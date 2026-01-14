Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 221 940 осіб (+990 за добу), 11 550 танків, 36 098 артсистем, 23 902 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 221 940 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Ліквідація російської армії
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 14.01.26 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 1 221 940 (+990) осіб
танків - 11 550 (+6) од.
бойових броньованих машин - 23 902 (+3) од.
артилерійських систем - 36 098 (+74) од.
РСЗВ - 1 603 (+3) од.
засоби ППО - 1 275 (+5) од.
літаків - 434 (+0) од.
гелікоптерів - 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 106 428 (+1074) од.
крилаті ракети - 4 163 (+8) од.
кораблі / катери - 28 (+0) од.
підводні човни - 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни - 74 119 (+232) од.
спеціальна техніка - 4 042 (+0) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
Що передувало?
Як повідомлялося, знищено штурмову групу ворога, яка намагалась приховано прорватися до позицій ДШВ у Покровську.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 106 428 (+1074) од.
автомобільна техніка та автоцистерни - 74 119 (+232) од.
артилерійських систем - 36 098 (+74) од.
Що це було?
74 арта і + 3 РСЗВ, це більше схоже на березень-квітень 25-го, проте тоді такой кількості безпілотників не було 1 074 рекорд і це другий раз коли було більше тисячі за добу (24.12.2025 - 1031 од. вчора 933 - третій показник).
Логістика 232 од, також дуже багато 2-3 показник (24.05.2025 також 232, а от рекорд 312 - 18.04.2025). ППО, навіть одна одиниця це дуже добре, а тут п'ять.