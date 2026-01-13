Рашист не встиг заховатися в будівлі та отримав влучання дроном 68-ї єгерської бригади. ВIДЕО
Ліквідація окупанта ударним безпілотником серед вулиці у місті здійснена бійцями 68-ї єгерської бригади "Шершні Довбуша".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, підрозділ БпЛА наздогнав російського військового, який намагався втекти та ліквідував на місці.
Загарбник намагався забігти в будівлю та не встиг зачинити двері, що дало змогу пілотам Сил оборони одразу уразити його на місці.
Відео оприлюднено у телеграм-каналі бригади.
- Також повідомлялося, що дрони 413-го підрозділу влучили у пускові частини ЗРК "Стріла-10" та вивели ворожий комплекс з ладу.
