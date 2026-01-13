FPV-дрони 53-ї бригади уразили 6 окупантів у Серебрянському лісі. ВIДЕО

Українські FPV-дрони знищують замасковану ворожу техніку та особовий склад окупантів у глибині Серебрянського лісу на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти батальйону SIGNUM 53-ї окремої механізованої бригади точними влучаннями уразили 6 рашистів.

Загарбники намагаються використовувати білий камуфляж для маскування, однак це не допомагає їм уникнути ураження українськими дронами.

