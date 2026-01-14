Цензор.НЕТ
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 221 940 осіб (+990 за добу), 11 550 танків, 36 098 артсистем, 23 902 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 221 940 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 14.01.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 221 940 (+990) осіб

танків - 11 550 (+6) од.

бойових броньованих машин - 23 902 (+3) од.

артилерійських систем - 36 098 (+74) од.

РСЗВ - 1 603 (+3) од.

засоби ППО - 1 275 (+5) од.

літаків - 434 (+0) од.

гелікоптерів - 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 106 428 (+1074) од.

крилаті ракети - 4 163 (+8) од.

кораблі / катери - 28 (+0) од.

підводні човни - 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 74 119 (+232) од.

спеціальна техніка - 4 042 (+0) од.

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Як повідомлялося, знищено штурмову групу ворога, яка намагалась приховано прорватися до позицій ДШВ у Покровську.

Оце хлопці та дівчата ЗСУ "наколядували" залізячча! РЕСПЕКТ! Слава ЗСУ!
14.01.2026 07:36 Відповісти
Ого техніки намолотили!
14.01.2026 07:25 Відповісти
Радує ППО,це для кацапорилих погано,а для ЗСУ хорошо.
14.01.2026 08:09 Відповісти
Це для якісного тушкування кацапів
14.01.2026 07:57 Відповісти
Але не радує БПЛА...кожен день цифра більше на 1/3.....(+1074) од. ..китай курва
14.01.2026 08:29 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
14.01.2026 08:10 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !! Оце влаштували москалм "Щедрий вечір " !!))
14.01.2026 08:23 Відповісти
Що це було?
14.01.2026 08:26 Відповісти
Що це було? Мабуть НЛО...
14.01.2026 12:36 Відповісти
323 одиниці всякої техніки і безпілотників 1074, часом не рекорд?
14.01.2026 08:29 Відповісти
Рекорд, пір'я їм в горлянку.
14.01.2026 09:00 Відповісти
Ну, нарешті додали ППО. Молодці хлопці. Дякуємо!
14.01.2026 09:08 Відповісти
Щоб ми, не дай Боже, не празнували старий новий рік русня вирішила штурмонуть.
74 арта і + 3 РСЗВ, це більше схоже на березень-квітень 25-го, проте тоді такой кількості безпілотників не було 1 074 рекорд і це другий раз коли було більше тисячі за добу (24.12.2025 - 1031 од. вчора 933 - третій показник).
Логістика 232 од, також дуже багато 2-3 показник (24.05.2025 також 232, а от рекорд 312 - 18.04.2025). ППО, навіть одна одиниця це дуже добре, а тут п'ять.
14.01.2026 09:15 Відповісти
14.01.2026 13:09 Відповісти
14.01.2026 09:21 Відповісти
 
 