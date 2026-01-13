"Оккупанты доставляют топливо для генератора и БК": дроны 1-го полка ликвидировали 2 оккупантов в поле. ВИДЕО

Дронари 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла поразили двух оккупантов ударным беспилотником посреди поля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, один из российских военных нес на спине припасы, а другой охранял его от украинских беспилотников.

Во время неудачной попытки сбить стрелковым огнем БПЛА оба захватчика были ликвидированы на месте.

Бойцы добавляют:

"Вот так оккупанты доставляют топливо для генератора и БК - один несет все на горбе, другой идет в качестве охраны от FPV-дронов".

