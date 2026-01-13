Рашист не успел спрятаться в здании и получил попадание дроном 68-й егерской бригады. ВИДЕО
Ликвидация оккупанта ударным беспилотником на улице в городе осуществлена бойцами 68-й егерской бригады "Шершни Довбуша".
Как сообщает Цензор.НЕТ, подразделение БПЛА догнало российского военного, который пытался сбежать, и ликвидировало его на месте.
Захватчик пытался забежать в здание и не успел закрыть дверь, что позволило пилотам Сил обороны сразу же уничтожить его на месте.
Видео обнародовано в телеграм-канале бригады.
- Также сообщалось, что дроны 413-го подразделения попали в пусковые части ЗРК "Стрела-10" и вывели вражеский комплекс из строя.
