостачання -- так ось вони мають почати помирати внаслідок спецоперацій (щодо них це зробити простіше, ніж щодо якогось генерала з мінооборони, із зрозумілих причин). Так, між іншим, вчиняли Ізраїль та США, наприклад, щодо іранських науковців та інженерів атомної галузі. Початок системного знищення певних категорій фахівців спонукатиме інших почати залишати країну.
14.01.2026 09:09 Ответить
 
 