"Оккупанты доставляют топливо для генератора и БК": дроны 1-го полка ликвидировали 2 оккупантов в поле. ВИДЕО
Дронари 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла поразили двух оккупантов ударным беспилотником посреди поля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, один из российских военных нес на спине припасы, а другой охранял его от украинских беспилотников.
Во время неудачной попытки сбить стрелковым огнем БПЛА оба захватчика были ликвидированы на месте.
Бойцы добавляют:
"Вот так оккупанты доставляют топливо для генератора и БК - один несет все на горбе, другой идет в качестве охраны от FPV-дронов".
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Слава Україні!! Смерть московітам ******!!