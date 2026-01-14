Росіяни обстріляли 34 населені пункти Херсонщини: 1 людина дістала поранення, пошкоджені будинки

Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Широка Балка, Станіслав, Молодіжне, Микільське, Понятівка, Антонівка, Софіївка, Кізомис, Дніпровське, Придніпровське, Зеленівка, Осокорівка, Новорайськ, Благовіщенське, Бургунка, Веселе, Дудчани, Зміївка, Золота Балка, Козацьке, Милове, Монастирське, Новотягинка, Одрадокам'янка, Садове, Токарівка, Янтарне, Білозерка, Ромашкове, Велетенське, Розлив, Зорівка та місто Херсон.

Куди били росіяни?

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 2 приватні будинки.Також окупанти понівечили приватний автомобіль.

Через російську агресію 1 людина дістала поранення.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 4 людини.

