Россияне обстреляли 34 населенных пункта Херсонской области: 1 человек получил ранения, повреждены дома

За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Атакованные населенные пункты

За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Берислав, Широкая Балка, Станислав, Молодежное, Никольское, Понятовка, Антоновка, Софиевка, Кизомыс, Днепровское, Приднепровское, Зеленовка, Осокоровка, Новорайск, Благовещенское, Бургунка, Веселое, Дудчаны, Змиевка, Золотая Балка, Казацкое, Миловое, Монастырское, Новотягинка, Одрадокаменка, Садовое, Токаровка, Янтарное, Белозерка, Ромашково, Велетенское, Разлив, Зоровка и город Херсон.

Куда били россияне?

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 3 многоэтажки и 2 частных дома. Также оккупанты повредили частный автомобиль.

Из-за российской агрессии 1 человек получил ранения.

Вчера из освобожденных общин региона эвакуировали 4 человека.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 221 940 человек (+990 за сутки), 11 550 танков, 36 098 артсистем, 23 902 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА