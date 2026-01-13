5 475 4
"Окупанти доставляють пальне для генератора та БК": дрони 1-го полку ліквідували 2 окупантів серед поля. ВIДЕО
Дронарі 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла уразили двох окупантів ударним безпілотником серед поля.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, один із російських військових ніс на спині припаси, а інший охороняв його від українських безпілотників.
Під час невдалої спроби збити стрілецьким вогнем БпЛА обидва загарбники були ліквідовані на місці.
Бійці додають:
"Ось так окупанти доставляють пальне для генератора та БК - один несе все на горбі, інший йде в якості охорони від FPV-дронів".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Слава Україні!! Смерть московітам ******!!