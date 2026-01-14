Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 221 940 человек (+990 за сутки), 11 550 танков, 36 098 артсистем, 23 902 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 221 940 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 14.01.26 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 221 940 (+990) человек

танков - 11 550 (+6) ед.

боевых бронированных машин - 23 902 (+3) ед.

артиллерийских систем - 36 098 (+74) ед.

РСЗО - 1 603 (+3) ед.

средства ПВО - 1 275 (+5) ед.

самолетов - 434 (+0) ед.

вертолетов - 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 106 428 (+1074) ед.

крылатые ракеты - 4 163 (+8) ед.

корабли / катера - 28 (+0) ед.

подводные лодки - 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны - 74 119 (+232) ед.

специальная техника - 4 042 (+0) ед.

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Что предшествовало?

Как сообщалось, уничтожена штурмовая группа врага, которая пыталась скрытно прорваться к позициям ДШВ в Покровске.

