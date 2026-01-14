РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11655 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники Ликвидация российских окукпантов
1 355 9

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 221 940 человек (+990 за сутки), 11 550 танков, 36 098 артсистем, 23 902 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

уничтожение российской пушки

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 221 940 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 14.01.26 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 221 940 (+990) человек

танков - 11 550 (+6) ед.

боевых бронированных машин - 23 902 (+3) ед.

артиллерийских систем - 36 098 (+74) ед.

РСЗО - 1 603 (+3) ед.

средства ПВО - 1 275 (+5) ед.

самолетов - 434 (+0) ед.

вертолетов - 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 106 428 (+1074) ед.

крылатые ракеты - 4 163 (+8) ед.

корабли / катера - 28 (+0) ед.

подводные лодки - 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны - 74 119 (+232) ед.

специальная техника - 4 042 (+0) ед.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Оккупанты доставляют топливо для генератора и БК": дроны 1-го полка ликвидировали 2 оккупантов в поле. ВИДЕО

ликвидация РФ

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Что предшествовало?

Как сообщалось, уничтожена штурмовая группа врага, которая пыталась скрытно прорваться к позициям ДШВ в Покровске.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант пытается сбить беспилотник ВСУ снежками. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (21922) Генштаб ВС (7502) ликвидация (4228)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ого техніки намолотили!
показать весь комментарий
14.01.2026 07:25 Ответить
Це для якісного тушкування кацапів
показать весь комментарий
14.01.2026 07:57 Ответить
Оце хлопці та дівчата ЗСУ "наколядували" залізячча! РЕСПЕКТ! Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
14.01.2026 07:36 Ответить
Радує ППО,це для кацапорилих погано,а для ЗСУ хорошо.
показать весь комментарий
14.01.2026 08:09 Ответить
Але не радує БПЛА...кожен день цифра більше на 1/3.....(+1074) од. ..китай курва
показать весь комментарий
14.01.2026 08:29 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
14.01.2026 08:10 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !! Оце влаштували москалм "Щедрий вечір " !!))
показать весь комментарий
14.01.2026 08:23 Ответить
засоби ППО - 1 275 (+5) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 106 428 (+1074) од.
автомобільна техніка та автоцистерни - 74 119 (+232) од.
артилерійських систем - 36 098 (+74) од.
=============
Що це було?
показать весь комментарий
14.01.2026 08:26 Ответить
323 одиниці всякої техніки і безпілотників 1074, часом не рекорд?
показать весь комментарий
14.01.2026 08:29 Ответить
 
 