Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 221 940 человек (+990 за сутки), 11 550 танков, 36 098 артсистем, 23 902 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 221 940 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Ликвидация российской армии
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 14.01.26 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1 221 940 (+990) человек
танков - 11 550 (+6) ед.
боевых бронированных машин - 23 902 (+3) ед.
артиллерийских систем - 36 098 (+74) ед.
РСЗО - 1 603 (+3) ед.
средства ПВО - 1 275 (+5) ед.
самолетов - 434 (+0) ед.
вертолетов - 347 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня - 106 428 (+1074) ед.
крылатые ракеты - 4 163 (+8) ед.
корабли / катера - 28 (+0) ед.
подводные лодки - 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны - 74 119 (+232) ед.
специальная техника - 4 042 (+0) ед.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
Что предшествовало?
Как сообщалось, уничтожена штурмовая группа врага, которая пыталась скрытно прорваться к позициям ДШВ в Покровске.
