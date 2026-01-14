Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 221 940 осіб (+990 за добу), 11 550 танків, 36 098 артсистем, 23 902 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 221 940 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Ліквідація російської армії

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 14.01.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 221 940 (+990) осіб

танків - 11 550 (+6) од.

бойових броньованих машин - 23 902 (+3) од.

артилерійських систем - 36 098 (+74) од.

РСЗВ - 1 603 (+3) од.

засоби ППО - 1 275 (+5) од.

літаків - 434 (+0) од.

гелікоптерів - 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 106 428 (+1074) од.

крилаті ракети - 4 163 (+8) од.

кораблі / катери - 28 (+0) од.

підводні човни - 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 74 119 (+232) од.

спеціальна техніка - 4 042 (+0) од.

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Що передувало?

Як повідомлялося, знищено штурмову групу ворога, яка намагалась приховано прорватися до позицій ДШВ у Покровську.

